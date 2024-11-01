Mua số ảo nhận SMS đăng ký Feeld
Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo
Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký Feeld mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.
Hàng triệu người sử dụng Feeld mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.
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10 quốc gia hàng đầu cho Feeld
Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất
$0.38
$0.2498
$0.493
$0.4236
Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho Feeld
Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ Feeld trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.
Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo
Sử dụng số Feeld tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.
- Tạo hồ sơ Feeld ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
- Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi Feeld yêu cầu số điện thoại địa phương.
- Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
- Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
Bước 1
Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền
Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.
Bước 2
Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ
Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.
Bước 3
Mua Số Điện Thoại Ảo
Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.
Bước 4
Dùng số để xác minh
Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.
Bước 5
Nhận Mã Xác Minh
Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.
Tiện Ích Thêm
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần
Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn
Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng
Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến
Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia
Kết Luận
Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản Feeld trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.
Ngoài Feeld, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Câu Hỏi Thường Gặp
Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.
Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:
- Thử liên tục với số mới.
- Thử số từ các quốc gia khác nhau.
- Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
- Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.
Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.
Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.
Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.
Chọn dịch vụ
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
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