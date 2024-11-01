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バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 Keybase

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってKeybaseに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がKeybaseを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択済み サービス

Keybase
272548

上位10カ国 Keybase

以下は配信率が最も高い10か国です

アルゼンチン
11686

$0.32

エジプト
10000

$0.32

南アフリカ
5

$0.2989

アゼルバイジャン
1000

アラブ首長国連邦
1000

アルジェリア
1000

アンゴラ
3000

$0.059

イエメン
5020

$0.2083

イタリア
106626

$0.4461

イラク
3000

$0.059

Keybase 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Keybase への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な Keybase 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 Keybase プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. Keybase のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Keybaseアカウントを繰り返し検証できます。

Keybaseに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

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国を選択

アルゼンチン

11686

$0.32

エジプト

10000

$0.32

南アフリカ

5

$0.2989

アゼルバイジャン

1000

アラブ首長国連邦

1000

アルジェリア

1000

アンゴラ

3000

$0.059

イエメン

5020

$0.2083

イタリア

106626

$0.4461

イラク

3000

$0.059

イラン

1000

ウズベキスタン

2000

$0.059

エチオピア

3000

$0.059

オーストラリア

19

$0.1309

オーストリア

710

$0.5177

カメルーン

50

$0.3159

カンボジア

4000

$0.059

ガボン

1000

ガーナ

1000

$0.3177

ギニア

1000

クロアチア

610

$0.5882

グアテマラ

2000

$0.059

コロンビア

8650

$0.14

コンゴ

5000

$0.059

コンゴ（民主共和国）

1000

コートジボワール

4000

$0.059

サウジアラビア

7124

$0.1165

ザンビア

4000

$0.059

シエラレオネ

3000

$0.059

ジョーダン

1000

ジンバブエ

1000

スイス

3

$1.1765

スリランカ

3000

$0.059

スロベニア

56

$0.1176

タジキスタン

1000

チャド

1000

チュニジア

1500

チリ

4098

$0.24

ティモール＝レステ

4000

$0.059

デンマーク

71

$0.1177

ドイツ

165

$0.3647

ナイジェリア

2000

$0.059

ニカラグア

1000

ニュージーランド

57

$15.3212

ネパール

3000

$0.059

バングラデシュ

2000

$0.059

パキスタン

2000

$0.059

パラグアイ

1000

ブルンジ

5000

$0.3059

ベナン

1000

ベネズエラ

1939

$0.0012

ベルギー

332

$0.4353

ペルー

1000

ホンジュラス

1000

ボスニア・ヘルツェゴビナ

1000

ボツワナ

1000

マカオ

4000

$0.059

マダガスカル

3000

$0.059

マラウイ

3000

$0.059

マリ

2000

$0.059

ミャンマー

3040

$0.1789

メキシコ

1000

モザンビーク

3000

$0.059

モロッコ

39

$0.1177

モンゴル

2000

$0.059

リビア

1000

リベリア

5000

$0.059

ルワンダ

1000

ルーマニア

748

$0.2471

レバノン

1000

中央アフリカ共和国

4000

$0.059

南スーダン

2000

$0.059

香港

5000

$0.059

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