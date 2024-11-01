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Số ảo

Mua số ảo nhận SMS đăng ký SHAKEPAY

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký SHAKEPAY mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng SHAKEPAY mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Dịch vụ đã chọn

SHAKEPAY
20149

số

10 quốc gia hàng đầu cho SHAKEPAY

Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất

Canada
20149 số

$0.799

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho SHAKEPAY

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ SHAKEPAY trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số SHAKEPAY tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ SHAKEPAY ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi SHAKEPAY yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản SHAKEPAY trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài SHAKEPAY, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

Walmart

ChatGPT

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Flipkart

Discord

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:

  • Thử liên tục với số mới.
  • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

Chọn dịch vụ

facebook

20012406 số

Googlemessenger

368652 số

Whatsapp

18715444 số

Amazon

34110643 số

Instagram+Threads

12813988 số

Walmart

37454403 số

ChatGPT

2960979 số

WeChat

10824393 số

Viber

3137809 số

Telegram

14433992 số

Google,youtube,Gmail

12519142 số

Spincrush

2000 số

Mercado

378105 số

TikTok/Douyin

19855893 số

Flipkart

129366 số

Discord

13978250 số

JivoMart

132011 số

Swiggy

283542 số

my jio

187000 số

Any other

5079999 số

Imo

2925402 số

Naver

22115803 số

Вконтакте

1959194 số

Myn Traffic

99629 số

Shopee

7983106 số

eBay

2980802 số

Signal

1753152 số

Apple

12471814 số

GooglePay

2000 số

RedBook

1508756 số

ZUS Coffee

122073 số

Uber

3051940 số

Snapchat

2956399 số

Alipay/Alibaba/1688

3442016 số

Picpay

234896 số

Netflix

3307427 số

Deliveroo

2671990 số

Tokopedia

428812 số

Claude

1266051 số

PayPal

2712233 số

Bumble

1874181 số

Gojek

1025921 số

Hing

1847934 số

Meesho

304068 số

Vinted

2037877 số

DiDi

1639244 số

Taptap Send

402084 số

OkCupid

1060701 số

Yahoo

15794922 số

Happn

1561239 số

Carousell

1297926 số

Grab

1581007 số

Joyride

870941 số

Dana

349905 số

BigBasket

2000 số

Airbnb

3103348 số

Line messenger

3588857 số

Fotka

141551 số

Blizzard

2783174 số

GoogleVoice

372061 số

Doordash

445552 số

Bolt

2126697 số

kleinanzeigen

9990 số

Linode

769621 số

Foodpanda

2851919 số

Akulaku

302350 số

Rebtel

525107 số

Lazada

1590559 số

OLX

1801566 số

Wolt

2245939 số

Paysafecard

1074029 số

Idealista

719708 số

Payoneer

511386 số

KakaoTalk

3372039 số

Betano

389782 số

OVO

300191 số

Revolut

942992 số

Spotify

146633 số

Bilibili

963391 số

LinkedIN

9212245 số

fiverr

1801985 số

Badoo

453584 số

Grindr

12874589 số

Kaggle

741808 số

LinkAja

205709 số

Tencent QQ

2210039 số

Yemeksepeti

1586185 số

Klarna

323809 số

Zomato

483222 số

ProtonMail

2344275 số

BIGO LIVE

2013607 số

Zoho

2980398 số

OffGamers

1877800 số

GCash

133607 số

BPJSTK

276601 số

Meituan

54273 số

Vercel

491845 số

Twitter

3787619 số

Taobao

352909 số

Craigslist

2931829 số

Coinbase

1291064 số

AOL

5540301 số

Яндекс

1088344 số

Mercari

341540 số

Onet

168749 số

hily

2099311 số

AGIBANK

137129 số

IceCasino

62296 số

Alchemy

329907 số

Innopay

4782 số

Nike

2982812 số

Skout

2333566 số

Careem

2202891 số

GroupMe

581320 số

Twitch

