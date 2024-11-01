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가상 번호

문자 인증용 가상 번호 구매 KGEN

가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.

가상 번호로 온라인에서 SMS 받기

매일 수백만 명이 KGEN를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.

선택된 서비스

KGEN
2000

상위 10개 국가 KGEN

아래는 배송률이 가장 높은 10개국입니다

인도
2000

$0.004

KGEN용 일회성 가상 번호를 받으세요.

가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 KGEN에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.

가상 번호를 선택하는 이점

일회성 KGEN 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.

  • 일시적인 KGEN 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
  • 지리적 제한 우회. KGEN 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
  • 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
  • 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1

계정 생성 및 자금 충전

TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2

국가 및 서비스 선택

이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3

가상 번호 구매

원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4

인증에 번호 사용

발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5

인증 코드 수신

서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.

보너스

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

일회용 번호 사용의 주요 이점

개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다

물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다

인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다

여러 국가의 번호 중에서 선택하세요

결론

TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 KGEN 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.

KGEN 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Walmart

Amazon

Instagram+Threads

Viber

WeChat

Telegram

ChatGPT

Google,youtube,Gmail

Flipkart

Spincrush

Swiggy

TikTok/Douyin

Mercado

자주 묻는 질문(FAQ)

새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.

모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:

  • 계속해서 새로운 번호 시도
  • 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
  • VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
  • 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃

가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.

가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.

해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.

