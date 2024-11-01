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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए KGEN

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

KGEN के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग KGEN पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

KGEN
2000

पीस

शीर्ष 10 देश KGEN

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

इंडिया
2000 पीस

$0.004

KGEN के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण KGEN एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी KGEN नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक KGEN प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही KGEN तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए KGEN अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

KGEN के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Walmart

Amazon

Instagram+Threads

Viber

WeChat

Telegram

ChatGPT

Google,youtube,Gmail

Flipkart

Spincrush

Swiggy

TikTok/Douyin

Mercado

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebook

72747739 पीस

Googlemessenger

245246 पीस

Whatsapp

55732789 पीस

Walmart

3967952 पीस

Amazon

26225715 पीस

Instagram+Threads

33983389 पीस

Viber

3166421 पीस

WeChat

75322275 पीस

Telegram

31880046 पीस

ChatGPT

2848619 पीस

Google,youtube,Gmail

27379295 पीस

Flipkart

4022 पीस

Spincrush

2000 पीस

Swiggy

3100 पीस

TikTok/Douyin

38830375 पीस

Mercado

295825 पीस

Naver

31941154 पीस

my jio

4000 पीस

Discord

27783538 पीस

JivoMart

5596 पीस

Myn Traffic

3000 पीस

Any other

35884364 पीस

Вконтакте

5089829 पीस

Shopee

23831781 पीस

eBay

3018888 पीस

ZUS Coffee

9688 पीस

Apple

18472338 पीस

Snapchat

2816097 पीस

Uber

3066743 पीस

Signal

1353592 पीस

Alipay/Alibaba/1688

31583577 पीस

RedBook

1926552 पीस

Netflix

3206072 पीस

GooglePay

2000 पीस

Tokopedia

309712 पीस

PayPal

2848935 पीस

Claude

1350742 पीस

Meesho

12321 पीस

Deliveroo

2686198 पीस

DiDi

1649435 पीस

Gojek

702426 पीस

Joyride

866198 पीस

Picpay

29853 पीस

Carousell

1031079 पीस

Yahoo

43929941 पीस

Bumble

1562135 पीस

OkCupid

1010389 पीस

Hing

1752396 पीस

Vinted

1979828 पीस

Imo

2993681 पीस

Happn

1514105 पीस

Doordash

21190 पीस

Grab

1361703 पीस

BigBasket

2000 पीस

Dana

195319 पीस

Airbnb

2873100 पीस

kleinanzeigen

2226 पीस

Line messenger

19130629 पीस

OLX

1658668 पीस

Taptap Send

250151 पीस

Linode

570791 पीस

Blizzard

2880587 पीस

Bolt

2064221 पीस

Wolt

2225863 पीस

Rebtel

246826 पीस

Foodpanda

2741334 पीस

Fotka

69728 पीस

fiverr

1198523 पीस

Paysafecard

967276 पीस

Alchemy

177878 पीस

Betano

6756 पीस

LinkAja

173292 पीस

Badoo

209633 पीस

OVO

225759 पीस

Revolut

873191 पीस

GoogleVoice

77231 पीस

Idealista

659888 पीस

Lazada

1280518 पीस

Kaggle

665290 पीस

Vercel

450151 पीस

KakaoTalk

3376876 पीस

Twitter

17774056 पीस

Craigslist

2876895 पीस

Tencent QQ

2260194 पीस

Payoneer

302065 पीस

LinkedIN

26771501 पीस

Klarna

123083 पीस

BIGO LIVE

1822227 पीस

Zoho

2807676 पीस

OffGamers

1769743 पीस

Akulaku

221367 पीस

BPJSTK

208050 पीस

Taobao

321818 पीस

Zomato

541789 पीस

Coinbase

1381820 पीस

Bilibili

675967 पीस

Truecaller

438557 पीस

IceCasino

28818 पीस

GCash

54709 पीस

Innopay

2000 पीस

Steam

2859806 पीस

Skout

