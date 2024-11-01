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Số ảo

Mua số ảo nhận SMS đăng ký KGEN

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký KGEN mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng KGEN mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Dịch vụ đã chọn

KGEN
2000

số

10 quốc gia hàng đầu cho KGEN

Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất

Ấn Độ
2000 số

$0.004

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho KGEN

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ KGEN trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số KGEN tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ KGEN ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi KGEN yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản KGEN trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài KGEN, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Walmart

Amazon

Instagram+Threads

Viber

WeChat

Telegram

ChatGPT

Google,youtube,Gmail

Flipkart

Spincrush

Swiggy

TikTok/Douyin

Mercado

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:

  • Thử liên tục với số mới.
  • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

Chọn dịch vụ

facebook

72747739 số

Googlemessenger

245246 số

Whatsapp

55732789 số

Walmart

3967952 số

Amazon

26225715 số

Instagram+Threads

33983389 số

Viber

3166421 số

WeChat

75322275 số

Telegram

31880046 số

ChatGPT

2848619 số

Google,youtube,Gmail

27379295 số

Flipkart

4022 số

Spincrush

2000 số

Swiggy

3100 số

TikTok/Douyin

38830375 số

Mercado

295825 số

Naver

31941154 số

Discord

27783538 số

my jio

4000 số

JivoMart

5596 số

Myn Traffic

3000 số

Any other

35884364 số

Вконтакте

5089829 số

Shopee

23831781 số

eBay

3018888 số

ZUS Coffee

9688 số

Apple

18472338 số

Snapchat

2816097 số

Uber

3066743 số

Signal

1353592 số

Alipay/Alibaba/1688

31583577 số

RedBook

1926552 số

Netflix

3206072 số

GooglePay

2000 số

Tokopedia

309712 số

PayPal

2848935 số

Claude

1350742 số

Meesho

12321 số

Deliveroo

2686198 số

DiDi

1649435 số

Gojek

702426 số

Picpay

29853 số

Joyride

866198 số

Carousell

1031079 số

Yahoo

43929941 số

Bumble

1562135 số

OkCupid

1010389 số

Hing

1752396 số

Vinted

1979828 số

Imo

2993681 số

Happn

1514105 số

Doordash

21190 số

Grab

1361703 số

BigBasket

2000 số

Dana

195319 số

Airbnb

2873100 số

kleinanzeigen

2226 số

Line messenger

19130629 số

OLX

1658668 số

Linode

570791 số

Blizzard

2880587 số

Bolt

2064221 số

Taptap Send

250151 số

Wolt

2225863 số

Rebtel

246826 số

Foodpanda

2741334 số

Fotka

69728 số

fiverr

1198523 số

Paysafecard

967276 số

Alchemy

177878 số

Betano

6756 số

LinkAja

173292 số

Badoo

209633 số

OVO

225759 số

Revolut

873191 số

GoogleVoice

77231 số

Idealista

659888 số

Lazada

1280518 số

Kaggle

665290 số

LinkedIN

26771501 số

Vercel

450151 số

KakaoTalk

3376876 số

Twitter

17774056 số

Craigslist

2876895 số

Tencent QQ

2260194 số

Payoneer

302065 số

Klarna

123083 số

BIGO LIVE

1822227 số

Zoho

2807676 số

OffGamers

1769743 số

BPJSTK

208050 số

Taobao

321818 số

