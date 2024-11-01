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バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 Yalla

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってYallaに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がYallaを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択済み サービス

Yalla
2154571

上位10カ国 Yalla

以下は配信率が最も高い10か国です

ブラジル
563010

$0.0167

オランダ
9827

$0.0386

チリ
12297

$0.0399

アメリカ合衆国
315486

$0.1163

イギリス
247091

$0.0345

イタリア
153498

$0.1728

インドネシア
212520

$0.0122

カナダ
43032

$0.0826

コロンビア
52264

$0.1022

タイ
9749

$0.1396

Yalla 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Yalla への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な Yalla 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 Yalla プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. Yalla のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Yallaアカウントを繰り返し検証できます。

Yallaに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

facebook

3040244

Whatsapp

5655985

Instagram+Threads

4082409

Amazon

5754503

Viber

2923420

Flipkart

4003

Google,youtube,Gmail

24647192

Telegram

3902071

ChatGPT

2092654

TikTok/Douyin

4344151

WeChat

3438905

Вконтакте

2083590

Swiggy

2100

Mercado

145075

my jio

4000

JivoMart

4100

Discord

2521333

Myn Traffic

3000

Truecaller

631331

Uber

2726119

ZUS Coffee

10446

Any other

2477595

Shopee

2959179

GooglePay

1000

Signal

1233964

Netflix

2219963

PayPal

7479614

Snapchat

2289444

Naver

2686645

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1840106

eBay

2083558

Bumble

1381337

Carousell

734547

DiDi

1341907

Apple

2796662

Vinted

1384794

Spincrush

1000

Claude

1320338

Grab

642257

Shein

1002

Dana

168238

Payoneer

639197

Alipay/Alibaba/1688

1715746

OkCupid

1126964

GMX

19156

Picpay

233064

Walmart

286002

Ticketmaster

1661051

Gojek

735210

Bolt

1257723

Hing

1395429

Googlemessenger

691860

Line messenger

3848764

KakaoTalk

2587084

Tencent QQ

2260917

Blizzard

1992153

Imo

1726770

Tokopedia

200932

Bilibili

510019

Foodpanda

1753398

bet365

892784

fiverr

1047030

Badoo

520146

Grindr

2351689

Happn

1164138

Mercari

316991

Zoho

1844601

Wolt

1024682

Yahoo

2969851

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

369085

Airbnb

1953602

OLX

1753172

Akulaku

207361

LinkAja

171561

Rebtel

245284

Taobao

557602

Craigslist

7014179

Paysafecard

763001

Revolut

1521945

Яндекс

693729

LinkedIN

2225632

OZON

90688

OffGamers

474100

GCash

48806

Yalla

2154571

OVO

219005

Taptap Send

251034

BeReal

15938

Meituan

40410

Steam

1823892

Twitter

2077661

Skout

1335216

Yemeksepeti

699107

Idealista

479425

Onet

44332

GG

58073

Linode

465756

IceCasino

77198

Klarna

127416

Marktplaats

7248

Vercel

439677

ENILIVE

172847

Jingdong

508257

Coinbase

1295146

Lazada

1215947

GoFundMe

650432

BlaBlaCar

637681

Kaggle

687857

ProtonMail

2060247

Twitch

755341

BIGO LIVE

1512624

Twilio

179099

Wise

260677

Sahibinden

8519

Immowelt

7017

Eyecon

108623

Ubisoft

199646

Railone

