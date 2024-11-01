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虚拟号码

Buy virtual phone number for SMS registration Match

Receive SMS online with a virtual number

Use a disposable number to register Match without exposing your personal phone. Virtual numbers let you grab confirmation codes instantly through TIGER SMS.

Millions rely on Match every day. If you want access without sharing your real mobile number, temporary phone numbers make it easy to pass verification while staying private.

已选择 服务

Match
329695

排名前10的国家： Match

以下是接收率最高的 10 个国家

美国
329695

$1.0589

Obtain a disposable virtual number for Match

Virtual numbers give you full Match access while keeping your actual phone details hidden. These burner-style lines work for quick verification, business profiles, or testing new accounts.

Benefits of choosing virtual numbers

Create short-term Match profiles. Ideal for temporary campaigns or promo checks. Bypass geo restrictions. Register even if Match access requires a local number. Protect privacy. Keep personal contact data away from bots and leaks. Test automations and bulk messaging. Spin up additional accounts without swapping devices.

  • Personal contact data stays hidden
  • No physical SIM cards or spare devices needed
  • Verification codes arrive instantly online
  • Choose numbers from multiple countries

TIGER SMS使用分步指南

第 1 步

注册账户并充值

在TIGER SMS平台创建用户档案，成功注册后向账户充值，即可解锁各类满足不同验证需求的虚拟号码。

第 2 步

选择国家与服务

浏览可选国家列表，根据使用需求选择最适合的地区。

第 3 步

购买虚拟号码

选择您需要的号码并点击“购买”。所选号码将出现在面板的“活跃号码”中，可立即使用。

第 4 步

使用号码进行验证

复制获取到的虚拟号码，并在注册或验证账户时将其填入指定的电话号码字段。

第 5 步

查收验证码

当服务发送验证码后，请返回TIGER SMS界面。验证码会清晰显示在对应的活跃号码旁边。

獎勵

如果20分钟内未收到短信验证码，余额将自动退回——无需说明原因。您只需为成功接收的消息付费。

Primary benefits of using disposable numbers

个人联系信息保持隐藏

无需实体SIM卡或备用设备

验证码即时在线送达

可选择来自多个国家的号码

结语

通过 TIGER SMS，你可以在隐藏主号码的同时重复验证 Match 账户。

除了 Match，我们的服务还为以下应用程序和平台提供临时虚拟号码：

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

常见问题解答

有关新虚拟号码库存的信息可通过官方Telegram机器人 @TigerSMSofficial_bot 查看。该频道会及时更新，帮助用户获取最新号码库存。

我们无法保证每个购买的号码都有100%的短信送达率。各服务平台的算法可能因多种原因拦截临时号码的短信。为提高成功率，请尝试以下方法：

  • 持续更换新号码尝试
  • 尝试不同国家的号码
  • 使用VPN更换IP地址
  • 登出设备上该服务的其他活跃账户

虚拟号码是托管在云端的通信资源，不绑定实体SIM卡或设备，也不受固定地理位置限制。其主要功能是接收短信，包括OTP和激活码。

虚拟号码接收短信的服务由专有设备与软件协同运行。我们使用自有基础设施管理SIM卡，并结合定制软件为客户分配手机号以接收短信。

若所需的软件或平台未显示，请选择"其他服务"选项并从列表中选择合适国家，购买号码后即可用于目标服务的注册验证。

选择服务

facebook

2999922

Whatsapp

4940785

Instagram+Threads

4144082

Amazon

5568868

Viber

2908331

Flipkart

4008

Google,youtube,Gmail

20087374

Telegram

3964329

ChatGPT

2063707

TikTok/Douyin

3839223

WeChat

3110128

Вконтакте

2081331

Swiggy

2100

Mercado

150227

my jio

4000

JivoMart

4099

Discord

2496548

Myn Traffic

3000

Truecaller

601849

Uber

2713910

Any other

1992189

ZUS Coffee

12610

Shopee

2871199

GooglePay

1000

Signal

1217290

Netflix

2206141

PayPal

8780802

Snapchat

2290617

Naver

2621486

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1817842

eBay

2078552

Bumble

1326907

DiDi

1328038

Carousell

724148

Apple

2313882

Vinted

1362663

Spincrush

1000

Claude

1326453

Grab

628037

Shein

1001

Payoneer

641370

Dana

147205

Alipay/Alibaba/1688

1693388

OkCupid

1107484

GMX

20715

Picpay

234659

Walmart

283792

Ticketmaster

1644151

Gojek

719544

Googlemessenger

695732

Hing

1383945

Line messenger

3902291

Bolt

1241997

KakaoTalk

2571834

Tencent QQ

2266064

Blizzard

1953445

Imo

1706370

Bilibili

487228

Foodpanda

1708327

Tokopedia

184763

bet365

892574

fiverr

1040293

Wolt

1009504

Badoo

518339

Grindr

2298013

Happn

1170801

