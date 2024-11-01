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Sanal numaralar

SMS kaydı için sanal numara satın al KGEN

Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın

Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan KGEN'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.

Her gün milyonlarca kişi KGEN'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.

Seçilen hizmet

KGEN
2000

adet

En iyi 10 ülke KGEN

Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

Hindistan
2000 adet

$0.004

KGEN için tek kullanımlık sanal numara alın.

Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam KGEN erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici KGEN numaralarını kullanın.

  • Kısa süreli KGEN profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. KGEN erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken KGEN hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

KGEN dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Walmart

Amazon

Instagram+Threads

Viber

WeChat

Telegram

ChatGPT

Google,youtube,Gmail

Flipkart

Spincrush

Swiggy

TikTok/Douyin

Mercado

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet seçin

facebook

72747739 adet

Googlemessenger

245246 adet

Whatsapp

55732789 adet

Walmart

3967952 adet

Amazon

26225715 adet

Instagram+Threads

33983389 adet

Viber

3166421 adet

WeChat

75322275 adet

Telegram

31880046 adet

ChatGPT

2848619 adet

Google,youtube,Gmail

27379295 adet

Flipkart

4022 adet

Spincrush

2000 adet

Swiggy

3100 adet

TikTok/Douyin

38830375 adet

Mercado

295825 adet

Naver

31941154 adet

Discord

27783538 adet

my jio

4000 adet

JivoMart

5596 adet

Myn Traffic

3000 adet

Any other

35884364 adet

Вконтакте

5089829 adet

Shopee

23831781 adet

eBay

3018888 adet

ZUS Coffee

9688 adet

Apple

18472338 adet

Snapchat

2816097 adet

Uber

3066743 adet

Signal

1353592 adet

Alipay/Alibaba/1688

31583577 adet

RedBook

1926552 adet

Netflix

3206072 adet

GooglePay

2000 adet

Tokopedia

309712 adet

PayPal

2848935 adet

Claude

1350742 adet

Meesho

12321 adet

Deliveroo

2686198 adet

DiDi

1649435 adet

Gojek

702426 adet

Picpay

29853 adet

Joyride

866198 adet

Carousell

1031079 adet

Yahoo

43929941 adet

Bumble

1562135 adet

OkCupid

1010389 adet

Hing

1752396 adet

Vinted

1979828 adet

Imo

2993681 adet

Happn

1514105 adet

Doordash

21190 adet

Grab

1361703 adet

BigBasket

2000 adet

Dana

195319 adet

Airbnb

2873100 adet

kleinanzeigen

2226 adet

Line messenger

19130629 adet

OLX

1658668 adet

Linode

570791 adet

Blizzard

2880587 adet

Bolt

2064221 adet

Taptap Send

250151 adet

Wolt

2225863 adet

Rebtel

246826 adet

Foodpanda

2741334 adet

Fotka

69728 adet

fiverr

1198523 adet

Paysafecard

967276 adet

Alchemy

177878 adet

Betano

6756 adet

LinkAja

173292 adet

Badoo

209633 adet

OVO

225759 adet

Revolut

873191 adet

GoogleVoice

77231 adet

Idealista

659888 adet

Lazada

1280518 adet

Kaggle

665290 adet

LinkedIN

26771501 adet

Vercel

450151 adet

KakaoTalk

3376876 adet

Twitter

17774056 adet

Craigslist

2876895 adet

Tencent QQ

2260194 adet

Payoneer

302065 adet

Klarna

123083 adet

BIGO LIVE

1822227 adet

Zoho

2807676 adet

OffGamers

1769743 adet

BPJSTK

208050 adet

Taobao

321818 adet

Zomato

541789 adet

Coinbase

1381820 adet

Bilibili

675967 adet

Truecaller

438557 adet

IceCasino

