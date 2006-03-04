SMS認証用仮想番号を購入 Alipay/Alibaba/1688
仮想番号でオンラインSMSを受信する
使い捨て番号を使ってAlipay/Alibaba/1688に登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。
毎日数百万人がAlipay/Alibaba/1688を利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。
選択済み サービス
個
上位10カ国 Alipay/Alibaba/1688
以下は配信率が最も高い10か国です
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Alipay/Alibaba/1688 用の使い捨て仮想番号を取得する
バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Alipay/Alibaba/1688 への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。
仮想番号を選ぶメリット
一時的な Alipay/Alibaba/1688 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。
- 短期 Alipay/Alibaba/1688 プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
- 地域制限の回避. Alipay/Alibaba/1688 のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
- プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
- 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
ステップ 1
アカウント作成と資金の追加
TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。
ステップ 2
国とサービスを選択
利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。
ステップ 3
仮想番号を取得
希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。
ステップ 4
認証に番号を使用する
取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。
ステップ 5
認証コードの取得
サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。
ボーナス
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
使い捨て番号を使用する主な利点
個人の連絡先データは非表示のまま
物理的なSIMカードや予備の端末は不要
認証コードはオンラインですぐに届く
複数の国から番号を選べる
結論
TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Alipay/Alibaba/1688アカウントを繰り返し検証できます。
Alipay/Alibaba/1688に加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
よくある質問
新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。
購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：
- 新しい番号を継続的に使用する。
- 異なる国の番号を試してください。
- VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
- 他のアクティブなアカウントからログアウトする。
仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。
仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。
有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。
サービスを選択
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
Any other
ZUS Coffee
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Payoneer
Dana
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Googlemessenger
Bolt
Hing
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Yemeksepeti
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
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Marktplaats
Vercel
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Microsoft
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ニュージーランド
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カナダ
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アメリカ合衆国
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アゼルバイジャン
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アルゼンチン
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アンゴラ
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インドネシア
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エジプト
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エストニア
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オランダ
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カメルーン
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キルギス
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ギリシャ
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クウェート
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クロアチア
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コロンビア
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ジョージア
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$0.3399
チリ
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バングラデシュ
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フィリピン
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ベラルーシ
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リトアニア
$0.1089
リベリア
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南アフリカ
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アイルランド
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アフガニスタン
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アメリカ合衆国のバーチャル
$0.065
アラブ首長国連邦
$0.4118
アルジェリア
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アルバ
$0.2965
アルバニア
$0.4118
アルメニア
$0.0706
アンギラ
$0.2965
アンティグア・バーブーダ
$0.2965
イエメン
$0.2152
イスラエル
$0.426
イタリア
$0.9569
イラク
$0.353
イラン
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ウガンダ
$0.4942
ウクライナ
$0.0282
ウズベキスタン
$0.0706
エクアドル
$0.3059
エチオピア
$0.2706
エルサルバドル
$0.2965
オマーン
$0.2965
オーストラリア
$0.0765
カザフスタン
$0.2084
カタール
$0.2965
カンボジア
$0.2942
カーボベルデ
$0.2965
ガイアナ
$0.2981
ガボン
$0.2965
ガンビア
$0.3295
ガーナ
$0.4353
キプロス
$0.1177
キューバ
$0.2965
ギニア
$0.3059
ギニアビサウ
$0.2965
グアテマラ
$0.3855
グレナダ
$0.2824
ケニア
$0.2001
コスタリカ
$0.2965
コモロ
$0.2824
コンゴ
$0.4471
コンゴ（民主共和国）
$0.2965
コートジボワール
$0.1177
サウジアラビア
$0.1797
サントメ・プリンシペ
$0.2965
ザンビア
$0.3295
シエラレオネ
$0.2965
シリア・アラブ共和国
$0.2965
シンガポール
$0.5883
ジャマイカ
$0.2965
ジョーダン
$0.3177
ジンバブエ
$0.0706
スウェーデン
$0.1765
スペイン
$0.8118
スリナム
$0.2824
スリランカ
$0.2942
スロバキア
$0.2353
スーダン
$0.2965
セネガル
$0.4942
セルビア
$0.0706
セントクリストファー・ネイビス
$0.2965
セーシェル
$0.2965
ソマリア
$0.3295
タジキスタン
$0.0471
タンザニア
$0.2965
チェコ共和国
$0.162
チャド
$0.8047
チュニジア
$0.3295
ティモール＝レステ
$0.0648
デンマーク
$0.1413
トリニダード・トバゴ
$0.2965
トルクメニスタン
$0.2965
トルコ
$0.1765
トーゴ
$0.2965
ドイツ
$0.6236
ドミニカ
$0.2965
ドミニカ共和国
$0.2965
ナイジェリア
$0.1256
ニカラグア
$0.302
ニジェール
$0.3295
ニューカレドニア
$0.2965
ネパール
$0.1765
ノルウェー
$0.3855
ハイチ
$0.0942
ハンガリー
$1.1412
バハマ
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バルバドス
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バーレーン
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パキスタン
$0.0706
パナマ
$0.2965
パプアニューギニア
$0.3295
パラグアイ
$0.0706
フィンランド
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フランス
$0.4
ブルガリア
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ブルキナファソ
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ベナン
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ボリビア
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マラウイ
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$0.3021
ミャンマー
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モザンビーク
$0.2913
モルディブ
$0.2942
モルドバ共和国
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モロッコ
$0.353
モンゴル
$0.3059
モントセラト
$0.2965
モーリシャス
$0.3177
モーリタニア
$0.2965
ラオス人民の
$0.0883
リビア
$0.2965
ルワンダ
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ルーマニア
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レソト
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レバノン
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中央アフリカ共和国
$0.2824
再会
$0.2965
南スーダン
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台湾
—
赤道ギニア
$0.2824