Mercari

317009

Zoho

1844142

Yahoo

2921707

LinkAja

152711

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

364983

Airbnb

1906051

Craigslist

8121813

OLX

1749564

Akulaku

184415

Rebtel

245903

Taobao

554463

Paysafecard

725804

Яндекс

686370

LinkedIN

2206549

OZON

89168

OffGamers

468347

GCash

51328

Yalla

2135383

OVO

197662

Revolut

1516909

Taptap Send

252514

BeReal

15943

Meituan

40462

Steam

1812785

Twitter

2078541

Skout

1327917

Yemeksepeti

676093

Idealista

476020

Onet

44592

GG

57420

Linode

443181

IceCasino

75847

Klarna

121626

Marktplaats

7395

Vercel

419102

ENILIVE

172850

Jingdong

509132

Coinbase

1295255

GoFundMe

652067

BlaBlaCar

637557

Kaggle

675673

ProtonMail

2034806

Twitch

739838

BIGO LIVE

1507060

Twilio

182806

Wise

249120

Sahibinden

8519

Immowelt

7613

Eyecon

109844

Ubisoft

178129

Railone

2002

Match

329695

Bharatgas

1000

Kwai

1258169

Microsoft

8157125

1688

629313

Nike

1798445

1хbet

546336

Moneylion

626260

Douyu

568196

Zomato

568333

Quipp

733

Dent

611326

AOL

1814284

Lazada

1205052

Careem

1389996

Papara

1653008

BitClout

483257

HQ Trivia

375582

Adidas

8954443

Astropay

806999

Getir

7312878

Womply

302641

Hopi

2852

IFood

587967

PciPay

41

Zalo

602576

Michat

1043083

Hepsiburadacom

244012

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

8754

Poshmark

619349

avito

2499

Buff.163

9845

Burger King

222055

ДругВокруг

28599

4Fun

73547

GroupMe

553108

myGLO

1754

LightChat

163155

MTS CashBack

17824

McDonalds

341073

Monese

548846

МВидео

20398

PGbonus

977003

32red

144370

Spotify

314677

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1624203

Airtel

330

Venmo

317911

Mail.ru

740978

Одноклассники

717648

Юла

47885

Seosprint

21199

Mamba, MeetMe

1105627

EasyPay

587

Hezzl

370921

Hermes

29460

Delivery Club

24466

Potato

97834

Dhani

691703

Olacabs

791901

Netease

693207

Baidu

1918354

Amasia

432321

Clubhouse

1357546

RedBook

901973

Skype

597076

LoveLocal

0

Dundle

397

BotIm

575008

Swagbucks

302641

99app

477879

Indomaret

183937

Subito

148442

Lebocoin

2000

TanTan

766080

CAIXA

994985

My11Circle

18

CallApp

18042

CommunityGaming

442251

DewuPoison

155956

Dominos Pizza

15015

Huya

7000

inDriver

387874

IQOS

506332

JDcom

667660

Joyride

586353

LYKA

25556

NimoTV

1000

Tango

686550

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

89087

Ximalaya

1000

Zupee

2018

Золотая Корона

4378

Oppo

5000

QIWl

12280

Doordash

10900

HAPPYTUK

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Tosla

0

Rumble

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WinzoGame

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CashApp

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SticPay

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Nttgame

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eWallet

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米画师Mihuashi

10000

paycell

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Wish

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GalaxyChat

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BIP

1857

163СOM

5000

Meta

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Betfair

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Yubo

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Lyft

45659

cryptocom

1963

WestStein

9703

Dostavista

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Skroutz

534

SneakersnStuff

168207

hily

726794

Fotka

49608