998479 số

Subito

921161 số

Eneba

637761 số

Fruitz

1191740 số

Paytm

255663 số

G2G

336336 số

Eyecon

171121 số

Marktplaats

173097 số

Neon

236680 số

Shein

169162 số

Ubisoft

1382873 số

ENILIVE

18731 số

Nielsen

2000 số

Kwai

1180841 số

Steam

2832980 số

Microsoft

26383497 số

1688

324619 số

1хbet

115927 số

Jingdong

8398 số

Moneylion

143394 số

Douyu

322657 số

Yalla

2464395 số

Quipp

148585 số

Dent

261976 số

Papara

2579871 số

BitClout

790216 số

HQ Trivia

181623 số

Adidas

800031 số

Astropay

407758 số

Getir

1501185 số

Womply

255976 số

Hopi

640638 số

IFood

430863 số

PciPay

178928 số

Zalo

1412811 số

Michat

1235392 số

Hepsiburadacom

962697 số

Dream11

367721 số

GoFundMe

710288 số

Talabat

2782 số

Trendyol

491070 số

Poshmark

891855 số

Ашан

138097 số

avito

156922 số

BlaBlaCar

682467 số

Buff.163

28816 số

Beget

91180 số

Burger King

2253297 số

Coinut

8318 số

dodopizza

153540 số

Drom

206664 số

ДругВокруг

151725 số

Metro

232732 số

4Fun

277450 số

myGLO

59395 số

hh

94589 số

LightChat

474138 số

Магнит.Маркет

61230 số

KFC

880736 số

Lenta

121851 số

MTS CashBack

24269 số

McDonalds

1548752 số

Monese

490723 số

Магнит

137965 số

МВидео

176933 số

PGbonus

926314 số

32red

439431 số

RegRu

206956 số

СпортМастер

46943 số

Самокат

136213 số

СберМаркет

24431 số

Stormgain

122191 số

TradingView

333439 số

Верный

29988 số

ВкусВилл

131525 số

Wildberries

861923 số

Zhihu

115457 số

Weibo

2757637 số

Airtel

134596 số

Venmo

182912 số

Mail.ru

1019136 số

Одноклассники

1103894 số

Юла

66814 số

Seosprint

153378 số

Mamba, MeetMe

1009187 số

premium.one

306383 số

Truecaller

760381 số

KuCoinPlay

218573 số

EasyPay

223990 số

Hezzl

240356 số

OZON

876361 số

YandexGo

30865 số

Hermes

144210 số

Delivery Club

283593 số

Potato

199016 số

Dhani

261754 số

Olacabs

612922 số

Netease

478170 số

Ticketmaster

4409406 số

Baidu

60625826 số

Amasia

235022 số

Clubhouse

1747779 số

Skype

557942 số

LoveLocal

193286 số

Dundle

401322 số

BotIm

95076 số

Swagbucks

7975 số

99app

447794 số

Indomaret

465372 số

Lebocoin

2469 số

TanTan

1057174 số

CAIXA

769225 số

My11Circle

256178 số

CallApp

91111 số

Citymobil

198471 số

CommunityGaming

451154 số

DewuPoison

411931 số

Dominos Pizza

56923 số

Expressmoney

35322 số

Faceit

55115 số

Huya

316487 số

inDriver

532481 số

iQIYI

225242 số

IQOS

834969 số

JDcom

1820483 số

Lamoda

156597 số

Likee

232867 số

LUKOIL-AZS

68416 số

LYKA

129169 số

MEGA

180865 số

Megogo

295205 số

mosru

93721 số

NimoTV

52774 số

Okko

74214 số

Pivko24

63979 số

Taikang

164551 số

Tango

1228426 số

TenChat

195330 số

Trip

311075 số

Twilio

583836 số

urent/jet/RuSharing

194157 số

Wink

258502 số

Wise

1505513 số

Xiaomi

393157 số

Ximalaya

206997 số

YAPPY

124142 số

Zupee

308935 số

Вкусно и Точка

253132 số

Детский мир

127636 số

ЗдравСити

20881 số

Лэтуаль

172873 số

Около

19928 số

Эльдорадо

95491 số

Газпром

2782 số

Золотая Корона

2779 số

Золотое Яблоко

13375 số

Столото

19497 số

FarPost

248300 số

Inboxlv

176424 số

Marlboro

31188 số

Oppo

219268 số

QIWl

43109 số

Tatneft

73210 số

Sokolov

38468 số

HAPPYTUK

74771 số

Tosla

191354 số

Rumble

2782 số

Ininal

49333 số

Сберчаевые

7577 số

Sahibinden

9331 số

Spartanpoker

2782 số

WinzoGame

313834 số

bet365

258503 số

CashApp

106753 số

SticPay

30078 số

Consultant

22196 số

Author24

23214 số

Nttgame

1677230 số

OfferUp

137529 số

Allegro

213470 số

eWallet

233514 số

米画师Mihuashi

161955 số

paycell

1032676 số

Wish

668676 số

Familia

72345 số

