خلال الأرشيف كله وصلت إلى أرقام الولايات المتحدة هذه أكواد Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. افتح أي رقم بالأعلى لقراءة الرسائل نفسها.

يمكنك تجربة أي خدمة أخرى أيضًا: الرقم عام ويستقبل كل ما يصله. تذكّر فقط أن الكود يراه الجميع.