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虚拟号码

购买虚拟号码接收短信注册 oc

通过虚拟号码在线接收短信。

使用一次性号码注册 oc，无需暴露个人手机号。通过 TIGER SMS，虚拟号码可让你即时获取验证码。

每天有数百万人依赖 oc。如果你希望在无需共享真实手机号码的情况下使用该服务，临时电话号码可以让你在保持隐私的同时轻松通过验证。

选择的服务

oc
0

排名前10的国家： oc

以下是接收率最高的 10 个国家

获取用于 oc 的一次性虚拟号码。

虚拟号码让你在完全隐藏真实手机信息的情况下，全面访问 oc。这些临时号码适用于快速验证、商业资料或测试新账户。

选择虚拟号码的优势

使用临时 oc 号码，避免垃圾信息、运行短期个人资料，或在无需额外SIM卡的情况下管理多个账户。

  • 创建短期 oc 资料. 非常适合临时活动或促销检查。
  • 绕过地理限制. 即使 oc 访问需要本地号码，也能完成注册。
  • 保护隐私. 将个人联系数据远离机器人和数据泄露风险。
  • 测试自动化和群发消息. 无需切换设备即可快速创建额外账户。

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

使用一次性号码的主要优势

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 oc 账户。

除了 oc，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Imo

Flipkart

常见问题解答

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：

  • 持续更换新号码尝试
  • 尝试不同国家的号码
  • 使用VPN更换IP地址
  • 登出设备上该服务的其他活跃账户

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择服务

facebook

10064942

Googlemessenger

374250

Whatsapp

11765189

Amazon

16305953

Instagram+Threads

6278392

ChatGPT

3027513

Walmart

35339181

WeChat

5322937

Viber

3123395

Telegram

12590319

Google,youtube,Gmail

18449758

Spincrush

2000

Mercado

364943

TikTok/Douyin

15162526

Imo

2968562

Flipkart

130106

Discord

10281138

JivoMart

133708

Any other

3004928

Swiggy

299806

my jio

187000

Вконтакте

2028611

Naver

10023937

Myn Traffic

101690

Shopee

6370769

eBay

3082405

Signal

1895594

Apple

6981090

GooglePay

2000

RedBook

1415185

ZUS Coffee

122638

Uber

3094396

Snapchat

2955961

Picpay

233557

Alipay/Alibaba/1688

3064917

PayPal

2605837

Deliveroo

2761586

Netflix

3376919

Tokopedia

438297

Claude

1276543

Bumble

1930709

Gojek

1009592

Hing

1942376

Taptap Send

404824

Meesho

320937

Vinted

2038741

OkCupid

1074688

Yahoo

10563717

Happn

1641089

DiDi

1686212

Carousell

1302234

Grab

1611817

Dana

367126

BigBasket

2000

Zoho

2950860

Line messenger

3682505

Fotka

147717

GoogleVoice

375453

Airbnb

3158602

kleinanzeigen

10126

Linode

793866

Blizzard

2800619

Bolt

2293563

Doordash

445682

Akulaku

310760

Foodpanda

2950809

Payoneer

513576

Joyride

900222

Wolt

2393170

Rebtel

528276

Lazada

1609777

KakaoTalk

3328366

Ticketmaster

3997628

Paysafecard

1049062

Idealista

748033

Betano

397224

OVO

316749

Revolut

919447

Spotify

148148

Bilibili

989918

LinkedIN

5134263

Badoo

432379

Grindr

9235313

OLX

1800388

AGIBANK

137090

Tencent QQ

2262726

Yemeksepeti

1529231

Klarna

325284

LinkAja

210512

Vercel

508382

Twitter

3655412

Zomato

509054

AOL

4252930

Kaggle

764287

ProtonMail

2383080

BIGO LIVE

2104664

OffGamers

1899243

GCash

138927

Marktplaats

176336

Taobao

386451

Craigslist

3067650

Coinbase

1364576

Яндекс

1104535

Mercari

330191

Onet

178254

hily

2189295

IceCasino

64259

Leboncoin

1266952

Alchemy

340059

Meituan

53867

Innopay

4834

Nike

3010856

Skout

2403562

Careem

2367268

GroupMe

591870

McDonalds

1535434

Twitch

1008445

Weibo

2814543

Subito

925190

Wise

1509870

Eneba

652238

Fruitz

1203931

AliExpress

477076

Paytm

235433

G2G

342253

Eyecon

171059

BPJSTK

291195

Foodora

818314

Neon

248802

Shein

169576

Ubisoft

1394465

ENILIVE

19023

Nielsen

2000

Kwai

1209709

Steam

2901257

Microsoft

13541735

1688

330139

1хbet

115457

Jingdong

8537

Moneylion

146895

Douyu

319315

Yalla

2546119

Quipp

150746

Dent

249765

Papara

2572596

