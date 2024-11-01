Comprar número virtual para registro SMS KGEN
Recibe SMS en línea con un número virtual
Usa un número desechable para registrarte en KGEN sin exponer tu teléfono personal. Los números virtuales te permiten recibir códigos de confirmación al instante a través de TIGER SMS.
Millones de personas usan KGEN todos los días. Si quieres acceder sin compartir tu número móvil real, los números de teléfono temporales facilitan pasar la verificación mientras mantienes tu privacidad.
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Los 10 países principales para KGEN
A continuación se presentan los 10 países con la tasa de entrega más alta
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Obtén un número virtual desechable para KGEN
Los números virtuales te dan acceso completo a KGEN mientras mantienen ocultos los datos de tu teléfono real. Estas líneas tipo burner funcionan para verificaciones rápidas, perfiles comerciales o pruebas de nuevas cuentas.
Beneficios de elegir números virtuales
Usa números temporales de KGEN para evitar spam, gestionar perfiles a corto plazo o manejar varias cuentas sin tarjetas SIM adicionales.
- Crea perfiles de KGEN a corto plazo. Ideal para campañas temporales o comprobaciones promocionales.
- Evita restricciones geográficas. Regístrate incluso si el acceso a KGEN requiere un número local.
- Protege la privacidad. Mantén los datos de contacto personales lejos de bots y filtraciones.
- Prueba automatizaciones y mensajería masiva. Crea cuentas adicionales sin cambiar de dispositivos.
Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS
Paso 1
Crea una Cuenta y Agrega Fondos
Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.
Paso 2
Selecciona Tu País y el Servicio
Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.
Paso 3
Adquiere Tu Número Virtual
Selecciona el número que prefieras y pulsa «Comprar». El número elegido aparecerá en la sección «Teléfonos activos» de tu panel y estará listo para usarse de inmediato.
Paso 4
Usa el número para la verificación
Copia el número virtual obtenido e introdúcelo en el campo de número de teléfono designado al registrarte o verificar tu cuenta.
Paso 5
Accede a Tu Código de Verificación
Cuando el servicio envíe el mensaje de verificación, vuelve a la interfaz de TIGER SMS. El código se mostrará claramente junto al número activo correspondiente.
Bonus
Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.
Beneficios principales de usar números desechables
Los datos de contacto personales permanecen ocultos
No se necesitan tarjetas SIM físicas ni dispositivos adicionales
Los códigos de verificación llegan al instante en línea
Elige números de varios países
Conclusión
Con TIGER SMS puedes verificar cuentas de KGEN repetidamente mientras tu número principal permanece oculto.
Además de KGEN, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
Preguntas Frecuentes
La información sobre la disponibilidad de nuevos números virtuales puede consultarse a través del bot oficial de Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal ofrece actualizaciones oportunas para ayudar a los usuarios a acceder al inventario más reciente.
No podemos garantizar una tasa de entrega del 100 % para cada número adquirido. Los algoritmos de los servicios pueden bloquear mensajes a números temporales por diversos motivos. Para aumentar las probabilidades de entrega, considera lo siguiente:
- Prueba continuamente nuevos números.
- Experimenta con números de distintos países.
- Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN.
- Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.
Un número virtual es un recurso de telecomunicaciones alojado en la nube, no vinculado a una tarjeta SIM física ni a un dispositivo, y sin dependencia de una ubicación geográfica fija. Su función principal es recibir mensajes SMS, incluidos códigos OTP y de activación.
El servicio de recepción de SMS en números virtuales opera mediante una combinación de equipos propios y software. Utilizamos nuestra propia infraestructura para gestionar tarjetas SIM, junto con software personalizado para asignar números móviles a los clientes para la recepción de mensajes.
Si el servicio específico que intentas activar no aparece en la lista, selecciona la opción etiquetada como "Cualquier otro" y elige un país adecuado del listado proporcionado. Luego puedes proceder a comprar un número y utilizarlo para completar el registro en el servicio deseado.
Elegir servicio
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
Naver
my jio
Discord
JivoMart
Myn Traffic
Any other
Вконтакте
Shopee
eBay
ZUS Coffee
Apple
Snapchat
Uber
Signal
Alipay/Alibaba/1688
RedBook
Netflix
GooglePay
Tokopedia
PayPal
Claude
Meesho
Deliveroo
DiDi
Gojek
Joyride
Picpay
Carousell
Yahoo
Bumble
OkCupid
Hing
Vinted
Imo
Happn
Doordash
Grab
BigBasket
Dana
Airbnb
kleinanzeigen
Line messenger
OLX
Taptap Send
Linode
Blizzard
Bolt
Wolt
Rebtel
Foodpanda
Fotka
fiverr
Paysafecard
Alchemy
Betano
LinkAja
Badoo
OVO
Revolut
GoogleVoice
Idealista
Lazada
Kaggle
Vercel
KakaoTalk
Craigslist
Tencent QQ
Payoneer
Klarna
BIGO LIVE
Zoho
OffGamers
Akulaku
BPJSTK
Taobao
Zomato
Coinbase
Bilibili
Truecaller
IceCasino
GCash
Innopay
Steam
Skout
Careem
IFood
Yemeksepeti
Grindr
ProtonMail
Spotify
Twitch
Яндекс
Zupee
hily
Eneba
Fruitz
Immowelt
G2G
Eyecon
Marktplaats
Meituan
Neon
PlayerAuctions
TRUTH SOCIAL
Ubisoft
WooPlus
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
AOL
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Trendyol
Poshmark
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mercari
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
OZON
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Ticketmaster
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
LYKA
NimoTV
Tango
Twilio
urent/jet/RuSharing
Wise
Xiaomi
Золотая Корона
QIWl
Rumble
Ininal
Sahibinden
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Onet
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
IndiaPlays
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Akudo
WorldRemit
Blued
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MoneyPay
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Justdating
CashFly
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Codashop
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Cathay
JungleeRummy
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SamsungShop
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PagSmile
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Roposo
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MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
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BeReal
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