서비스 선택

facebook

72747739

Googlemessenger

245246

Whatsapp

55732789

Walmart

3967952

Amazon

26225715

Instagram+Threads

33983389

Viber

3166421

WeChat

75322275

Telegram

31880046

ChatGPT

2848619

Google,youtube,Gmail

27379295

Flipkart

4022

Spincrush

2000

Swiggy

3100

TikTok/Douyin

38830375

Mercado

295825

Naver

31941154

my jio

4000

Discord

27783538

JivoMart

5596

Myn Traffic

3000

Any other

35884364

Вконтакте

5089829

Shopee

23831781

eBay

3018888

ZUS Coffee

9688

Apple

18472338

Snapchat

2816097

Uber

3066743

Signal

1353592

Alipay/Alibaba/1688

31583577

RedBook

1926552

Netflix

3206072

GooglePay

2000

Tokopedia

309712

PayPal

2848935

Claude

1350742

Meesho

12321

Deliveroo

2686198

DiDi

1649435

Gojek

702426

Joyride

866198

Picpay

29853

Carousell

1031079

Yahoo

43929941

Bumble

1562135

OkCupid

1010389

Hing

1752396

Vinted

1979828

Imo

2993681

Happn

1514105

Doordash

21190

Grab

1361703

BigBasket

2000

Dana

195319

Airbnb

2873100

kleinanzeigen

2226

Line messenger

19130629

OLX

1658668

Taptap Send

250151

Linode

570791

Blizzard

2880587

Bolt

2064221

Wolt

2225863

Rebtel

246826

Foodpanda

2741334

Fotka

69728

fiverr

1198523

Paysafecard

967276

Alchemy

177878

Betano

6756

LinkAja

173292

Badoo

209633

OVO

225759

Revolut

873191

GoogleVoice

77231

Idealista

659888

Lazada

1280518

Kaggle

665290

Vercel

450151

KakaoTalk

3376876

Twitter

17774056

Craigslist

2876895

Tencent QQ

2260194

Payoneer

302065

LinkedIN

26771501

Klarna

123083

BIGO LIVE

1822227

Zoho

2807676

OffGamers

1769743

Akulaku

221367

BPJSTK

208050

Taobao

321818

Zomato

541789

Coinbase

1381820

Bilibili

675967

Truecaller

438557

IceCasino

28818

GCash

54709

Innopay

2000

Steam

2859806

Skout

2373180

Careem

2226794

IFood

212462

Yemeksepeti

957953

Grindr

51060243

ProtonMail

2136336

Spotify

16544

Twitch

716542

Яндекс

1004505

Zupee

4001

hily

1917226

Eneba

22494

Fruitz

985977

Immowelt

8791

G2G

34662

Eyecon

101276

Marktplaats

8680

Meituan

32801

Neon

230252

PlayerAuctions

160485

TRUTH SOCIAL

340114

Ubisoft

297971

WooPlus

329409

ENILIVE

172671

Nielsen

2000

Kwai

774386

Microsoft

29081020

1688

329600

Nike

2914565

1хbet

138456

Jingdong

6962

Moneylion

136207

Douyu

323662

Yalla

2473342

Quipp

4666

Dent

255039

AOL

31609173

Papara

2619825

BitClout

432744

HQ Trivia

84826

Adidas

884004

Astropay

392858

Getir

1447734

Womply

1000

Hopi

14228

PciPay

35

Zalo

826058

Michat

1284877

Hepsiburadacom

340178

Dream11

6597

GoFundMe

763120

Trendyol

19526

Poshmark

587675

avito

2328

BlaBlaCar

1426098

Buff.163

675

Burger King

31300703

ДругВокруг

19604

4Fun

63166

GroupMe

338734

myGLO

998

LightChat

280798

MTS CashBack

3239

McDonalds

1027262

Monese

329173

МВидео

27664

PGbonus

687787

32red

224173

Stormgain

2499

Zhihu

3373

Weibo

2711269

Airtel

2018

Venmo

6830

Mercari

27218

Mail.ru

1000643

Одноклассники

371471

Юла

42815

Seosprint

43782

Mamba, MeetMe

2464040

EasyPay

752

Hezzl

64725

OZON

289982

Hermes

20139

Delivery Club

29293

Potato

47808

Dhani

264664

Olacabs

574626

Netease

460621

Ticketmaster

2248375

Baidu

6773671

Amasia

173443

Clubhouse

1732408

Skype

411609

LoveLocal

1000

Dundle

2378

BotIm

96745

Swagbucks

1000

99app

19435

Indomaret

314787

Subito

189255

TanTan

810087

CAIXA

770947

My11Circle

2211

CallApp

27485

CommunityGaming

359205

DewuPoison

184769

Dominos Pizza

3612

Huya

821

inDriver

486947

IQOS

581340

JDcom

798986

LYKA

35759

NimoTV

2000

Tango

1026711

Twilio

258378

urent/jet/RuSharing

184295

Wise

380661

Xiaomi

288898

Золотая Корона

377

QIWl

2404

Rumble

1000

Ininal

14

Sahibinden

8519

WinzoGame

60820

bet365

262043

CashApp

1000

SticPay

24828

Nttgame

1539753

OfferUp

2012

Allegro

81304

eWallet

224741

米画师Mihuashi

9049

paycell

954262

Wish

486628

GalaxyChat

228503

BIP

1016

163СOM

1000

Meta

918

Betfair

35193

Yubo

124926

Onet

45770

Lyft

199182

cryptocom

14

WestStein

8079

Dostavista

113673

Skroutz

2811

SneakersnStuff

44710

IndiaPlays

1000

Zilch

159971

IPLwin

1000

Depop

596859

MPL

1000

RummyOla

1000

Kirana

1000

IRCTC

5432

Noon

1396281

LOCO

1000

RummyWealth

1000

AGIBANK

20546

Lotus

9444

Akudo

1000

WorldRemit

2769

Blued

3133

Oriflame

93082

MoneyPay

14

GG

76303

Justdating

867252

CashFly

1000

LoveRu

172140

Codashop

62377

Oldubil

626253

Siply

1000

Virgo

60266

FunPay

2804

Coindcx

1000

SoulApp

5870

NovaPoshta

65753

GMNG

1000

RRSA

3267

Grofers

1000

888casino

5517

Foody

335900

Rush

1001

AdaKami

110248

Rozetka

477

kolesa.kz

2974

Bukalapak

109999

FreeChargeApp

1000

kufarby

2053

Kaya

61292

Br777

6405

Aitu

1497

PingPong

368311

GiraBank

1526

Weverse

333447

FoodHub

204610

Bykea

1002

Chispa

23607

icq

444351

AliExpress

2844

Ukrnet

844

Magicbricks

1000

Cathay

351927

JungleeRummy

1000

Uplay

118942

MOMO

12019

SamsungShop

1580

Freelancer

175279

GyFTR

1000

PagSmile

1538

Paytm

166114

Roposo

1000

99acres

1971

Букмекерские

3614

Şikayet var

464212

MobiKwik

1000

RummyLoot

1000

BLIBLI

329395

AVON

27083

CliQQ

17809

PharmEasy

1000

Temu

634597

Nextdoor

158847

RummyCulture

1000

Leboncoin

142090

Paxful

129460

CloudChat

65776

Getmega

1000

PaddyPower

320492

Uklon

909

Rediffmail

2322

Prom

815

UWIN

3641

BeReal

4357

Gemgala

113186

Bazos

3694

Dosi

498072

Alfa

1002

勇仕网络Ys4fun

5821

Keybase

336082

LazyPay

1000

Glovo

22111

UU163

116277

EscapeFromTarkov

61485

Iti

3534

Probo

8981

Asda

63751

AfreecaTV

111360

Alibaba

2844

All Access

178833

Angel One

111667

Ankama

11466

AstraPay

222230

BCA Syariah

19687

Bunq

7646

BytePlus

226827

Casino/bet/gambling

22164

CityMall

1269

Cloud Manager

153452

CMB

181027

CourseHero

146487

Feeld

34987

Feels

242137

Flip

117209

Foodora

334964

FreeNow

512573

Friendtech

140348

Fups

14

Gett

320946

GMX

14616

GoPayz

590

Gopuff

325746

Grailed

334874

Greggs

230368

Greywoods

205985

Her

159015

INDOBA

19924

iPanelOnline

8063

Ipsos iSay

343367

Lydia

62186

Meitu

64905

Mera Gaon

1

Miravia

143604

MotorkuX

213562

MTR Mobile

42360

Muzz

321419

myboost

7691

Neocrypto

69055

Next

20746

Nubank

17599

OneForma

324112

Paybis

655

Paysend

248086

Pinduoduo

348014

PizzaHut

146317

Pockit

153542

Potato Chat

73693

Prakerja

74709

Prenagen Club

75317

Rambler

4370

RummyCircle

1519

Ryde

321971

Shpock

331289

Tata Neu

709

This Fate

3376

tiketcom

74955

Tuul

224355

UangMe

111659

Upwork

368305

Voi

318104

Zasilkovna

358

CoinFantasy

1000

Chase

1000

NMI

2000

WellF

1000

Sixer

2000

Swarail

2000

Sbmurban

2000

okk4.bet

1

Ludo24

2000

GoogleChat

11173

PlayTime

1000

Bharatgas

2000

WinGO

1000

KGEN

2000
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