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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Saathi

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Saathi के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Saathi पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Saathi
243913

पीस

शीर्ष 10 देश Saathi

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

अंगोला
2000 पीस

$0.041

अज़रबाइजान
4 पीस

$0.012

अफ़गानिस्तान
2000 पीस

$0.041

अर्जेंटीना
2000 पीस

$0.041

अल्जीरिया
2153 पीस

$0.041

अल्बेनिया
1000 पीस

$0.042

आइसलैंड
1000 पीस

$0.042

आरुबा
1000 पीस

$0.042

आर्मेनिया
1000 पीस

$0.042

इंडिया
1000 पीस

$0.063

Saathi के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Saathi एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Saathi नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Saathi प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Saathi तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Saathi अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Saathi के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

Walmart

ChatGPT

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Flipkart

Discord

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebook

18609560 पीस

Googlemessenger

369472 पीस

Whatsapp

20032008 पीस

Amazon

29719966 पीस

Instagram+Threads

11987754 पीस

Walmart

38117832 पीस

ChatGPT

2965443 पीस

WeChat

10105337 पीस

Viber

3136011 पीस

Telegram

14261927 पीस

Google,youtube,Gmail

13630466 पीस

Spincrush

2000 पीस

Mercado

380824 पीस

TikTok/Douyin

21345551 पीस

Flipkart

129340 पीस

Discord

14695228 पीस

JivoMart

131987 पीस

Swiggy

283518 पीस

my jio

187000 पीस

Any other

4357833 पीस

Imo

2931109 पीस

Naver

25362425 पीस

Вконтакте

1957816 पीस

Myn Traffic

99605 पीस

Shopee

6889382 पीस

eBay

2986058 पीस

Signal

1753141 पीस

Apple

10660512 पीस

GooglePay

2000 पीस

RedBook

1508678 पीस

ZUS Coffee

122051 पीस

Uber

3080696 पीस

Snapchat

2966451 पीस

Alipay/Alibaba/1688

3452565 पीस

Picpay

234870 पीस

Netflix

3321024 पीस

Deliveroo

2681292 पीस

Tokopedia

428810 पीस

Claude

1265871 पीस

PayPal

2739325 पीस

Bumble

1875293 पीस

Gojek

1025120 पीस

Hing

1851062 पीस

Meesho

304042 पीस

Vinted

2038137 पीस

DiDi

1638478 पीस

OkCupid

1061366 पीस

Taptap Send

401617 पीस

Yahoo

16258046 पीस

Happn

1564481 पीस

Carousell

1299813 पीस

Grab

1594101 पीस

Joyride

870347 पीस

Dana

349879 पीस

BigBasket

2000 पीस

Airbnb

3118420 पीस

Line messenger

3604308 पीस

Fotka

141527 पीस

Blizzard

2793278 पीस

GoogleVoice

373525 पीस

Doordash

445422 पीस

Bolt

2150011 पीस

kleinanzeigen

9990 पीस

Linode

768859 पीस

Foodpanda

2857905 पीस

Akulaku

302350 पीस

Rebtel

524173 पीस

Lazada

1592160 पीस

OLX

1811340 पीस

Wolt

2247042 पीस

Paysafecard

1073669 पीस

Idealista

719706 पीस

Payoneer

510698 पीस

KakaoTalk

3393816 पीस

Betano

389564 पीस

OVO

300165 पीस

Revolut

951397 पीस

Spotify

146609 पीस

Bilibili

963538 पीस

LinkedIN

9013327 पीस

fiverr

1800288 पीस

Badoo

454880 पीस

Grindr

12646133 पीस

Kaggle

741139 पीस

LinkAja

205686 पीस

Tencent QQ

2226677 पीस

Yemeksepeti

1587981 पीस

Klarna

322739 पीस

Zomato

483200 पीस

ProtonMail

2345156 पीस

BIGO LIVE

2026734 पीस

Zoho

2994718 पीस

OffGamers

1890619 पीस

GCash

133581 पीस

