خلال الأرشيف كله وصلت إلى أرقام السويد هذه أكواد Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. افتح أي رقم بالأعلى لقراءة الرسائل نفسها.

يمكنك تجربة أي خدمة أخرى أيضًا: الرقم عام ويستقبل كل ما يصله. تذكّر فقط أن الكود يراه الجميع.