Zomato

541789 số

Coinbase

1381820 số

Bilibili

675967 số

Truecaller

438557 số

IceCasino

28818 số

GCash

54709 số

Akulaku

221367 số

Innopay

2000 số

Steam

2859806 số

Skout

2373180 số

Careem

2226794 số

IFood

212462 số

Yemeksepeti

957953 số

Grindr

51060243 số

ProtonMail

2136336 số

Spotify

16544 số

Twitch

716542 số

Яндекс

1004505 số

Subito

189255 số

Zupee

4001 số

hily

1917226 số

Eneba

22494 số

Fruitz

985977 số

Immowelt

8791 số

G2G

34662 số

Eyecon

101276 số

Marktplaats

8680 số

Meituan

32801 số

Neon

230252 số

PlayerAuctions

160485 số

TRUTH SOCIAL

340114 số

Ubisoft

297971 số

WooPlus

329409 số

ENILIVE

172671 số

Nielsen

2000 số

Kwai

774386 số

Microsoft

29081020 số

1688

329600 số

Nike

2914565 số

1хbet

138456 số

Jingdong

6962 số

Moneylion

136207 số

Douyu

323662 số

Yalla

2473342 số

Quipp

4666 số

Dent

255039 số

AOL

31609173 số

Papara

2619825 số

BitClout

432744 số

HQ Trivia

84826 số

Adidas

884004 số

Astropay

392858 số

Getir

1447734 số

Womply

1000 số

Hopi

14228 số

PciPay

35 số

Zalo

826058 số

Michat

1284877 số

Hepsiburadacom

340178 số

Dream11

6597 số

GoFundMe

763120 số

Trendyol

19526 số

Poshmark

587675 số

avito

2328 số

BlaBlaCar

1426098 số

Buff.163

675 số

Burger King

31300703 số

ДругВокруг

19604 số

4Fun

63166 số

GroupMe

338734 số

myGLO

998 số

LightChat

280798 số

MTS CashBack

3239 số

McDonalds

1027262 số

Monese

329173 số

МВидео

27664 số

PGbonus

687787 số

32red

224173 số

Stormgain

2499 số

Zhihu

3373 số

Weibo

2711269 số

Airtel

2018 số

Venmo

6830 số

Mercari

27218 số

Mail.ru

1000643 số

Одноклассники

371471 số

Юла

42815 số

Seosprint

43782 số

Mamba, MeetMe

2464040 số

EasyPay

752 số

Hezzl

64725 số

OZON

289982 số

Hermes

20139 số

Delivery Club

29293 số

Potato

47808 số

Dhani

264664 số

Olacabs

574626 số

Netease

460621 số

Ticketmaster

2248375 số

Baidu

6773671 số

Amasia

173443 số

Clubhouse

1732408 số

Skype

411609 số

LoveLocal

1000 số

Dundle

2378 số

BotIm

96745 số

Swagbucks

1000 số

99app

19435 số

Indomaret

314787 số

TanTan

810087 số

CAIXA

770947 số

My11Circle

2211 số

CallApp

27485 số

CommunityGaming

359205 số

DewuPoison

184769 số

Dominos Pizza

3612 số

Huya

821 số

inDriver

486947 số

IQOS

581340 số

JDcom

798986 số

LYKA

35759 số

NimoTV

2000 số

Tango

1026711 số

Twilio

258378 số

urent/jet/RuSharing

184295 số

Wise

380661 số

Xiaomi

288898 số

Золотая Корона

377 số

QIWl

2404 số

Rumble

1000 số

Ininal

14 số

Sahibinden

8519 số

WinzoGame

60820 số

bet365

262043 số

CashApp

1000 số

SticPay

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Nttgame

1539753 số

OfferUp

2012 số

Allegro

81304 số

eWallet

224741 số

米画师Mihuashi

9049 số

paycell

954262 số

Wish

486628 số

GalaxyChat

228503 số

BIP

1016 số

163СOM

1000 số

Meta

918 số

Betfair

35193 số

Yubo

124926 số

Onet

45770 số

Lyft

199182 số

cryptocom

14 số

WestStein

8079 số

Dostavista

113673 số

Skroutz

2811 số

SneakersnStuff

44710 số

IndiaPlays

1000 số

Zilch

159971 số

IPLwin

1000 số

Depop

596859 số

MPL

1000 số

RummyOla

1000 số

Kirana

1000 số

IRCTC

5432 số

Noon