BitClout

785271

HQ Trivia

179378

Adidas

819275

Astropay

412748

Getir

1403980

Womply

256132

Hopi

603580

IFood

423212

PciPay

178297

Zalo

1450370

Michat

1326886

Hepsiburadacom

947363

Dream11

393754

GoFundMe

744746

Talabat

2834

Trendyol

482662

Poshmark

915810

Ашан

138917

avito

162396

BlaBlaCar

1426937

Buff.163

30417

Beget

92593

Burger King

850035

Coinut

8476

dodopizza

155817

Drom

203907

ДругВокруг

157180

Metro

237679

4Fun

277465

myGLO

60205

hh

100487

LightChat

502197

Магнит.Маркет

65371

KFC

867585

Lenta

125046

MTS CashBack

25819

Monese

498672

Магнит

139331

МВидео

185162

PGbonus

949588

32red

447826

RegRu

208036

СпортМастер

46150

Самокат

137321

СберМаркет

25883

Stormgain

122094

TradingView

332884

Верный

31043

ВкусВилл

132853

Wildberries

886154

Zhihu

117664

Airtel

138959

Venmo

177465

Mail.ru

1036680

Одноклассники

1139791

Юла

67875

Seosprint

155803

Mamba, MeetMe

1017865

premium.one

309246

Truecaller

778712

KuCoinPlay

219845

EasyPay

225752

Hezzl

241644

OZON

930187

YandexGo

31910

Hermes

141829

Delivery Club

282913

Potato

199965

Dhani

262869

Olacabs

623199

Netease

492915

Baidu

28472731

Amasia

243542

Clubhouse

1772415

Skype

567409

LoveLocal

192810

Dundle

371681

BotIm

95542

Swagbucks

8129

99app

457908

Indomaret

470263

Lebocoin

2523

TanTan

1030868

fiverr

1780950

CAIXA

779755

My11Circle

254202

CallApp

93092

Citymobil

185299

CommunityGaming

554666

DewuPoison

420115

Dominos Pizza

58031

Expressmoney

38309

Faceit

56217

Huya

317304

inDriver

534701

iQIYI

226386

IQOS

858711

JDcom

1871445

Lamoda

163241

Likee

234091

LUKOIL-AZS

72272

LYKA

225778

MEGA

167764

Megogo

297426

mosru

94816

NimoTV

54663

Okko

76019

Pivko24

67751

Taikang

164146

Tango

1240653

TenChat

197225

Trip

311083

Twilio

670911

urent/jet/RuSharing

194752

Wink

259243

Xiaomi

411903

Ximalaya

209031

YAPPY

136571

Zupee

302784

Вкусно и Точка

237670

Детский мир

122740

ЗдравСити

22654

Лэтуаль

140573

Около

21395

Эльдорадо

97290

Газпром

2834

Золотая Корона

2825

Золотое Яблоко

14390

Столото

20881

FarPost

253668

Inboxlv

178997

Marlboro

33579

Oppo

218544

QIWl

46010

Tatneft

77698

Sokolov

41437

HAPPYTUK

74823

Tosla

192190

Rumble

2834

Ininal

52539

Сберчаевые

7740

Sahibinden

9573

Spartanpoker

2834

WinzoGame

303067

bet365

262795

CashApp

100490

SticPay

33058

Consultant

23970

Author24

24277

Nttgame

1698033

OfferUp

135972

Allegro

215258

eWallet

249463

米画师Mihuashi

162110

paycell

1056634

Wish

654696

Familia

76879

GalaxyChat

251026

BIP

147433

163СOM

119316

Meta

146985

Betfair

251020

Yubo

308260

Lyft

671876

cryptocom

599714

WestStein

139090

Dostavista

181062

СберАптека

23396

Skroutz

133125

SneakersnStuff

157092

AptekiPlus

21908

PingCode

93649

neftm

23625

IndiaPlays

63855

ROBINHOOD

23476

Zilch

190065

IPLwin

23777

Depop

576619

MPL

168340

RummyOla

21782

Kirana

23866

IRCTC

356569

Noon

1427998

LOCO

24310

RummyWealth

74672

Lotus

145371

Ace2Three

24749

Akudo

127078

WorldRemit

650516

МирЗнакомств

21704

Blued

174693

Oriflame

179181

MoneyPay

22941

GG

240261

SellMonitor

22293

Koshelek

22828

Justdating

970253

Podeli

21040

CashFly

22396

LigaPro

25218

LoveRu

150586

Codashop

482026

Stripe

98833

Sravni

59380

Oldubil

