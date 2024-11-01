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バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 Zilch

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってZilchに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がZilchを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択済み サービス

Zilch
166623

上位10カ国 Zilch

以下は配信率が最も高い10か国です

イギリス
166623

$0.095

Zilch 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Zilch への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な Zilch 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 Zilch プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. Zilch のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Zilchアカウントを繰り返し検証できます。

Zilchに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

facebook

3040081

Whatsapp

5659124

Instagram+Threads

4084386

Amazon

5779186

Viber

2922859

Flipkart

4003

Google,youtube,Gmail

25069809

Telegram

3899505

ChatGPT

2094775

TikTok/Douyin

4339614

WeChat

3438314

Вконтакте

2081301

Swiggy

2100

Mercado

145054

my jio

4000

JivoMart

4100

Discord

2517573

Myn Traffic

3000

Truecaller

630619

Uber

2719953

ZUS Coffee

10446

Any other

2477827

Shopee

3023510

GooglePay

1000

Signal

1235471

Netflix

2230257

PayPal

7475652

Snapchat

2285106

Naver

2686153

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1843220

eBay

2091077

Bumble

1381832

Carousell

734798

DiDi

1341244

Apple

2798544

Vinted

1385288

Spincrush

1000

Claude

1320306

Grab

631850

Shein

1002

Dana

168238

Payoneer

640291

Alipay/Alibaba/1688

1715071

OkCupid

1126868

GMX

19459

Picpay

233064

Walmart

286582

Ticketmaster

1661530

Gojek

734547

Bolt

1260203

Hing

1396760

Googlemessenger

691854

Line messenger

3858366

KakaoTalk

2592727

Tencent QQ

2253305

Blizzard

1989811

Imo

1726951

Tokopedia

200932

Bilibili

510337

Foodpanda

1750359

bet365

892847

fiverr

1048234

Badoo

521047

Grindr

2354148

Happn

1166359

Mercari

318509

Zoho

1840228

Wolt

1026471

Yahoo

2984893

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

368124

Airbnb

1945800

OLX

1754069

Akulaku

207361

LinkAja

171561

Rebtel

245284

Taobao

557602

Craigslist

7017116

Paysafecard

763034

Revolut

1521784

Яндекс

694037

LinkedIN

2224062

OZON

90688

OffGamers

472995

GCash

48806

Yalla

2157592

OVO

219005

Taptap Send

251034

BeReal

15938

Meituan

40410

Steam

1819952

Twitter

2076030

Skout

1343796

Yemeksepeti

699107

Idealista

479425

Onet

44332

GG

58073

Linode

465771

IceCasino

77198

Klarna

127416

Marktplaats

7248

Vercel

439677

ENILIVE

172847

Jingdong

508257

Coinbase

1296979

Lazada

1215272

GoFundMe

650464

BlaBlaCar

637721

Kaggle

687632

ProtonMail

2066290

Twitch

756883

BIGO LIVE

1508065

Twilio

179099

Wise

260677

Sahibinden

8519

Immowelt

7017

Eyecon

108623

Ubisoft

199646

Railone

2005

Match

329513

Bharatgas

1000

Kwai

1270157

Microsoft

7044517

1688

630798

Nike

1809516

1хbet

547427

Moneylion

627664

Douyu

569707

Zomato

566954

Quipp

388

Dent

611964

AOL

1841539

Careem

1422299

Papara

1707186

BitClout

483569

HQ Trivia

376659

Adidas

8970344

Astropay

804119

Getir

7316699

Womply

302641

Hopi

2502

IFood

585253

PciPay

18

Zalo

622688

Michat

1060029

Hepsiburadacom

243843

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

9098

Poshmark

617077

avito

2500

Buff.163

9754

Burger King

216885

ДругВокруг

26768

4Fun

72405

GroupMe

553379

myGLO

1756

LightChat

180200

MTS CashBack

17680

McDonalds

335552

Monese

546097

МВидео

21716

PGbonus

993883

32red

143232

Spotify

313928

Stormgain

412

Zhihu

2646

Weibo

1621664

Airtel

1359

Venmo

318956

Mail.ru

739946

Одноклассники

722702

Юла

48157

Seosprint

22788

Mamba, MeetMe

1104478

EasyPay

623

Hezzl

371820

Hermes

28527

Delivery Club

25784

Potato

97264

Dhani

691398

Olacabs

799602

Netease

687657

Baidu

1941858

Amasia

450284

Clubhouse

1385406

RedBook

911947

Skype

595569

LoveLocal

0

Dundle

416

BotIm

576771

Swagbucks

302641

99app

478897

Indomaret

204859

Subito

129204

Lebocoin

2000

TanTan

788906

CAIXA

999620

My11Circle

18

CallApp

17894

CommunityGaming

458701

DewuPoison