1396281 số

LOCO

1000 số

RummyWealth

1000 số

AGIBANK

20546 số

Lotus

9444 số

Akudo

1000 số

WorldRemit

2769 số

Blued

3133 số

Oriflame

93082 số

MoneyPay

14 số

GG

76303 số

Justdating

867252 số

CashFly

1000 số

LoveRu

172140 số

Codashop

62377 số

Oldubil

626253 số

Siply

1000 số

Virgo

60266 số

FunPay

2804 số

Coindcx

1000 số

SoulApp

5870 số

NovaPoshta

65753 số

GMNG

1000 số

RRSA

3267 số

Grofers

1000 số

888casino

5517 số

Foody

335900 số

Rush

1001 số

AdaKami

110248 số

Rozetka

477 số

kolesa.kz

2974 số

Bukalapak

109999 số

FreeChargeApp

1000 số

kufarby

2053 số

Kaya

61292 số

Br777

6405 số

Aitu

1497 số

PingPong

368311 số

GiraBank

1526 số

Weverse

333447 số

FoodHub

204610 số

Bykea

1002 số

Chispa

23607 số

icq

444351 số

AliExpress

2844 số

Ukrnet

844 số

Magicbricks

1000 số

Cathay

351927 số

JungleeRummy

1000 số

Uplay

118942 số

MOMO

12019 số

SamsungShop

1580 số

Freelancer

175279 số

GyFTR

1000 số

PagSmile

1538 số

Paytm

166114 số

Roposo

1000 số

99acres

1971 số

Букмекерские

3614 số

Şikayet var

464212 số

MobiKwik

1000 số

RummyLoot

1000 số

BLIBLI

329395 số

AVON

27083 số

CliQQ

17809 số

PharmEasy

1000 số

Temu

634597 số

Nextdoor

158847 số

RummyCulture

1000 số

Leboncoin

142090 số

Paxful

129460 số

CloudChat

65776 số

Getmega

1000 số

PaddyPower

320492 số

Uklon

909 số

Rediffmail

2322 số

Prom

815 số

UWIN

3641 số

BeReal

4357 số

Gemgala

113186 số

Bazos

3694 số

Dosi

498072 số

Alfa

1002 số

勇仕网络Ys4fun

5821 số

Keybase

336082 số

LazyPay

1000 số

Glovo

22111 số

UU163

116277 số

EscapeFromTarkov

61485 số

Iti

3534 số

Probo

8981 số

Asda

63751 số

AfreecaTV

111360 số

Alibaba

2844 số

All Access

178833 số

Angel One

111667 số

Ankama

11466 số

AstraPay

222230 số

BCA Syariah

19687 số

Bunq

7646 số

BytePlus

226827 số

Casino/bet/gambling

22164 số

CityMall

1269 số

Cloud Manager

153452 số

CMB

181027 số

CourseHero

146487 số

Feeld

34987 số

Feels

242137 số

Flip

117209 số

Foodora

334964 số

FreeNow

512573 số

Friendtech

140348 số

Fups

14 số

Gett

320946 số

GMX

14616 số

GoPayz

590 số

Gopuff

325746 số

Grailed

334874 số

Greggs

230368 số

Greywoods

205985 số

Her

159015 số

INDOBA

19924 số

iPanelOnline

8063 số

Ipsos iSay

343367 số

Lydia

62186 số

Meitu

64905 số

Mera Gaon

1 số

Miravia

143604 số

MotorkuX

213562 số

MTR Mobile

42360 số

Muzz

321419 số

myboost

7691 số

Neocrypto

69055 số

Next

20746 số

Nubank

17599 số

OneForma

324112 số

Paybis

655 số

Paysend

248086 số

Pinduoduo

348014 số

PizzaHut

146317 số

Pockit

153542 số

Potato Chat

73693 số

Prakerja

74709 số

Prenagen Club

75317 số

Rambler

4370 số

RummyCircle

1519 số

Ryde

321971 số

Shpock

331289 số

Tata Neu

709 số

This Fate

3376 số

tiketcom

74955 số

Tuul

224355 số

UangMe

111659 số

Upwork

368305 số

Voi

318104 số

Zasilkovna

358 số

CoinFantasy

1000 số

Chase

1000 số

NMI

2000 số

WellF

1000 số

Sixer

2000 số

Swarail

2000 số

Sbmurban

2000 số

okk4.bet

1 số

Ludo24

2000 số

GoogleChat

11173 số

PlayTime

1000 số

Bharatgas

2000 số

WinGO

1000 số

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