28818 adet

GCash

54709 adet

Akulaku

221367 adet

Innopay

2000 adet

Steam

2859806 adet

Skout

2373180 adet

Careem

2226794 adet

IFood

212462 adet

Yemeksepeti

957953 adet

Grindr

51060243 adet

ProtonMail

2136336 adet

Spotify

16544 adet

Twitch

716542 adet

Яндекс

1004505 adet

Subito

189255 adet

Zupee

4001 adet

hily

1917226 adet

Eneba

22494 adet

Fruitz

985977 adet

Immowelt

8791 adet

G2G

34662 adet

Eyecon

101276 adet

Marktplaats

8680 adet

Meituan

32801 adet

Neon

230252 adet

PlayerAuctions

160485 adet

TRUTH SOCIAL

340114 adet

Ubisoft

297971 adet

WooPlus

329409 adet

ENILIVE

172671 adet

Nielsen

2000 adet

Kwai

774386 adet

Microsoft

29081020 adet

1688

329600 adet

Nike

2914565 adet

1хbet

138456 adet

Jingdong

6962 adet

Moneylion

136207 adet

Douyu

323662 adet

Yalla

2473342 adet

Quipp

4666 adet

Dent

255039 adet

AOL

31609173 adet

Papara

2619825 adet

BitClout

432744 adet

HQ Trivia

84826 adet

Adidas

884004 adet

Astropay

392858 adet

Getir

1447734 adet

Womply

1000 adet

Hopi

14228 adet

PciPay

35 adet

Zalo

826058 adet

Michat

1284877 adet

Hepsiburadacom

340178 adet

Dream11

6597 adet

GoFundMe

763120 adet

Trendyol

19526 adet

Poshmark

587675 adet

avito

2328 adet

BlaBlaCar

1426098 adet

Buff.163

675 adet

Burger King

31300703 adet

ДругВокруг

19604 adet

4Fun

63166 adet

GroupMe

338734 adet

myGLO

998 adet

LightChat

280798 adet

MTS CashBack

3239 adet

McDonalds

1027262 adet

Monese

329173 adet

МВидео

27664 adet

PGbonus

687787 adet

32red

224173 adet

Stormgain

2499 adet

Zhihu

3373 adet

Weibo

2711269 adet

Airtel

2018 adet

Venmo

6830 adet

Mercari

27218 adet

Mail.ru

1000643 adet

Одноклассники

371471 adet

Юла

42815 adet

Seosprint

43782 adet

Mamba, MeetMe

2464040 adet

EasyPay

752 adet

Hezzl

64725 adet

OZON

289982 adet

Hermes

20139 adet

Delivery Club

29293 adet

Potato

47808 adet

Dhani

264664 adet

Olacabs

574626 adet

Netease

460621 adet

Ticketmaster

2248375 adet

Baidu

6773671 adet

Amasia

173443 adet

Clubhouse

1732408 adet

Skype

411609 adet

LoveLocal

1000 adet

Dundle

2378 adet

BotIm

96745 adet

Swagbucks

1000 adet

99app

19435 adet

Indomaret

314787 adet

TanTan

810087 adet

CAIXA

770947 adet

My11Circle

2211 adet

CallApp

27485 adet

CommunityGaming

359205 adet

DewuPoison

184769 adet

Dominos Pizza

3612 adet

Huya

821 adet

inDriver

486947 adet

IQOS

581340 adet

JDcom

798986 adet

LYKA

35759 adet

NimoTV

2000 adet

Tango

1026711 adet

Twilio

258378 adet

urent/jet/RuSharing

184295 adet

Wise

380661 adet

Xiaomi

288898 adet

Золотая Корона

377 adet

QIWl

2404 adet

Rumble

1000 adet

Ininal

14 adet

Sahibinden

8519 adet

WinzoGame

60820 adet

bet365

262043 adet

CashApp

1000 adet

SticPay

24828 adet

Nttgame

1539753 adet

OfferUp

2012 adet

Allegro

81304 adet

eWallet

224741 adet

米画师Mihuashi

9049 adet

paycell

954262 adet

Wish

486628 adet

GalaxyChat

228503 adet

BIP

1016 adet

163СOM

1000 adet

Meta

918 adet

Betfair

35193 adet

Yubo

124926 adet

Onet

45770 adet

Lyft

199182 adet

cryptocom

14 adet

WestStein

8079 adet

Dostavista

113673 adet

Skroutz

2811 adet

SneakersnStuff

44710 adet

IndiaPlays

1000 adet

Zilch

159971 adet

IPLwin

1000 adet

Depop

596859 adet

MPL

1000 adet

RummyOla

1000 adet

Kirana

1000 adet

IRCTC

5432 adet

Noon

1396281 adet

LOCO

1000 adet

RummyWealth

1000 adet

AGIBANK

20546 adet

Lotus

