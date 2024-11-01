SMS kaydı için sanal numara satın al KGEN
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan KGEN'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi KGEN'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke KGEN
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
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KGEN için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam KGEN erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici KGEN numaralarını kullanın.
- Kısa süreli KGEN profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. KGEN erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken KGEN hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
KGEN dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Googlemessenger
Walmart
Amazon
Instagram+Threads
Viber
Telegram
ChatGPT
Google,youtube,Gmail
Flipkart
Spincrush
Swiggy
TikTok/Douyin
Mercado
Naver
Discord
my jio
JivoMart
Myn Traffic
Any other
Вконтакте
Shopee
eBay
ZUS Coffee
Apple
Snapchat
Uber
Signal
Alipay/Alibaba/1688
RedBook
Netflix
GooglePay
Tokopedia
PayPal
Claude
Meesho
Deliveroo
DiDi
Gojek
Picpay
Joyride
Carousell
Yahoo
Bumble
OkCupid
Hing
Vinted
Imo
Happn
Doordash
Grab
BigBasket
Dana
Airbnb
kleinanzeigen
Line messenger
OLX
Linode
Blizzard
Bolt
Taptap Send
Wolt
Rebtel
Foodpanda
Fotka
fiverr
Paysafecard
Alchemy
Betano
LinkAja
Badoo
OVO
Revolut
GoogleVoice
Idealista
Lazada
Kaggle
Vercel
KakaoTalk
Craigslist
Tencent QQ
Payoneer
Klarna
BIGO LIVE
Zoho
OffGamers
BPJSTK
Taobao
Zomato
Coinbase
Bilibili
Truecaller
IceCasino
GCash
Akulaku
Innopay
Steam
Skout
Careem
IFood
Yemeksepeti
Grindr
ProtonMail
Spotify
Twitch
Яндекс
Subito
Zupee
hily
Eneba
Fruitz
Immowelt
G2G
Eyecon
Marktplaats
Meituan
Neon
PlayerAuctions
TRUTH SOCIAL
Ubisoft
WooPlus
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
AOL
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Trendyol
Poshmark
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mercari
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
OZON
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Ticketmaster
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
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