2005

Match

330585

Bharatgas

1000

Kwai

1268914

Microsoft

7038371

1688

630799

Nike

1813584

1хbet

547427

Moneylion

628618

Douyu

569684

Zomato

571968

Quipp

388

Dent

611928

AOL

1836395

Careem

1424393

Papara

1702801

BitClout

483569

HQ Trivia

376623

Adidas

8970309

Astropay

804269

Getir

7316126

Womply

302641

Hopi

2502

IFood

585253

PciPay

18

Zalo

622652

Michat

1059993

Hepsiburadacom

243843

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

9098

Poshmark

617122

avito

2500

Buff.163

9754

Burger King

225138

ДругВокруг

26768

4Fun

72405

GroupMe

553379

myGLO

1748

LightChat

180164

MTS CashBack

17680

McDonalds

340569

Monese

546097

МВидео

21716

PGbonus

993847

32red

143232

Spotify

313928

Stormgain

412

Zhihu

2646

Weibo

1622233

Airtel

1359

Venmo

317611

Mail.ru

740659

Одноклассники

722660

Юла

48157

Seosprint

22788

Mamba, MeetMe

1103830

EasyPay

587

Hezzl

371856

Hermes

28527

Delivery Club

25784

Potato

97264

Dhani

691362

Olacabs

799569

Netease

687657

Baidu

1942599

Amasia

450284

Clubhouse

1385296

RedBook

912009

Skype

594987

LoveLocal

0

Dundle

416

BotIm

576776

Swagbucks

302641

99app

478897

Indomaret

204859

Subito

129204

Lebocoin

2000

TanTan

788162

CAIXA

1000315

My11Circle

18

CallApp

17894

CommunityGaming

458701

DewuPoison

173784

Dominos Pizza

14875

Huya

7000

inDriver

411751

IQOS

523932

JDcom

685007

Joyride

610088

LYKA

23809

NimoTV

1000

Tango

701924

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

90964

Ximalaya

1000

Zupee

2018

Золотая Корона

4377

Oppo

5000

QIWl

12269

Doordash

11211

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313638

Ininal

1

Spartanpoker

0

WinzoGame

588412

CashApp

307841

SticPay

77194

Nttgame

421056

OfferUp

5012

Allegro

67521

eWallet

209402

米画师Mihuashi

10000

paycell

177341

Wish

538339

GalaxyChat

242276

BIP

1847

163СOM

5000

Meta

1663

Betfair

31253

Yubo

101328

Lyft

44770

cryptocom

1956

WestStein

9301

Dostavista

156161

Skroutz

534

SneakersnStuff

167013

hily

718925

Fotka

50527

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

166623

IPLwin

0

Depop

506629

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2032

Eneba

75060

Noon

787629

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

424949

Lotus

23520

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1079

Blued

7491

Oriflame

643

MoneyPay

1

Justdating

593822

CashFly

0

LoveRu

177916

Codashop

50890

Stripe

5000

Oldubil

567407

Siply

0

Virgo

46496

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2891

Coindcx

0

SoulApp

14753

Fruitz

849558

NovaPoshta

6676

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

6944

24betting

0

Foody

248038

Rush

18

AdaKami

99533

Rozetka

698

kolesa.kz

1174

Bukalapak

98527

FreeChargeApp

0

kufarby

0

Kaya

47498

Br777

18

Aitu

1406

PingPong

196681

GiraBank

57445

Weverse

246261

FoodHub

116772

Bykea

2000

Chispa

13072

icq

987391

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

500

Ukrnet

654

Magicbricks

0

Cathay

