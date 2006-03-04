SMS認証用仮想番号を購入 Naver
仮想番号でオンラインSMSを受信する
使い捨て番号を使ってNaverに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。
毎日数百万人がNaverを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。
選択済み サービス
個
上位10カ国 Naver
以下は配信率が最も高い10か国です
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$0.0667
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Naver 用の使い捨て仮想番号を取得する
バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Naver への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。
仮想番号を選ぶメリット
一時的な Naver 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。
- 短期 Naver プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
- 地域制限の回避. Naver のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
- プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
- 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
ステップ 1
アカウント作成と資金の追加
TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。
ステップ 2
国とサービスを選択
利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。
ステップ 3
仮想番号を取得
希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。
ステップ 4
認証に番号を使用する
取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。
ステップ 5
認証コードの取得
サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。
ボーナス
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
使い捨て番号を使用する主な利点
個人の連絡先データは非表示のまま
物理的なSIMカードや予備の端末は不要
認証コードはオンラインですぐに届く
複数の国から番号を選べる
結論
TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Naverアカウントを繰り返し検証できます。
Naverに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
よくある質問
新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。
購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：
- 新しい番号を継続的に使用する。
- 異なる国の番号を試してください。
- VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
- 他のアクティブなアカウントからログアウトする。
仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。
仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。
有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。
サービスを選択
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
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Taptap Send
BeReal
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Steam
Skout
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Ubisoft
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ウルグアイ
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コロンビア
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ウズベキスタン
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エチオピア
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カザフスタン
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カナダ
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カンボジア
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ガボン
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キューバ
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サウジアラビア
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マレーシア
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モロッコ
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レバノン
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南アフリカ
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日本
$0.7199
韓国
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アイスランド
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アイルランド
$0.0816
アゼルバイジャン
$0.0706
アフガニスタン
$0.0883
アメリカ合衆国のバーチャル
$0.0439
アラブ首長国連邦
$0.2479
アルジェリア
$0.2479
アルバ
$0.3138
アルバニア
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アルメニア
$0.0883
アンギラ
$0.2965
アンゴラ
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アンティグア・バーブーダ
$0.215
イエメン
$0.101
イスラエル
$0.2236
イラク
$0.0706
イラン
$0.0589
ウガンダ
$0.1977
ウクライナ
$0.0625
エリトリア
$0.2965
エルサルバドル
$0.2636
オランダ
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オーストラリア
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オーストリア
$0.0625
カタール
$0.2306
カメルーン
$0.0625
カーボベルデ
$0.3138
ガイアナ
$0.2479
ガンビア
$0.1977
キプロス
$0.0765
キルギス
$0.0412
ギニア
$0.153
ギニアビサウ
$0.2479
クウェート
$0.0625
クロアチア
$0.135
グアテマラ
$0.0706
グアドループ
$0.2153
グレナダ
$0.2197
ケイマン諸島
$0.2353
ケニア
$0.1559
コスタリカ
$0.2809
コモロ
$0.1006
コンゴ
$0.2824
コンゴ（民主共和国）
$0.2965
コートジボワール
$0.0684
サモア
$0.0589
サントメ・プリンシペ
$0.2965
ザンビア
$0.215
シエラレオネ
$0.1883
シリア・アラブ共和国
$0.2306
ジブチ
$0.1883
ジョージア
$0.0634
ジョーダン
$0.0625
ジンバブエ
$0.0589
スイス
$0.23
スウェーデン
$0.122
スペイン
$0.1177
スリナム
$0.1977
スリランカ
$0.0706
スロバキア
$0.103
スロベニア
$0.071
スワジランド
$0.0625
スーダン
$0.1648
セネガル
$0.1648
セルビア
$0.0824
セントクリストファー・ネイビス
$0.2306
セントビンセント
$0.1883
セントルシア
$0.1977
セーシェル
$0.3138
ソマリア
$0.2824
ソロモン諸島
$0.0715
タジキスタン
$0.0706
タンザニア
$0.0264
チェコ共和国
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チャド
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ティモール＝レステ
$0.0706
デンマーク
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トリニダード・トバゴ
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トルクメニスタン
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トルコ
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トンガ
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トーゴ
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ドミニカ
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ドミニカ共和国
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ネパール
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—
フィリピン
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ベリーズ
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$0.0706
マリ
$0.1883
マルタ
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ルクセンブルク
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レソト
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中央アフリカ共和国
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台湾
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赤道ギニア
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香港
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