2373180 पीस

Careem

2226794 पीस

IFood

212462 पीस

Yemeksepeti

957953 पीस

Grindr

51060243 पीस

ProtonMail

2136336 पीस

Spotify

16544 पीस

Twitch

716542 पीस

Яндекс

1004505 पीस

Zupee

4001 पीस

hily

1917226 पीस

Eneba

22494 पीस

Fruitz

985977 पीस

Immowelt

8791 पीस

G2G

34662 पीस

Eyecon

101276 पीस

Marktplaats

8680 पीस

Meituan

32801 पीस

Neon

230252 पीस

PlayerAuctions

160485 पीस

TRUTH SOCIAL

340114 पीस

Ubisoft

297971 पीस

WooPlus

329409 पीस

ENILIVE

172671 पीस

Nielsen

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Kwai

774386 पीस

Microsoft

29081020 पीस

1688

329600 पीस

Nike

2914565 पीस

1хbet

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Jingdong

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Moneylion

136207 पीस

Douyu

323662 पीस

Yalla

2473342 पीस

Quipp

4666 पीस

Dent

255039 पीस

AOL

31609173 पीस

Papara

2619825 पीस

BitClout

432744 पीस

HQ Trivia

84826 पीस

Adidas

884004 पीस

Astropay

392858 पीस

Getir

1447734 पीस

Womply

1000 पीस

Hopi

14228 पीस

PciPay

35 पीस

Zalo

826058 पीस

Michat

1284877 पीस

Hepsiburadacom

340178 पीस

Dream11

6597 पीस

GoFundMe

763120 पीस

Trendyol

19526 पीस

Poshmark

587675 पीस

avito

2328 पीस

BlaBlaCar

1426098 पीस

Buff.163

675 पीस

Burger King

31300703 पीस

ДругВокруг

19604 पीस

4Fun

63166 पीस

GroupMe

338734 पीस

myGLO

998 पीस

LightChat

280798 पीस

MTS CashBack

3239 पीस

McDonalds

1027262 पीस

Monese

329173 पीस

МВидео

27664 पीस

PGbonus

687787 पीस

32red

224173 पीस

Stormgain

2499 पीस

Zhihu

3373 पीस

Weibo

2711269 पीस

Airtel

2018 पीस

Venmo

6830 पीस

Mercari

27218 पीस

Mail.ru

1000643 पीस

Одноклассники

371471 पीस

Юла

42815 पीस

Seosprint

43782 पीस

Mamba, MeetMe

2464040 पीस

EasyPay

752 पीस

Hezzl

64725 पीस

OZON

289982 पीस

Hermes

20139 पीस

Delivery Club

29293 पीस

Potato

47808 पीस

Dhani

264664 पीस

Olacabs

574626 पीस

Netease

460621 पीस

Ticketmaster

2248375 पीस

Baidu

6773671 पीस

Amasia

173443 पीस

Clubhouse

1732408 पीस

Skype

411609 पीस

LoveLocal

1000 पीस

Dundle

2378 पीस

BotIm

96745 पीस

Swagbucks

1000 पीस

99app

19435 पीस

Indomaret

314787 पीस

Subito

189255 पीस

TanTan

810087 पीस

CAIXA

770947 पीस

My11Circle

2211 पीस

CallApp

27485 पीस

CommunityGaming

359205 पीस

DewuPoison

184769 पीस

Dominos Pizza

3612 पीस

Huya

821 पीस

inDriver

486947 पीस

IQOS

581340 पीस

JDcom

798986 पीस

LYKA

35759 पीस

NimoTV

2000 पीस

Tango

1026711 पीस

Twilio

258378 पीस

urent/jet/RuSharing

184295 पीस

Wise

380661 पीस

Xiaomi

288898 पीस

Золотая Корона

377 पीस

QIWl

2404 पीस

Rumble

1000 पीस

Ininal

14 पीस

Sahibinden

8519 पीस

WinzoGame

60820 पीस

bet365

262043 पीस

CashApp

1000 पीस

SticPay

24828 पीस

Nttgame

1539753 पीस

OfferUp

2012 पीस

Allegro

81304 पीस

eWallet

224741 पीस

米画师Mihuashi

9049 पीस

paycell

954262 पीस

Wish

486628 पीस

GalaxyChat

228503 पीस

BIP

1016 पीस

163СOM

1000 पीस

Meta

918 पीस

Betfair

35193 पीस

Yubo

124926 पीस

Onet

45770 पीस

Lyft

199182 पीस

cryptocom

14 पीस

WestStein

8079 पीस

Dostavista

113673 पीस

Skroutz

2811 पीस

SneakersnStuff

44710 पीस

IndiaPlays

1000 पीस

Zilch

159971 पीस

IPLwin

1000 पीस

Depop

596859 पीस

MPL

1000 पीस

RummyOla

1000 पीस

Kirana

1000 पीस

IRCTC

5432 पीस

Noon

1396281 पीस

LOCO

1000 पीस

RummyWealth

1000 पीस

AGIBANK

20546 पीस