175628

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

100740

Mewt

0

MOMO

9193

SamsungShop

17

Freelancer

179424

GyFTR

0

PagSmile

57437

Paytm

51297

Roposo

0

99acres

218

Букмекерские

2232

Şikayet var

351471

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

215858

AVON

25956

CliQQ

14875

PharmEasy

0

Temu

496768

Nextdoor

46074

RummyCulture

0

Leboncoin

26886

Paxful

13221

CloudChat

83759

Getmega

0

PaddyPower

233923

Uklon

1592

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1145

Pocket52

0

Gemgala

96609

Bazos

1108

Dosi

300106

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

25007

勇仕网络Ys4fun

12391

Keybase

273429

LazyPay

0

Glovo

11582

UU163

103672

EscapeFromTarkov

52500

Iti

546406

Probo

61299

Asda

74099

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

99274

Alchemy

192157

Alibaba

500

All Access

174143

Angel One

99323

Ankama

8784

AstraPay

206951

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

20647

Betano

8536

Book My Play

0

BPJSTK

193013

Bunq

7598

BytePlus

153266

Casino/bet/gambling

74004

CityMall

2218

Cloud Manager

149025

CMB

194358

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

159088

EarnEasy

0

Feeld

29818

Feels

236553

Flip

98121

Foodora

253624

FreeNow

388272

Friendtech

141605

Fups

1

Gett

237520

GoPayz

920

Gopuff

242646

Grailed

250366

Greggs

228072

Greywoods

193939

Her

162823

INDOBA

21264

iPanelOnline

13847

Ipsos iSay

534635

Lydia

71842

Meitu

74773

Mera Gaon

18

Miravia

143720

MotorkuX

198217

MTR Mobile

45363

Muzz

237839

myboost

6227

Neocrypto

137962

Neon

744170

Next

477886

Nubank

94432

OneForma

247031

Ozan SuperApp

0

Paybis

744

Paysend

175148

Pinduoduo

256581

PizzaHut

47694

PlayerAuctions

46164

Playerzpot

0

Pockit

160277

Potato Chat

158935

Prakerja

72238

Prenagen Club

73294

punjab citizen

0

Rambler

4033

Razer

5000

RummyCircle

18

Ryde

242091

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

247198

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2647

tiketcom

73406

TRUTH SOCIAL

383353

Tuul

145459

UangMe

99917

Upwork

290485

Voi

233860

WINDS

0

WooPlus

240617

Yonogames

0

Zasilkovna

680

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13018

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320223

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

1000
何も見つかりませんでした！

国を選択

ブラジル

563010

$0.0167

オランダ

9827

$0.0386

チリ

12297

$0.0399

アメリカ合衆国

315486

$0.1163

イギリス

247091

$0.0345

イタリア

153498

$0.1728

インドネシア

212520

$0.0122

カナダ

43032

$0.0826

コロンビア

52264

$0.1022

タイ

9749

$0.1396

メキシコ

588

$0.37

南アフリカ

5968

$0.3373

アイスランド

2072

$0.2998

アイルランド

770

$0.1532

アゼルバイジャン

1000

アフガニスタン

2000

$0.0996

アメリカ合衆国のバーチャル

6000

$0.079

アラブ首長国連邦

1426

$0.2306

アルジェリア

1609

$0.2306

アルゼンチン

26218

$0.3662

アルバ

1742

$0.2306

アルバニア

1590

$0.2998

アルメニア

3459

$0.2353

アンギラ

3510

$0.2306

アンゴラ

935

$0.2353

アンティグア・バーブーダ

1000

$0.0901

イエメン

8830

$0.2328

イスラエル

1064

$0.1649

イラク

1113

$0.2306

イラン

3468

$0.2353

インド

26

$0.0471

ウガンダ

1972

$0.215

ウクライナ