9444 adet

Akudo

1000 adet

WorldRemit

2769 adet

Blued

3133 adet

Oriflame

93082 adet

MoneyPay

14 adet

GG

76303 adet

Justdating

867252 adet

CashFly

1000 adet

LoveRu

172140 adet

Codashop

62377 adet

Oldubil

626253 adet

Siply

1000 adet

Virgo

60266 adet

FunPay

2804 adet

Coindcx

1000 adet

SoulApp

5870 adet

NovaPoshta

65753 adet

GMNG

1000 adet

RRSA

3267 adet

Grofers

1000 adet

888casino

5517 adet

Foody

335900 adet

Rush

1001 adet

AdaKami

110248 adet

Rozetka

477 adet

kolesa.kz

2974 adet

Bukalapak

109999 adet

FreeChargeApp

1000 adet

kufarby

2053 adet

Kaya

61292 adet

Br777

6405 adet

Aitu

1497 adet

PingPong

368311 adet

GiraBank

1526 adet

Weverse

333447 adet

FoodHub

204610 adet

Bykea

1002 adet

Chispa

23607 adet

icq

444351 adet

AliExpress

2844 adet

Ukrnet

844 adet

Magicbricks

1000 adet

Cathay

351927 adet

JungleeRummy

1000 adet

Uplay

118942 adet

MOMO

12019 adet

SamsungShop

1580 adet

Freelancer

175279 adet

GyFTR

1000 adet

PagSmile

1538 adet

Paytm

166114 adet

Roposo

1000 adet

99acres

1971 adet

Букмекерские

3614 adet

Şikayet var

464212 adet

MobiKwik

1000 adet

RummyLoot

1000 adet

BLIBLI

329395 adet

AVON

27083 adet

CliQQ

17809 adet

PharmEasy

1000 adet

Temu

634597 adet

Nextdoor

158847 adet

RummyCulture

1000 adet

Leboncoin

142090 adet

Paxful

129460 adet

CloudChat

65776 adet

Getmega

1000 adet

PaddyPower

320492 adet

Uklon

909 adet

Rediffmail

2322 adet

Prom

815 adet

UWIN

3641 adet

BeReal

4357 adet

Gemgala

113186 adet

Bazos

3694 adet

Dosi

498072 adet

Alfa

1002 adet

勇仕网络Ys4fun

5821 adet

Keybase

336082 adet

LazyPay

1000 adet

Glovo

22111 adet

UU163

116277 adet

EscapeFromTarkov

61485 adet

Iti

3534 adet

Probo

8981 adet

Asda

63751 adet

AfreecaTV

111360 adet

Alibaba

2844 adet

All Access

178833 adet

Angel One

111667 adet

Ankama

11466 adet

AstraPay

222230 adet

BCA Syariah

19687 adet

Bunq

7646 adet

BytePlus

226827 adet

Casino/bet/gambling

22164 adet

CityMall

1269 adet

Cloud Manager

153452 adet

CMB

181027 adet

CourseHero

146487 adet

Feeld

34987 adet

Feels

242137 adet

Flip

117209 adet

Foodora

334964 adet

FreeNow

512573 adet

Friendtech

140348 adet

Fups

14 adet

Gett

320946 adet

GMX

14616 adet

GoPayz

590 adet

Gopuff

325746 adet

Grailed

334874 adet

Greggs

230368 adet

Greywoods

205985 adet

Her

159015 adet

INDOBA

19924 adet

iPanelOnline

8063 adet

Ipsos iSay

343367 adet

Lydia

62186 adet

Meitu

64905 adet

Mera Gaon

1 adet

Miravia

143604 adet

MotorkuX

213562 adet

MTR Mobile

42360 adet

Muzz

321419 adet

myboost

7691 adet

Neocrypto

69055 adet

Next

20746 adet

Nubank

17599 adet

OneForma

324112 adet

Paybis

655 adet

Paysend

248086 adet

Pinduoduo

348014 adet

PizzaHut

146317 adet

Pockit

153542 adet

Potato Chat

73693 adet

Prakerja

74709 adet

Prenagen Club

75317 adet

Rambler

4370 adet

RummyCircle

1519 adet

Ryde

321971 adet

Shpock

331289 adet

Tata Neu

709 adet

This Fate

3376 adet

tiketcom

74955 adet

Tuul

224355 adet

UangMe

111659 adet

Upwork

368305 adet

Voi

318104 adet

Zasilkovna

358 adet

CoinFantasy

1000 adet

Chase

1000 adet

NMI

2000 adet

WellF

1000 adet

Sixer

2000 adet

Swarail

2000 adet

Sbmurban

2000 adet

okk4.bet

1 adet

Ludo24

2000 adet

GoogleChat

11173 adet

PlayTime

1000 adet

Bharatgas

2000 adet

WinGO

1000 adet

KGEN

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