BPJSTK

276600 पीस

Meituan

54273 पीस

Vercel

491857 पीस

Twitter

3794725 पीस

Taobao

352885 पीस

Craigslist

2950586 पीस

Coinbase

1287034 पीस

AOL

5302758 पीस

Яндекс

1088675 पीस

Mercari

341118 पीस

Onet

168746 पीस

hily

2112573 पीस

AGIBANK

137106 पीस

IceCasino

62296 पीस

Alchemy

330291 पीस

Innopay

4781 पीस

Nike

2976483 पीस

Skout

2352821 पीस

Careem

2216679 पीस

GroupMe

581294 पीस

Twitch

996322 पीस

Subito

920950 पीस

Eneba

637622 पीस

Fruitz

1192986 पीस

Paytm

255816 पीस

G2G

336310 पीस

Eyecon

171095 पीस

Marktplaats

173071 पीस

Neon

236657 पीस

Shein

169162 पीस

Ubisoft

1381733 पीस

ENILIVE

18730 पीस

Nielsen

2000 पीस

Kwai

1179155 पीस

Steam

2848596 पीस

Microsoft

20746009 पीस

1688

324597 पीस

1хbet

115927 पीस

Jingdong

8414 पीस

Moneylion

144128 पीस

Douyu

322636 पीस

Yalla

2474002 पीस

Quipp

148561 पीस

Dent

261952 पीस

Papara

2594272 पीस

BitClout

790370 पीस

HQ Trivia

181599 पीस

Adidas

800011 पीस

Astropay

408577 पीस

Getir

1501164 पीस

Womply

255975 पीस

Hopi

641264 पीस

IFood

430837 पीस

PciPay

178903 पीस

Zalo

1412842 पीस

Michat

1235383 पीस

Hepsiburadacom

966388 पीस

Dream11

367695 पीस

GoFundMe

709994 पीस

Talabat

2781 पीस

Trendyol

491467 पीस

Poshmark

890792 पीस

Ашан

138095 पीस

avito

156898 पीस

BlaBlaCar

682499 पीस

Buff.163

28815 पीस

Beget

91180 पीस

Burger King

2257958 पीस

Coinut

8318 पीस

dodopizza

153516 पीस

Drom

206640 पीस

ДругВокруг

151701 पीस

Metro

232708 पीस

4Fun

277426 पीस

myGLO

59414 पीस

hh

94587 पीस

LightChat

474136 पीस

Магнит.Маркет

61206 पीस

KFC

879186 पीस

Lenta

121829 पीस

MTS CashBack

24269 पीस

McDonalds

1576245 पीस

Monese

490697 पीस

Магнит

137939 पीस

МВидео

176909 पीस

PGbonus

926312 पीस

32red

439431 पीस

RegRu

206932 पीस

СпортМастер

46919 पीस

Самокат

136187 पीस

СберМаркет

24431 पीस

Stormgain

122165 पीस

TradingView

333415 पीस

Верный

29987 पीस

ВкусВилл

131501 पीस

Wildberries

863335 पीस

Zhihu

115435 पीस

Weibo

2761393 पीस

Airtel

134572 पीस

Venmo

182411 पीस

Mail.ru

1019377 पीस

Одноклассники

1097969 पीस

Юла

66812 पीस

Seosprint

153356 पीस

Mamba, MeetMe

1011450 पीस

premium.one

306383 पीस

Truecaller

763432 पीस

KuCoinPlay

218547 पीस

EasyPay

223964 पीस

Hezzl

240338 पीस

OZON

879163 पीस

YandexGo

30843 पीस

Hermes

144210 पीस

Delivery Club

283566 पीस

Potato

198996 पीस

Dhani

261728 पीस

Olacabs

615159 पीस

Netease

477662 पीस

Ticketmaster

4354779 पीस

Baidu

53823242 पीस

Amasia

234998 पीस

Clubhouse

1745942 पीस

Skype

559164 पीस

LoveLocal

193262 पीस

Dundle

401297 पीस

BotIm

95074 पीस

Swagbucks

7974 पीस

99app

447123 पीस

Indomaret

465346 पीस

Lebocoin

2469 पीस

TanTan

1058496 पीस

CAIXA

768344 पीस

My11Circle

256154 पीस

CallApp

91089 पीस

Citymobil

198445 पीस

CommunityGaming

451130 पीस

DewuPoison

411929 पीस

Dominos Pizza

56897 पीस

Expressmoney

35299 पीस

Faceit

55089 पीस

Huya

316426 पीस

inDriver

532038 पीस

iQIYI

225218 पीस

IQOS

834966 पीस

JDcom

1830779 पीस

Lamoda

156595 पीस

Likee

232841 पीस

LUKOIL-AZS

68415 पीस

LYKA

129147 पीस

MEGA

180841 पीस

Megogo

295203 पीस

mosru

93698 पीस

NimoTV

52750 पीस

Okko

74212 पीस

Pivko24

63957 पीस

Taikang

164527 पीस

Tango

1228106 पीस

TenChat

195306 पीस

Trip

309555 पीस

Twilio

