SMS認証用仮想番号を購入 KGEN
仮想番号でオンラインSMSを受信する
使い捨て番号を使ってKGENに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。
毎日数百万人がKGENを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。
選択したサービス
個
上位10カ国 KGEN
以下は配信率が最も高い10か国です
$0.004
KGEN 用の使い捨て仮想番号を取得する
バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、KGEN への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。
仮想番号を選ぶメリット
一時的な KGEN 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。
- 短期 KGEN プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
- 地域制限の回避. KGEN のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
- プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
- 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
ステップ 1
アカウント作成と資金の追加
TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。
ステップ 2
国とサービスを選択
利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。
ステップ 3
仮想番号を取得
希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。
ステップ 4
認証に番号を使用する
取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。
ステップ 5
認証コードの取得
サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。
ボーナス
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
使い捨て番号を使用する主な利点
個人の連絡先データは非表示のまま
物理的なSIMカードや予備の端末は不要
認証コードはオンラインですぐに届く
複数の国から番号を選べる
結論
TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、KGENアカウントを繰り返し検証できます。
KGENに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
よくある質問
新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。
購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：
- 新しい番号を継続的に使用する。
- 異なる国の番号を試してください。
- VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
- 他のアクティブなアカウントからログアウトする。
仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。
仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。
有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。
サービスを選択
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
Naver
my jio
Discord
JivoMart
Myn Traffic
Any other
Вконтакте
Shopee
eBay
ZUS Coffee
Apple
Snapchat
Uber
Signal
Alipay/Alibaba/1688
RedBook
Netflix
GooglePay
Tokopedia
PayPal
Claude
Meesho
Deliveroo
DiDi
Gojek
Joyride
Picpay
Carousell
Yahoo
Bumble
OkCupid
Hing
Vinted
Imo
Happn
Doordash
Grab
BigBasket
Dana
Airbnb
kleinanzeigen
Line messenger
OLX
Taptap Send
Linode
Blizzard
Bolt
Wolt
Rebtel
Foodpanda
Fotka
fiverr
Paysafecard
Alchemy
Betano
LinkAja
Badoo
OVO
Revolut
GoogleVoice
Idealista
Lazada
Kaggle
Vercel
KakaoTalk
Craigslist
Tencent QQ
Payoneer
Klarna
BIGO LIVE
Zoho
OffGamers
Akulaku
BPJSTK
Taobao
Zomato
Coinbase
Bilibili
Truecaller
IceCasino
GCash
Innopay
Steam
Skout
Careem
IFood
Yemeksepeti
Grindr
ProtonMail
Spotify
Twitch
Яндекс
Zupee
hily
Eneba
Fruitz
Immowelt
G2G
Eyecon
Marktplaats
Meituan
Neon
PlayerAuctions
TRUTH SOCIAL
Ubisoft
WooPlus
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
AOL
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Trendyol
Poshmark
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mercari
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
OZON
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Ticketmaster
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
LYKA
NimoTV
Tango
Twilio
urent/jet/RuSharing
Wise
Xiaomi
Золотая Корона
QIWl
Rumble
Ininal
Sahibinden
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Onet
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
IndiaPlays
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
GG
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Oldubil
Siply
Virgo
FunPay
Coindcx
SoulApp
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Grofers
888casino
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
JungleeRummy
Uplay
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
BeReal
Gemgala
Bazos
Dosi
Alfa
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
AfreecaTV
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
BCA Syariah
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
CourseHero
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GMX
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Next
Nubank
OneForma
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
Rambler
RummyCircle
Ryde
Shpock
Tata Neu
This Fate
tiketcom
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
WellF
Sixer
Swarail
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
GoogleChat
PlayTime
Bharatgas
WinGO
KGEN
国を選択
インド
$0.004