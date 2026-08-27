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أرقام الولايات المتحدة وهمية مجانية للجميع

أرقام الولايات المتحدة عامة يفتحها أي شخص. لا شريحة ولا تسجيل — رموز التفعيل تظهر مباشرة في هذه الصفحة.

الأرقام: 175 النشطة: 0 آخر رسالة: 30 سبتمبر 2025

هذه الأرقام يستخدمها الجميع. الصفحة مفتوحة لأي شخص، لذا قد يقرأ غريبٌ الكود الذي تطلبه هنا، ولن يصبح الحساب ملكك وحدك أبدًا.

لا توجد أرقام فعّالة الآن

لا يُمنح حاليًا أي رقم من هذه الدولة. أرشيف الدولة موجود أدناه، والأرقام العاملة متاحة في دول أخرى.

أرقام مجانية غير نشطة عرض 20 من 175

+18708910744 غير متصل 30 سبتمبر 2025 +15312148864 غير متصل 30 سبتمبر 2025 +19516153720 غير متصل 30 سبتمبر 2025 +18022613765 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +15168789291 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +18388669273 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +17074758372 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +18028012873 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +18704423283 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +17027071109 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +14134354451 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +15305652357 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +14236744991 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +15084085947 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +16678326487 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +18658002501 غير متصل 29 سبتمبر 2025 +16303328547 غير متصل 28 سبتمبر 2025 +18046710837 غير متصل 28 سبتمبر 2025 +15013003262 غير متصل 27 سبتمبر 2025 +14066169747 غير متصل 27 سبتمبر 2025

أكواد أي خدمات تصل فعليًا إلى أرقام الولايات المتحدة

خلال الأرشيف كله وصلت إلى أرقام الولايات المتحدة هذه أكواد Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. افتح أي رقم بالأعلى لقراءة الرسائل نفسها.

يمكنك تجربة أي خدمة أخرى أيضًا: الرقم عام ويستقبل كل ما يصله. تذكّر فقط أن الكود يراه الجميع.

الأرقام المجانية حسب الدولة

الأسئلة الشائعة

هو موجود في هذه الصفحة أصلًا. خذ أي رقم من القائمة بالأعلى، ضعه في نموذج تسجيل الخدمة التي تريدها وراقب صفحة الرقم: ستظهر فيها الرسالة الواردة ومعها الكود.

حتى الآن يضم أرشيف هذه الأرقام أكواد Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. القائمة مأخوذة من الرسائل نفسها وتتغير كلما وصلت رسائل جديدة.

الإجمالي 175 رقمًا، منها 0 تعمل الآن — إمّا قيد التوزيع أو وصلتها رسالة مؤخرًا. أمّا البقية فتحتفظ بأرشيفها وقد تعود للعمل من جديد.

يمكنك المحاولة، والأكواد تصل فعلًا. لكن حساب المراسلة المرتبط برقم عام ليس ملكك: أي شخص يفتح هذه الصفحة يقرأ كود الدخول ويستطيع الاستيلاء عليه. للحساب الحقيقي استخدم رقمًا خاصًا.

الرقم مشترك، والخدمات تحدّ من التسجيل المتكرر من الرقم نفسه. جرّب رقم الولايات المتحدة آخر أو رقم دولة أخرى أو عد لاحقًا، فالأرقام تُجدَّد بانتظام.

تحتاج رقمًا لا يراه سواك؟

الرقم الخاص في Tiger SMS يكلف بضعة سنتات، يعمل مرة واحدة، ويخصك وحدك. أما الأرقام المجانية فتبقى هنا متى أردت التجربة فقط.

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