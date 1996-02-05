サインイン 登録
公開オファー 個人データとCookieポリシー 支払いポリシー 配達ポリシー 返金ポリシー 返品ポリシー サイトマップ
バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 Womply

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってWomplyに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がWomplyを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択済み サービス

Womply
302641

上位10カ国 Womply

以下は配信率が最も高い10か国です

アメリカ合衆国
302641

$0.3906

Womply 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Womply への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な Womply 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 Womply プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. Womply のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Womplyアカウントを繰り返し検証できます。

Womplyに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

facebook

3003248

Whatsapp

5512615

Instagram+Threads

4060828

Amazon

6036162

Viber

2909631

Flipkart

4002

Google,youtube,Gmail

26304962

Telegram

3773241

ChatGPT

2082758

TikTok/Douyin

4772851

WeChat

3442958

Вконтакте

2079442

Swiggy

2100

Mercado

145049

my jio

4000

JivoMart

4100

Discord

2516085

Myn Traffic

3000

Truecaller

622573

Uber

2719142

ZUS Coffee

10446

Any other

2702432

Shopee

2997552

GooglePay

1000

Signal

1228372

Netflix

2205621

PayPal

8791439

Snapchat

2288677

Naver

2666435

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1826984

eBay

2072972

Bumble

1373383

Carousell

732534

DiDi

1335775

Apple

2791833

Vinted

1379230

Spincrush

1000

Claude

1317508

Grab

634309

Shein

1002

Dana

165515

Payoneer

638088

Alipay/Alibaba/1688

1702200

OkCupid

1124843

GMX

19156

Picpay

233064

Walmart

286002

Ticketmaster

1650058

Gojek

730813

Bolt

1254114

Hing

1389363

Googlemessenger

691675

Line messenger

3845098

KakaoTalk

2577854

Tencent QQ

2251777

Blizzard

1996025

Imo

1713714

Tokopedia

203591

Bilibili

507375

Foodpanda

1752450

bet365

888069

fiverr

1042036

Badoo

521563

Grindr

2333098

Happn

1156190

Mercari

317002

Zoho

1836937

Wolt

1009776

Yahoo

2984542

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

367597

Airbnb

1943463

OLX

1753142

Akulaku

204695

LinkAja

167629

Rebtel

245284

Taobao

555513

Craigslist

8120990

Paysafecard

757363

Revolut

1519167

Яндекс

680590

LinkedIN

2228457

OZON

88614

OffGamers

474447

GCash

48806

Yalla

2142987

OVO

212327

Taptap Send

252102

BeReal

15938

Meituan

40410

Steam

1820487

Twitter

2075017

Skout

1342743

Yemeksepeti

694398

Idealista

479251

Onet

44332

GG

58073

Linode

459395

IceCasino

76601

Klarna

127416

Marktplaats

7248

Vercel

436110

ENILIVE

172845

Jingdong

508084

Coinbase

1292480

Lazada

1208935

GoFundMe

649608

BlaBlaCar

637695

Kaggle

685204

ProtonMail

2059236

Twitch

749965

BIGO LIVE

1507405

Twilio

179099

Wise

259298

Sahibinden

8519

Immowelt

7017

Eyecon

108623

Ubisoft

194175

Railone

2005

Match

330585

Bharatgas

1000

Kwai

1266413

Microsoft

7322322

1688

629858

Nike

1795916

1хbet

546444

Moneylion

627669

Douyu

568791

Zomato

570035

Quipp

388

Dent

611035

AOL

1834761

Careem

1417296

Papara

1694490

BitClout

483028

HQ Trivia

376135

Adidas

8967422

Astropay

804624

Getir

7312004

Womply

302641

Hopi

2555

IFood

585253

PciPay

18

Zalo

620056

Michat

1056725

Hepsiburadacom

243843

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

9070

Poshmark

617122

avito

2500

Buff.163

9754

Burger King

229793

ДругВокруг

26769

4Fun

72405

GroupMe

553379

myGLO

1748

LightChat

178405

MTS CashBack

17680

McDonalds

344639

Monese

546097

МВидео

21175

PGbonus

990351

32red

143232

Spotify

313928

Stormgain

411

Zhihu

2646

Weibo

1614426

Airtel

315

Venmo

317611

Mail.ru

741541

Одноклассники

720583

Юла

47623

Seosprint

22191

Mamba, MeetMe

1102876

EasyPay

587

Hezzl

371366

Hermes

28527

Delivery Club

25243

Potato

97252

Dhani

690469

Olacabs

796982

Netease

685639

Baidu

1936395

Amasia

448315

Clubhouse

1380261

RedBook

907555

Skype

594430

LoveLocal

0

Dundle

348

BotIm

573654

Swagbucks

302641

99app

478897

Indomaret

203442

Subito

146717

Lebocoin

2000

TanTan

783692

CAIXA

909563

My11Circle

17

CallApp

17894