173784

Dominos Pizza

14875

Huya

7000

inDriver

412721

IQOS

523932

JDcom

684981

Joyride

609982

LYKA

23809

NimoTV

1000

Tango

701700

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

90887

Ximalaya

1000

Zupee

2018

Золотая Корона

4377

Oppo

5000

QIWl

12305

Doordash

11211

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313640

Ininal

1

Spartanpoker

0

WinzoGame

588412

CashApp

307841

SticPay

77194

Nttgame

424891

OfferUp

5012

Allegro

67521

eWallet

209402

米画师Mihuashi

10000

paycell

180923

Wish

538354

GalaxyChat

242276

BIP

1866

163СOM

5000

Meta

1682

Betfair

31253

Yubo

101328

Lyft

44770

cryptocom

1956

WestStein

9301

Dostavista

156161

Skroutz

534

SneakersnStuff

167023

hily

717237

Fotka

50527

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

166623

IPLwin

0

Depop

506629

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2032

Eneba

75060

Noon

787701

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

424949

Lotus

23520

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1079

Blued

7491

Oriflame

639

MoneyPay

1

Justdating

594721

CashFly

0

LoveRu

177916

Codashop

50890

Stripe

5000

Oldubil

568059

Siply

0

Virgo

46496

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2908

Coindcx

0

SoulApp

14753

Fruitz

849308

NovaPoshta

6755

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

6944

24betting

0

Foody

248038

Rush

18

AdaKami

99533

Rozetka

736

kolesa.kz

1174

Bukalapak

98527

FreeChargeApp

0

kufarby

0

Kaya

47498

Br777

18

Aitu

1406

PingPong

196681

GiraBank

57445

Weverse

246261

FoodHub

116772

Bykea

2000

Chispa

13072

icq

987442

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

500

Ukrnet

766

Magicbricks

0

Cathay

175628

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

100740

Mewt

0

MOMO

9193

SamsungShop

17

Freelancer

179424

GyFTR

0

PagSmile

57437

Paytm

51438

Roposo

0

99acres

218

Букмекерские

2295

Şikayet var

351471

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

215858

AVON

26014

CliQQ

14875

PharmEasy

0

Temu

496768

Nextdoor

46074

RummyCulture

0

Leboncoin

26886

Paxful

13221

CloudChat

83759

Getmega

0

PaddyPower

233923

Uklon

1611

Rediffmail

15

Prom

1340

UWIN

1145

Pocket52

0

Gemgala

96609

Bazos

1108

Dosi

300106

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

25007

勇仕网络Ys4fun

12391

Keybase

273429

LazyPay

0

Glovo

11587

UU163

103672

EscapeFromTarkov

52500

Iti

546406

Probo

61299

Asda

74099

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

99274

Alchemy

192157

Alibaba

500

All Access

174143

Angel One

99323

Ankama

8784

AstraPay

206951

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

20647

Betano

8536

Book My Play

0

BPJSTK

193013

Bunq

7598

BytePlus

153266

Casino/bet/gambling

74004

CityMall

2218

Cloud Manager

149025

CMB

194358

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

159088

EarnEasy

0

Feeld

29818

Feels

236553

Flip

98121

Foodora

253624

FreeNow

388272

Friendtech

141605

Fups

1

Gett

237520

GoPayz

920

Gopuff

242646

Grailed

250366

Greggs

228072

Greywoods

193939

Her

162823

INDOBA

21264

iPanelOnline

13847

Ipsos iSay

535584

Lydia

71842

Meitu

74773

Mera Gaon

18

Miravia

143720

MotorkuX

198217

MTR Mobile

45363

Muzz

237839

myboost

6227

Neocrypto

137962

Neon

744170

Next

477886

Nubank

94432

OneForma

247031

Ozan SuperApp

0

Paybis

744

Paysend

175148

Pinduoduo

256581

PizzaHut

47694

PlayerAuctions

46164

Playerzpot

0

Pockit

160277

Potato Chat

158935

Prakerja

72238

Prenagen Club

73294

punjab citizen

0

Rambler

4357

Razer

5000

RummyCircle

18

Ryde

242091

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

247198

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2647

tiketcom

73406

TRUTH SOCIAL

383353

Tuul

145459

UangMe

99917

Upwork

290485

Voi

233860

WINDS

0

WooPlus

240617

Yonogames

0

Zasilkovna

680

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13018

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320223

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

1000
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イギリス

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