GalaxyChat

230752 số

BIP

144462 số

163СOM

118202 số

Meta

143402 số

Betfair

249897 số

Yubo

303138 số

Lyft

672551 số

cryptocom

597713 số

WestStein

138014 số

Dostavista

171895 số

СберАптека

21877 số

Skroutz

131798 số

SneakersnStuff

153079 số

AptekiPlus

20829 số

PingCode

92171 số

neftm

21569 số

IndiaPlays

64791 số

ROBINHOOD

23643 số

Zilch

186968 số

IPLwin

24264 số

Depop

561485 số

MPL

178796 số

RummyOla

20349 số

Kirana

22434 số

IRCTC

366296 số

Noon

1399631 số

LOCO

24507 số

RummyWealth

72762 số

Lotus

138612 số

Ace2Three

23560 số

Akudo

132322 số

WorldRemit

648415 số

МирЗнакомств

19597 số

Blued

179869 số

Oriflame

179514 số

MoneyPay

20824 số

GG

231087 số

SellMonitor

21175 số

Koshelek

21652 số

Justdating

943024 số

Podeli

19929 số

CashFly

21322 số

LigaPro

23437 số

LoveRu

141749 số

Codashop

465800 số

Stripe

102289 số

Sravni

57054 số

Oldubil

726276 số

Siply

51737 số

Virgo

106831 số

Thisshop

19426 số

Gittigidiyor

73550 số

FunPay

49173 số

Coindcx

170550 số

SoulApp

79890 số

NovaPoshta

80852 số

GMNG

23273 số

RRSA

92277 số

Algida

161653 số

Grofers

38370 số

888casino

117297 số

24betting

22389 số

Foody

461985 số

Rush

257617 số

AdaKami

126772 số

Rozetka

139307 số

kolesa.kz

185018 số

Bukalapak

145040 số

FreeChargeApp

42581 số

kufarby

80804 số

Kaya

105003 số

Br777

21432 số

Aitu

51330 số

PingPong

450730 số

GiraBank

133871 số

IVI

86714 số

Weverse

612371 số

FoodHub

221065 số

Bykea

43622 số

Chispa

82783 số

icq

506068 số

TeenPattiStarpro

108369 số

Immowelt

77659 số

AliExpress

507605 số

Ukrnet

156061 số

Magicbricks

34403 số

Cathay

451855 số

Band

20360 số

JungleeRummy

31053 số

Uplay

480342 số

Mewt

23027 số

MOMO

156683 số

SamsungShop

356036 số

Freelancer

575840 số

AptekaRU

22271 số

GyFTR

58907 số

PagSmile

136107 số

Roposo

37107 số

99acres

162962 số

Букмекерские

416989 số

Şikayet var

1228221 số

MobiKwik

174579 số

RummyLoot

114075 số

BLIBLI

556916 số

AVON

145219 số

CliQQ

97598 số

PharmEasy

33065 số

Temu

1144508 số

Nextdoor

292760 số

RummyCulture

45728 số

Leboncoin

1279125 số

Paxful

323503 số

CloudChat

300747 số

Getmega

20432 số

РСА

50423 số

PaddyPower

421891 số

Uklon

236390 số

Rediffmail

328653 số

Prom

225831 số

UWIN

95390 số

BeReal

94337 số

Pocket52

102398 số

Gemgala

215821 số

Bazos

348584 số

Dosi

533187 số

MonobankIndia

91313 số

Alfa

154104 số

MarketGuru

93161 số

勇仕网络Ys4fun

109112 số

Uteka

19227 số

Keybase

425822 số

СберМегаМаркет

48860 số

LazyPay

95333 số

Perfluence

220764 số

Glovo

374720 số

UU163

135889 số

EscapeFromTarkov

707349 số

Iti

121023 số

Probo

66266 số

RuTube

42546 số

Лейка

20095 số

Окей

19092 số

Asda

117958 số

irancell

21371 số

Acko

19445 số

AfreecaTV

125886 số

Alibaba

1134001 số

All Access

198895 số

Angel One

122683 số

Ankama

214638 số

AstraPay

246749 số

Autoru

48681 số

Bajaj Finserv

20098 số

BCA Syariah

33003 số

Book My Play

7889 số

Boosty

19099 số

Brevo

633252 số

Bunq

385021 số

BusyFly

20523 số

BytePlus

251999 số

Casino/bet/gambling

87989 số

CDEK

20106 số

ChaingeFinance

46793 số

Cian

21347 số

CityMall

2197 số

Cloud Manager

452549 số

CMB

290483 số

Coca-Cola

241408 số

CollabAct

21087 số

CourseHero

298752 số

EarnEasy

26225 số

Feeld

743375 số

Feels

353847 số

Flip

144859 số

Flowwow

60329 số

Foodora

808390 số

FreeNow

594725 số

Friendtech

165037 số

Fups

23471 số

Gett

511112 số

GlobalTel

91475 số

GMX

918873 số

GoPayz

20566 số

Gopuff

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