CommunityGaming

456809

DewuPoison

170954

Dominos Pizza

14875

Huya

7000

inDriver

406933

IQOS

518637

JDcom

678465

Joyride

607258

LYKA

23809

NimoTV

1000

Tango

699281

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

90964

Ximalaya

1000

Zupee

2017

Золотая Корона

4377

Oppo

5000

QIWl

12273

Doordash

11211

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313638

Ininal

1

Spartanpoker

0

WinzoGame

587816

CashApp

307841

SticPay

76597

Nttgame

419962

OfferUp

5012

Allegro

67521

eWallet

207215

米画师Mihuashi

10000

paycell

178388

Wish

536771

GalaxyChat

240046

BIP

1847

163СOM

5000

Meta

1663

Betfair

31253

Yubo

98736

Lyft

44770

cryptocom

2719

WestStein

9301

Dostavista

155634

Skroutz

534

SneakersnStuff

167064

hily

717126

Fotka

50527

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

166623

IPLwin

0

Depop

506629

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2032

Eneba

75060

Noon

784478

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

424949

Lotus

22159

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1079

Blued

7491

Oriflame

655

MoneyPay

1

Justdating

590130

CashFly

0

LoveRu

174548

Codashop

50890

Stripe

5000

Oldubil

566435

Siply

0

Virgo

44172

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2888

Coindcx

0

SoulApp

14753

Fruitz

844423

NovaPoshta

6676

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

6920

24betting

0

Foody

248038

Rush

17

AdaKami

97072

Rozetka

698

kolesa.kz

1171

Bukalapak

96890

FreeChargeApp

0

kufarby

0

Kaya

44514

Br777

18

Aitu

1407

PingPong

196681

GiraBank

57445

Weverse

246261

FoodHub

116772

Bykea

2000

Chispa

13072

icq

984957

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

500

Ukrnet

654

Magicbricks

0

Cathay

175628

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

98013

Mewt

0

MOMO

9193

SamsungShop

16

Freelancer

179424

GyFTR

0

PagSmile

57437

Paytm

46344

Roposo

0

99acres

218

Букмекерские

2230

Şikayet var

346123

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

214010

AVON

25955

CliQQ

14875

PharmEasy

0

Temu

491639

Nextdoor

46074

RummyCulture

0

Leboncoin

26886

Paxful

13221

CloudChat

83759

Getmega

0

PaddyPower

233923

Uklon

1592

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1145

Pocket52

0

Gemgala

95319

Bazos

1108

Dosi

297370

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

25007

勇仕网络Ys4fun

12391

Keybase

272151

LazyPay

0

Glovo

11636

UU163

102517

EscapeFromTarkov

52500

Iti

546406

Probo

61299

Asda

74099

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

98136

Alchemy

191033

Alibaba

500

All Access

171376

Angel One

97128

Ankama

8784

AstraPay

206334

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19081

Betano

10185

Book My Play

0

BPJSTK

189362

Bunq

7598

BytePlus

153266

Casino/bet/gambling

74004

CityMall

2218

Cloud Manager

145738

CMB

194358

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

159088

EarnEasy

0

Feeld

29818

Feels

236553

Flip

96624

Foodora

253624

FreeNow

386973

Friendtech

141605

Fups

1

Gett

237520

GoPayz

920

Gopuff

242646

Grailed

250366

Greggs

228072

Greywoods

193694

Her

162823

INDOBA

19555

iPanelOnline

13324

Ipsos iSay

534635

Lydia

71842

Meitu

74773

Mera Gaon

17

Miravia

143720

MotorkuX

192280

MTR Mobile

45363

Muzz

237839

myboost

6227

Neocrypto

137962

Neon

744643

Next

477886

Nubank

94432

OneForma

247031

Ozan SuperApp

0

Paybis

748

Paysend

175148

Pinduoduo

256581

PizzaHut

44814

PlayerAuctions

46164

Playerzpot

0

Pockit

160277

Potato Chat

158935

Prakerja

71802

Prenagen Club

71747

punjab citizen

0

Rambler

4033

Razer

5000

RummyCircle

17

Ryde

242091

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

247198

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2647

tiketcom

71218

TRUTH SOCIAL

382674

Tuul

145459

UangMe

97207

Upwork

290460

Voi

233860

WINDS

0

WooPlus

240617

Yonogames

0

Zasilkovna

680

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13018

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320223

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

1000
何も見つかりませんでした！

国を選択

アメリカ合衆国

302641

$0.3906

何も見つかりませんでした！