2769

$1.0865

ウズベキスタン

2241

$0.0785

ウルグアイ

761

$0.2197

エクアドル

1670

$0.2306

エジプト

164

$0.2882

エストニア

141

$0.3059

エチオピア

853

$0.2306

エリトリア

278

$0.2306

エルサルバドル

2642

$0.2306

オマーン

2180

$0.2306

オーストラリア

3055

$1.1765

オーストリア

11749

$0.3059

カザフスタン

412

$0.1295

カタール

1568

$0.2306

カメルーン

1720

$0.2306

カンボジア

406

$0.2942

カーボベルデ

288

$0.2306

ガイアナ

1452

$0.215

ガボン

3095

$0.2306

ガンビア

309

$0.2306

ガーナ

8855

$0.2306

キプロス

2584

$0.1765

キューバ

1857

$0.2306

キルギス

248

$0.0471

ギニア

344

$0.2306

ギリシャ

5900

$0.2322

クウェート

1677

$0.2306

クロアチア

699

$0.2916

グアテマラ

1405

$0.2998

グアドループ

1403

$0.2197

グレナダ

2823

$0.2197

ケイマン諸島

2038

$0.2197

ケニア

2581

$0.0342

コスタリカ

861

$0.2306

コモロ

255

$0.2197

コンゴ

208

$0.2306

コンゴ（民主共和国）

70

$0.2306

コートジボワール

156

$0.2306

サウジアラビア

10175

$0.5544

サントメ・プリンシペ

3820

$0.2306

ザンビア

4358

$0.2306

シエラレオネ

747

$0.2306

シリア・アラブ共和国

1000

$0.0901

シンガポール

283

$0.2942

ジブチ

274

$0.2197

ジャマイカ

675

$0.2306

ジョージア

2163

$0.1912

ジョーダン

821

$0.2306

ジンバブエ

5999

$0.2306

スイス

2005

$0.3039

スウェーデン

1491

$0.2212

スペイン

8458

$0.3059

スリナム

947

$0.2197

スリランカ

2654

$0.2306

スロバキア

56

$0.4

スロベニア

3147

$0.2968

スーダン

2630

$0.2306

セネガル

951

$0.2306

セルビア

3363

$0.1765

セントルシア

2723

$0.2197

セーシェル

292

$0.2306

ソマリア

212

$0.2306

タジキスタン

1567

$0.0589

タンザニア

11529

$0.2353

チェコ共和国

500

$0.3059

チャド

7

$0.2306

チュニジア

3786

$0.2306

ティモール＝レステ

2000

$0.0996

デンマーク

1031

$0.301

トルクメニスタン

866

$0.2306

トルコ

1612

$0.2942

トーゴ

372

$0.2306

ドイツ

2297

$0.3848

ドミニカ

2198

$0.2306

ドミニカ共和国

7

$0.2353

ナイジェリア

82

$0.2306

ナンビア

3596

$0.2306

ニカラグア

1689

$0.215

ニジェール

3609

$0.215

ニューカレドニア

1871

$0.2306

ニュージーランド

441

$0.2306

ネパール

520

$0.2809

ノルウェー

4199

$0.2998

ハイチ

1000

ハンガリー

1024

$0.1978

バハマ

3541

$0.215

バルバドス

2796

$0.2353

バングラデシュ

1594

$0.2306

バーレーン

1904

$0.2306

パキスタン

1995

$0.1412

パナマ

1239

$0.2306

パプアニューギニア

2282

$0.215

パラグアイ

672

$0.2353

フィリピン

52526

$0.1177

フィンランド

629

$0.4353

フランス

17722

$0.3365

フランス領ギアナ

2109

$0.2306

ブルガリア

537

$0.2193

ブルキナファソ

3757

$0.2306

ブルネイ・ダルサラーム

2153

$0.2197

ブルンジ

323

$0.215

ブータン

1423

$0.2197

プエルトリコ

1009

$0.2306

ベトナム

8000

$0.079

ベナン

360

$0.2306

ベネズエラ

4249

$0.2998

ベリーズ

2112

$0.215

ベルギー

4612

$0.3002

ペルー

10236

$0.2306

ホンジュラス

1913

$0.2306

ボスニア・ヘルツェゴビナ

51

$0.2998

ボツワナ

958

$0.2306

ボリビア

1384

$0.2306

ポルトガル

1258

$0.0135

ポーランド

51736

$0.2392

マカオ

2099

$0.2306

マケドニア

2857

$0.2998

マダガスカル

4149

$0.2306

マラウイ

3528

$0.215

マリ

2516

$0.215

マレーシア

9026

$0.2685

ミャンマー

21313

$0.1732

モザンビーク

3913

$0.2809

モナコ

3705

$0.2856

モルディブ

2173

$0.2197

モルドバ共和国

1

$10.3706

モロッコ

4033

$0.3059

モンゴル

2429

$0.2306

モンテネグロ

1561

$0.2998

モントセラト

2160

$0.2306

モーリシャス

3686

$0.2197

モーリタニア

371

$0.215

ラオス人民の

7000

$0.079

リトアニア

45

$0.1471

リビア

2000

$0.0996

リベリア

110

$0.215

ルクセンブルク

1234

$0.2998

ルワンダ

3861

$0.215

ルーマニア

4603

$0.327

レソト

281

$0.2306

レバノン

699

$0.2197

中央アフリカ共和国

5000

$0.079

再会

963

$0.2306

南スーダン

349

$0.2306

台湾

1000

赤道ギニア

242

$0.2197

香港

6000

$0.079

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