754045

Siply

51351

Virgo

71673

Thisshop

20858

Gittigidiyor

75351

FunPay

52286

Coindcx

168114

SoulApp

80480

NovaPoshta

85742

GMNG

24348

RRSA

95846

Algida

167726

Grofers

37960

888casino

119361

24betting

23537

Foody

473245

Rush

252491

AdaKami

134076

Rozetka

144530

kolesa.kz

189583

Bukalapak

153568

FreeChargeApp

42509

kufarby

81285

Kaya

114135

Br777

22510

Aitu

52374

PingPong

464150

GiraBank

135280

IVI

87037

Weverse

627027

FoodHub

232093

Bykea

46545

Chispa

84093

icq

518720

TeenPattiStarpro

108217

Immowelt

82286

Ukrnet

154080

Magicbricks

33904

Cathay

460563

Band

21434

JungleeRummy

32220

Uplay

488084

Mewt

22793

MOMO

151945

SamsungShop

363234

Freelancer

603935

AptekaRU

24015

GyFTR

58989

PagSmile

137258

Roposo

37631

99acres

163173

Букмекерские

71661

Şikayet var

1215565

MobiKwik

167001

RummyLoot

112503

BLIBLI

572579

AVON

145303

CliQQ

101614

PharmEasy

32632

Temu

1187385

Nextdoor

296762

RummyCulture

45343

Paxful

329849

CloudChat

318656

Getmega

21864

РСА

52011

PaddyPower

429513

Uklon

241626

Rediffmail

357753

Prom

235773

UWIN

96359

BeReal

97160

Pocket52

105743

Gemgala

222635

Bazos

345822

Dosi

552014

MonobankIndia

92779

Alfa

154535

MarketGuru

94279

勇仕网络Ys4fun

113547

Uteka

20694

Keybase

448999

СберМегаМаркет

49923

LazyPay

96404

Perfluence

229665

Glovo

367074

UU163

146807

EscapeFromTarkov

707475

Iti

122819

Probo

65837

RuTube

45273

Лейка

22185

Окей

21173

Asda

119939

irancell

21741

Acko

20877

AfreecaTV

134059

Alibaba

1173484

All Access

203123

Angel One

131307

Ankama

220568

AstraPay

257697

Autoru

51049

Bajaj Finserv

21544

BCA Syariah

36409

Book My Play

8453

Boosty

20536

Brevo

645327

Bunq

382123

BusyFly

21598

BytePlus

263514

Casino/bet/gambling

84982

CDEK

21552

ChaingeFinance

46966

Cian

23370

CityMall

2197

Cloud Manager

456079

CMB

293386

Coca-Cola

242022

CollabAct

22231

CourseHero

307352

EarnEasy

26107

Feeld

711090

Feels

359219

Flip

152594

Flowwow

64303

FreeNow

612137

Friendtech

171511

Fups

23241

Gett

524875

GlobalTel

93032

GMX

927499

GoPayz

21104

Gopuff

398646

gpnbonus

23339

Grailed

536404

Greggs

339435

Greywoods

229693

HappyFresh

23534

Her

401597

INDOBA

38278

iPanelOnline

21621

Ipsos iSay

523849

KION

21912

Lydia

81475

Meitu

99296

Mera Gaon

10753

Miravia

315103

MotorkuX

312181

MTR Mobile

51648

Muzz

355541

myboost

121799

Neocrypto

85772

Next

38859

NRJ Music Awards

70947

Nubank

36752

Ollis

41845

OneForma

740972

Ozan SuperApp

96799

Paybis

102986

Paysend

674437

Pinduoduo

668955

PizzaHut

158719

PlayerAuctions

298605

Playerzpot

28021

Pockit

215644

Potato Chat

145701

Prakerja

102633

Prenagen Club

103742

punjab citizen

8166

Rambler

503831

Razer

867959

Royal Canin

13815

RummyCircle

42877

Ryde

375965

SBI Card

8821

Servify

21699

Shpock

398731

SmartyPig

23035

Spark Driver

205894

StockyDodo

8795

TamTam

26276

Tata Neu

114211

This Fate

25140

tiketcom

102739

TRUTH SOCIAL

468927

Tuul

260596

UangMe

134297

Upwork

646287

Uralairlines

21293

Uzum

21072

VFS GLOBAL

1069533

Voi

382217

WINDS

8016

WooPlus

549986

X5ID

137739

Yonogames

26886

YouDo

49068

Zasilkovna

22733

Ziglu

41839

Аптека Апрель

13509

Банки

84565

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