584083 पीस

urent/jet/RuSharing

194157 पीस

Wink

258476 पीस

Wise

1506548 पीस

Xiaomi

396384 पीस

Ximalaya

206975 पीस

YAPPY

124118 पीस

Zupee

308911 पीस

Вкусно и Точка

253108 पीस

Детский мир

127612 पीस

ЗдравСити

20859 पीस

Лэтуаль

172851 पीस

Около

19928 पीस

Эльдорадо

95469 पीस

Газпром

2781 पीस

Золотая Корона

2779 पीस

Золотое Яблоко

13375 पीस

Столото

19496 पीस

FarPost

248298 पीस

Inboxlv

176424 पीस

Marlboro

31187 पीस

Oppo

219242 पीस

QIWl

43107 पीस

Tatneft

73209 पीस

Sokolov

38445 पीस

HAPPYTUK

74770 पीस

Tosla

191329 पीस

Rumble

2781 पीस

Ininal

52609 पीस

Сберчаевые

7577 पीस

Sahibinden

9330 पीस

Spartanpoker

2781 पीस

WinzoGame

313810 पीस

bet365

258520 पीस

CashApp

106729 पीस

SticPay

30055 पीस

Consultant

22173 पीस

Author24

23211 पीस

Nttgame

1691054 पीस

OfferUp

136711 पीस

Allegro

213446 पीस

eWallet

233513 पीस

米画师Mihuashi

161931 पीस

paycell

1040689 पीस

Wish

668660 पीस

Familia

72323 पीस

GalaxyChat

230730 पीस

BIP

144459 पीस

163СOM

118180 पीस

Meta

143419 पीस

Betfair

249873 पीस

Yubo

303114 पीस

Lyft

673802 पीस

cryptocom

597869 पीस

WestStein

137988 पीस

Dostavista

171871 पीस

СберАптека

21918 पीस

Skroutz

131774 पीस

SneakersnStuff

153131 पीस

AptekiPlus

20806 पीस

PingCode

92171 पीस

neftm

21568 पीस

IndiaPlays

64766 पीस

ROBINHOOD

23618 पीस

Zilch

186944 पीस

IPLwin

24239 पीस

Depop

561851 पीस

MPL

178773 पीस

RummyOla

20348 पीस

Kirana

22433 पीस

IRCTC

366270 पीस

Noon

1399533 पीस

LOCO

24482 पीस

RummyWealth

72761 पीस

Lotus

139026 पीस

Ace2Three

23538 पीस

Akudo

132298 पीस

WorldRemit

647082 पीस

МирЗнакомств

19597 पीस

Blued

179847 पीस

Oriflame

179485 पीस

MoneyPay

21798 पीस

GG

231085 पीस

SellMonitor

21152 पीस

Koshelek

21629 पीस

Justdating

942607 पीस

Podeli

19906 पीस

CashFly

21299 पीस

LigaPro

23414 पीस

LoveRu

141717 पीस

Codashop

467313 पीस

Stripe

102289 पीस

Sravni

57032 पीस

Oldubil

725904 पीस

Siply

51714 पीस

Virgo

106808 पीस

Thisshop

19425 पीस

Gittigidiyor

73526 पीस

FunPay

49170 पीस

Coindcx

170526 पीस

SoulApp

80258 पीस

NovaPoshta

80839 पीस

GMNG

23250 पीस

RRSA

92277 पीस

Algida

161629 पीस

Grofers

38345 पीस

888casino

117275 पीस

24betting

22367 पीस

Foody

461961 पीस

Rush

257593 पीस

AdaKami

126747 पीस

Rozetka

139308 पीस

kolesa.kz

184995 पीस

Bukalapak

145014 पीस

FreeChargeApp

42580 पीस

kufarby

80804 पीस

Kaya

104978 पीस

Br777

21409 पीस

Aitu

51304 पीस

PingPong

450704 पीस

GiraBank

133845 पीस

IVI

86690 पीस

Weverse

612420 पीस

FoodHub

221042 पीस

Bykea

43600 पीस

Chispa

82761 पीस

icq

505999 पीस

TeenPattiStarpro

108344 पीस

Immowelt

77657 पीस

AliExpress

507077 पीस

Ukrnet

156079 पीस

Magicbricks

34378 पीस

Cathay

451853 पीस

Band

20337 पीस

JungleeRummy

31052 पीस

Uplay

480318 पीस

Mewt

23002 पीस

MOMO

156675 पीस

SamsungShop

356430 पीस

Freelancer

577951 पीस

AptekaRU

22248 पीस

GyFTR

58882 पीस

PagSmile

136081 पीस

Roposo

37084 पीस

99acres

162938 पीस

Букмекерские

417009 पीस

Şikayet var

1228658 पीस

MobiKwik

174555 पीस

RummyLoot

114051 पीस

BLIBLI

556890 पीस

AVON

145229 पीस

CliQQ

97574 पीस

PharmEasy

33040 पीस

Temu

1146836 पीस

Nextdoor

292649 पीस

RummyCulture

45705 पीस

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