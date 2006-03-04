バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 Ankama

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってAnkamaに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がAnkamaを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。