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

168954

IPLwin

0

Depop

505407

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2033

Eneba

74436

Noon

766363

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

425030

Lotus

23102

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1074

Blued

7459

Oriflame

617

MoneyPay

212

Justdating

581496

CashFly

0

LoveRu

170555

Codashop

46306

Stripe

5000

Oldubil

549328

Siply

0

Virgo

40160

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2901

Coindcx

0

SoulApp

14536

Fruitz

834089

NovaPoshta

6717

GMNG

0

RRSA

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Algida

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Grofers

0

888casino

7115

24betting

0

Foody

251812

Rush

18

AdaKami

81385

Rozetka

728

kolesa.kz

1170

Bukalapak

80089

FreeChargeApp

0

kufarby

0

Kaya

41573

Br777

41

Aitu

1407

PingPong

197777

GiraBank

57468

Weverse

246975

FoodHub

116829

Bykea

2000

Chispa

14052

icq

968710

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

499

Ukrnet

711

Magicbricks

0

Cathay

177838

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

80938

Mewt

0

MOMO

10028

SamsungShop

17

Freelancer

180506

GyFTR

0

PagSmile

57460

Paytm

50190

Roposo

0

99acres

243

Букмекерские

2236

Şikayet var

349131

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

198992

AVON

29375

CliQQ

15015

PharmEasy

0

Temu

475811

Nextdoor

48377

RummyCulture

0

Leboncoin

27737

Paxful

12802

CloudChat

84878

Getmega

0

PaddyPower

238350

Uklon

1602

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1141

Pocket52

0

Gemgala

78733

Bazos

1155

Dosi

281682

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

26535

勇仕网络Ys4fun

11121

Keybase

274182

LazyPay

0

Glovo

12222

UU163

85201

EscapeFromTarkov

54304

Iti

547440

Probo

61513

Asda

75226

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

81573

Alchemy

192389

Alibaba

499

All Access

155984

Angel One

80191

Ankama

9092

AstraPay

186682

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19056

Betano

9344

Book My Play

0

BPJSTK

170779

Bunq

7762

BytePlus

154616

Casino/bet/gambling

74350

CityMall

2218

Cloud Manager

132153

CMB

191100

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

160286

EarnEasy

0

Feeld

33145

Feels

237834

Flip

79778

Foodora

250548

FreeNow

396395

Friendtech

142757

Fups

209

Gett

241625

GoPayz

899

Gopuff

241045

Grailed

247994

Greggs

227512

Greywoods

173914

Her

169772

INDOBA

18870

iPanelOnline

13491

Ipsos iSay

541992

Lydia

72983

Meitu

75942

Mera Gaon

18

Miravia

144920

MotorkuX

173835

MTR Mobile

45351

Muzz

243057

myboost

7520

Neocrypto

139229

Neon

726041

Next

477351

Nubank

93198

OneForma

245478

Ozan SuperApp

0

Paybis

750

Paysend

174402

Pinduoduo

257761

PizzaHut

40727

PlayerAuctions

46691

Playerzpot

0

Pockit

162993

Potato Chat

159258

Prakerja

58572

Prenagen Club

58780

punjab citizen

0

Rambler

4081

Razer

5000

RummyCircle

18

Ryde

243704

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

251379

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2641

tiketcom

58863

TRUTH SOCIAL

394327

Tuul

146642

UangMe

80513

Upwork

287592

Voi

234393

WINDS

0

WooPlus

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Yonogames

0

Zasilkovna

681

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13041

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320309

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

1000
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