Lotus

9444 पीस

Akudo

1000 पीस

WorldRemit

2769 पीस

Blued

3133 पीस

Oriflame

93082 पीस

MoneyPay

14 पीस

GG

76303 पीस

Justdating

867252 पीस

CashFly

1000 पीस

LoveRu

172140 पीस

Codashop

62377 पीस

Oldubil

626253 पीस

Siply

1000 पीस

Virgo

60266 पीस

FunPay

2804 पीस

Coindcx

1000 पीस

SoulApp

5870 पीस

NovaPoshta

65753 पीस

GMNG

1000 पीस

RRSA

3267 पीस

Grofers

1000 पीस

888casino

5517 पीस

Foody

335900 पीस

Rush

1001 पीस

AdaKami

110248 पीस

Rozetka

477 पीस

kolesa.kz

2974 पीस

Bukalapak

109999 पीस

FreeChargeApp

1000 पीस

kufarby

2053 पीस

Kaya

61292 पीस

Br777

6405 पीस

Aitu

1497 पीस

PingPong

368311 पीस

GiraBank

1526 पीस

Weverse

333447 पीस

FoodHub

204610 पीस

Bykea

1002 पीस

Chispa

23607 पीस

icq

444351 पीस

AliExpress

2844 पीस

Ukrnet

844 पीस

Magicbricks

1000 पीस

Cathay

351927 पीस

JungleeRummy

1000 पीस

Uplay

118942 पीस

MOMO

12019 पीस

SamsungShop

1580 पीस

Freelancer

175279 पीस

GyFTR

1000 पीस

PagSmile

1538 पीस

Paytm

166114 पीस

Roposo

1000 पीस

99acres

1971 पीस

Букмекерские

3614 पीस

Şikayet var

464212 पीस

MobiKwik

1000 पीस

RummyLoot

1000 पीस

BLIBLI

329395 पीस

AVON

27083 पीस

CliQQ

17809 पीस

PharmEasy

1000 पीस

Temu

634597 पीस

Nextdoor

158847 पीस

RummyCulture

1000 पीस

Leboncoin

142090 पीस

Paxful

129460 पीस

CloudChat

65776 पीस

Getmega

1000 पीस

PaddyPower

320492 पीस

Uklon

909 पीस

Rediffmail

2322 पीस

Prom

815 पीस

UWIN

3641 पीस

BeReal

4357 पीस

Gemgala

113186 पीस

Bazos

3694 पीस

Dosi

498072 पीस

Alfa

1002 पीस

勇仕网络Ys4fun

5821 पीस

Keybase

336082 पीस

LazyPay

1000 पीस

Glovo

22111 पीस

UU163

116277 पीस

EscapeFromTarkov

61485 पीस

Iti

3534 पीस

Probo

8981 पीस

Asda

63751 पीस

AfreecaTV

111360 पीस

Alibaba

2844 पीस

All Access

178833 पीस

Angel One

111667 पीस

Ankama

11466 पीस

AstraPay

222230 पीस

BCA Syariah

19687 पीस

Bunq

7646 पीस

BytePlus

226827 पीस

Casino/bet/gambling

22164 पीस

CityMall

1269 पीस

Cloud Manager

153452 पीस

CMB

181027 पीस

CourseHero

146487 पीस

Feeld

34987 पीस

Feels

242137 पीस

Flip

117209 पीस

Foodora

334964 पीस

FreeNow

512573 पीस

Friendtech

140348 पीस

Fups

14 पीस

Gett

320946 पीस

GMX

14616 पीस

GoPayz

590 पीस

Gopuff

325746 पीस

Grailed

334874 पीस

Greggs

230368 पीस

Greywoods

205985 पीस

Her

159015 पीस

INDOBA

19924 पीस

iPanelOnline

8063 पीस

Ipsos iSay

343367 पीस

Lydia

62186 पीस

Meitu

64905 पीस

Mera Gaon

1 पीस

Miravia

143604 पीस

MotorkuX

213562 पीस

MTR Mobile

42360 पीस

Muzz

321419 पीस

myboost

7691 पीस

Neocrypto

69055 पीस

Next

20746 पीस

Nubank

17599 पीस

OneForma

324112 पीस

Paybis

655 पीस

Paysend

248086 पीस

Pinduoduo

348014 पीस

PizzaHut

146317 पीस

Pockit

153542 पीस

Potato Chat

73693 पीस

Prakerja

74709 पीस

Prenagen Club

75317 पीस

Rambler

4370 पीस

RummyCircle

1519 पीस

Ryde

321971 पीस

Shpock

331289 पीस

Tata Neu

709 पीस

This Fate

3376 पीस

tiketcom

74955 पीस

Tuul

224355 पीस

UangMe

111659 पीस

Upwork

368305 पीस

Voi

318104 पीस

Zasilkovna

358 पीस

CoinFantasy

1000 पीस

Chase

1000 पीस

NMI

2000 पीस

WellF

1000 पीस

Sixer

2000 पीस

Swarail

2000 पीस

Sbmurban

2000 पीस

okk4.bet

1 पीस

Ludo24

2000 पीस

GoogleChat

11173 पीस

PlayTime

1000 पीस

Bharatgas

2000 पीस

WinGO

1000 पीस

KGEN

2000 पीस
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