サインイン 登録
公開オファー 個人データとCookieポリシー 支払いポリシー 配達ポリシー 返金ポリシー 返品ポリシー サイトマップ
バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 KGEN

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってKGENに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がKGENを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択したサービス

KGEN
2000

上位10カ国 KGEN

以下は配信率が最も高い10か国です

インド
2000

$0.004

KGEN 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、KGEN への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な KGEN 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 KGEN プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. KGEN のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、KGENアカウントを繰り返し検証できます。

KGENに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Walmart

Amazon

Instagram+Threads

Viber

WeChat

Telegram

ChatGPT

Google,youtube,Gmail

Flipkart

Spincrush

Swiggy

TikTok/Douyin

Mercado

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

facebook

72747739

Googlemessenger

245246

Whatsapp

55732789

Walmart

3967952

Amazon

26225715

Instagram+Threads

33983389

Viber

3166421

WeChat

75322275

Telegram

31880046

ChatGPT

2848619

Google,youtube,Gmail

27379295

Flipkart

4022

Spincrush

2000

Swiggy

3100

TikTok/Douyin

38830375

Mercado

295825

Naver

31941154

my jio

4000

Discord

27783538

JivoMart

5596

Myn Traffic

3000

Any other

35884364

Вконтакте

5089829

Shopee

23831781

eBay

3018888

ZUS Coffee

9688

Apple

18472338

Snapchat

2816097

Uber

3066743

Signal

1353592

Alipay/Alibaba/1688

31583577

RedBook

1926552

Netflix

3206072

GooglePay

2000

Tokopedia

309712

PayPal

2848935

Claude

1350742

Meesho

12321

Deliveroo

2686198

DiDi

1649435

Gojek

702426

Joyride

866198

Picpay

29853

Carousell

1031079

Yahoo

43929941

Bumble

1562135

OkCupid

1010389

Hing

1752396

Vinted

1979828

Imo

2993681

Happn

1514105

Doordash

21190

Grab

1361703

BigBasket

2000

Dana

195319

Airbnb

2873100

kleinanzeigen

2226

Line messenger

19130629

OLX

1658668

Taptap Send

250151

Linode

570791

Blizzard

2880587

Bolt

2064221

Wolt

2225863

Rebtel

246826

Foodpanda

2741334

Fotka

69728

fiverr

1198523

Paysafecard

967276

Alchemy

177878

Betano

6756

LinkAja

173292

Badoo

209633

OVO

225759

Revolut

873191

GoogleVoice

77231

Idealista

659888

Lazada

1280518

Kaggle

665290

Vercel

450151

KakaoTalk

3376876

Twitter

17774056

Craigslist

2876895

Tencent QQ

2260194

Payoneer

302065

LinkedIN

26771501

Klarna

123083

BIGO LIVE

1822227

Zoho

2807676

OffGamers

1769743

Akulaku

221367

BPJSTK

208050

Taobao

321818

Zomato

541789

Coinbase

1381820

Bilibili

675967

Truecaller

438557

IceCasino

28818

GCash

54709

Innopay

2000

Steam

2859806

Skout

2373180

Careem

2226794

IFood

212462

Yemeksepeti

957953

Grindr

51060243

ProtonMail

2136336

Spotify

16544

Twitch

716542

Яндекс

1004505

Zupee

4001

hily

1917226

Eneba

22494

Fruitz

985977

Immowelt

8791

G2G

34662

Eyecon

101276

Marktplaats

8680

Meituan

32801

Neon

230252

PlayerAuctions

160485

TRUTH SOCIAL

340114

Ubisoft

297971

WooPlus

329409

ENILIVE

172671

Nielsen

2000

Kwai

774386

Microsoft

29081020

1688

329600

Nike

2914565

1хbet

138456

Jingdong

6962

Moneylion

136207

Douyu

323662

Yalla

2473342

Quipp

4666

Dent

255039

AOL

31609173

Papara

2619825

BitClout

432744

HQ Trivia

84826

Adidas

884004

Astropay

392858

Getir

1447734

Womply

1000

Hopi

14228

PciPay

35

Zalo

826058

Michat

1284877

Hepsiburadacom

340178

Dream11

6597

GoFundMe

763120

Trendyol

19526

Poshmark

587675

avito

2328

BlaBlaCar

1426098

Buff.163

675

Burger King

31300703

ДругВокруг

19604

4Fun

63166

GroupMe

338734

myGLO

998

LightChat

280798

MTS CashBack

3239

McDonalds

1027262

Monese

329173

МВидео

27664

PGbonus

687787

32red

224173

Stormgain

2499

Zhihu

3373

Weibo

2711269

Airtel

2018

Venmo

6830

Mercari

27218

Mail.ru

1000643

Одноклассники

371471

Юла

42815

Seosprint

43782

Mamba, MeetMe

2464040

EasyPay

752

Hezzl

64725

OZON

289982

Hermes

20139

Delivery Club

29293

Potato

47808

Dhani

264664

Olacabs

574626

Netease

460621

Ticketmaster

2248375

Baidu

6773671

Amasia

173443

Clubhouse

1732408

Skype

411609

LoveLocal

1000

Dundle

2378

BotIm

96745

Swagbucks

1000

99app

19435

Indomaret

314787

Subito

189255

TanTan

810087

CAIXA

770947

My11Circle

2211

CallApp

27485

CommunityGaming

359205

DewuPoison

184769

Dominos Pizza

3612

Huya

821

inDriver

486947

IQOS

581340

JDcom

798986

LYKA

35759

NimoTV

2000

Tango

1026711

Twilio

258378

urent/jet/RuSharing

184295

Wise

380661

Xiaomi

288898

Золотая Корона

377

QIWl

2404

Rumble

1000

Ininal

14

Sahibinden

8519

WinzoGame

60820

bet365

262043

CashApp

1000

SticPay

24828

Nttgame

1539753

OfferUp

2012

Allegro

81304

eWallet

224741

米画师Mihuashi

9049

paycell

954262

Wish

486628

GalaxyChat

228503

BIP

1016

163СOM

1000

Meta

918

Betfair

35193

Yubo

124926

Onet

45770

Lyft

199182

cryptocom

14

WestStein

8079

Dostavista

113673

Skroutz

2811

SneakersnStuff

44710

IndiaPlays

1000

Zilch

159971

IPLwin

1000

Depop

596859

MPL

1000

RummyOla

1000

Kirana

1000

IRCTC

5432

Noon

1396281

LOCO

1000

RummyWealth

1000

AGIBANK

20546

Lotus

9444

Akudo

1000

WorldRemit

2769

Blued

3133

Oriflame

93082

MoneyPay

14

GG

76303

Justdating

867252

CashFly

1000

LoveRu

172140

Codashop

62377

Oldubil

626253

Siply

1000

Virgo

60266

FunPay

2804

Coindcx

1000

SoulApp

5870

NovaPoshta

65753

GMNG

1000

RRSA

3267

Grofers

1000

888casino

5517

Foody

335900

Rush

1001

AdaKami

110248

Rozetka

477

kolesa.kz

2974

Bukalapak

109999

FreeChargeApp

1000

kufarby

2053

Kaya

61292

Br777

6405

Aitu

1497

PingPong

368311

GiraBank

1526

Weverse

333447

FoodHub

204610

Bykea

1002

Chispa

23607

icq

444351

AliExpress

2844

Ukrnet

844

Magicbricks

1000

Cathay

351927

JungleeRummy

1000

Uplay

118942

MOMO

12019

SamsungShop

1580

Freelancer

175279

GyFTR

1000

PagSmile

1538

Paytm

166114

Roposo

1000

99acres

1971

Букмекерские

3614

Şikayet var

464212

MobiKwik

1000

RummyLoot

1000

BLIBLI

329395

AVON

27083

CliQQ

17809

PharmEasy

1000

Temu

634597

Nextdoor

158847

RummyCulture

1000

Leboncoin

142090

Paxful

129460

CloudChat

65776

Getmega

1000

PaddyPower

320492

Uklon

909

Rediffmail

2322

Prom

815

UWIN

3641

BeReal

4357

Gemgala

113186

Bazos

3694

Dosi

498072

Alfa

1002

勇仕网络Ys4fun

5821

Keybase

336082

LazyPay

1000

Glovo

22111

UU163

116277

EscapeFromTarkov

61485

Iti

3534

Probo

8981

Asda

63751

AfreecaTV

111360

Alibaba

2844

All Access

178833

Angel One

111667

Ankama

11466

AstraPay

222230

BCA Syariah

19687

Bunq

7646

BytePlus

226827

Casino/bet/gambling

22164

CityMall

1269

Cloud Manager

153452

CMB

181027

CourseHero

146487

Feeld

34987

Feels

242137

Flip

117209

Foodora

334964

FreeNow

512573

Friendtech

140348

Fups

14

Gett

320946

GMX

14616

GoPayz

590

Gopuff

325746

Grailed

334874

Greggs

230368

Greywoods

205985

Her

159015

INDOBA

19924

iPanelOnline

8063

Ipsos iSay

343367

Lydia

62186

Meitu

64905

Mera Gaon

1

Miravia

143604

MotorkuX

213562

MTR Mobile

42360

Muzz

321419

myboost

7691

Neocrypto

69055

Next

20746

Nubank

17599

OneForma

324112

Paybis

655

Paysend

248086

Pinduoduo

348014

PizzaHut

146317

Pockit

153542

Potato Chat

73693

Prakerja

74709

Prenagen Club

75317

Rambler

4370

RummyCircle

1519

Ryde

321971

Shpock

331289

Tata Neu

709

This Fate

3376

tiketcom

74955

Tuul

224355

UangMe

111659

Upwork

368305

Voi

318104

Zasilkovna

358

CoinFantasy

1000

Chase

1000

NMI

2000

WellF

1000

Sixer

2000

Swarail

2000

Sbmurban

2000

okk4.bet

1

Ludo24

2000

GoogleChat

11173

PlayTime

1000

Bharatgas

2000

WinGO

1000

KGEN

2000
何も見つかりませんでした！

国を選択

インド

2000

$0.004

何も見つかりませんでした！