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バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 kleinanzeigen

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってkleinanzeigenに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がkleinanzeigenを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択済み サービス

kleinanzeigen
1000

上位10カ国 kleinanzeigen

以下は配信率が最も高い10か国です

ドイツ
1000

$3.2388

kleinanzeigen 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、kleinanzeigen への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な kleinanzeigen 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 kleinanzeigen プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. kleinanzeigen のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、kleinanzeigenアカウントを繰り返し検証できます。

kleinanzeigenに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

facebook

2996610

Whatsapp

5787895

Instagram+Threads

4056211

Amazon

6930578

Viber

2909735

Flipkart

4002

Google,youtube,Gmail

29641473

Telegram

3837558

ChatGPT

2069404

TikTok/Douyin

5510992

WeChat

3254812

Вконтакте

2078131

Swiggy

2100

Mercado

147399

my jio

4000

JivoMart

4100

Discord

2623369

Myn Traffic

3000

Truecaller

622659

Uber

2729652

ZUS Coffee

10446

Any other

2707285

Shopee

3026208

GooglePay

1000

Signal

1225139

Netflix

2214683

PayPal

8795324

Snapchat

2289170

Naver

2722334

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1845864

eBay

2086340

Bumble

1367977

Carousell

736965

DiDi

1344383

Apple

3056323

Vinted

1376923

Spincrush

1000

Claude

1317036

Grab

641222

Shein

1002

Dana

165515

Payoneer

634428

Alipay/Alibaba/1688

1694447

OkCupid

1131233

GMX

18803

Picpay

234455

Walmart

286666

Ticketmaster

1647877

Gojek

730736

Bolt

1253201

Hing

1391014

Googlemessenger

691665

Line messenger

4000944

KakaoTalk

2582191

Tencent QQ

2262707

Blizzard

2006034

Imo

1731181

Tokopedia

203591

Bilibili

510076

Foodpanda

1742909

bet365

890381

fiverr

1043643

Badoo

522735

Grindr

2657665

Happn

1183183

Mercari

317002

Zoho

1834693

Wolt

1009779

Yahoo

3268806

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

367597

Airbnb

1922754

OLX

1748634

Akulaku

204695

LinkAja

167629

Rebtel

242770

Taobao

555390

Craigslist

8124134

Paysafecard

751548

Revolut

1523227

Яндекс

682178

LinkedIN

2274110

OZON

88532

OffGamers

473276

GCash

48806

Yalla

2135529

OVO

212276

Taptap Send

249833

BeReal

15932

Meituan

40410

Steam

1824017

Twitter

2084891

Skout

1344296

Yemeksepeti

689728

Idealista

480235

Onet

44332

GG

58073

Linode

457372

IceCasino

76810

Klarna

128667

Marktplaats

7248

Vercel

434402

ENILIVE

172845

Jingdong

510092

Coinbase

1296859

Lazada

1205642

GoFundMe

650340

BlaBlaCar

638163

Kaggle

686992

ProtonMail

2059336

Twitch

750391

BIGO LIVE

1506315

Twilio

181305

Wise

258332

Sahibinden

8519

Immowelt

8166

Eyecon

109381

Ubisoft

194175

Railone

2002

Match

330585

Bharatgas

1000

Kwai

1270269

Microsoft

7707651

1688

630146

Nike

1805113

1хbet

546700

Moneylion

628182

Douyu

569048

Zomato

568947

Quipp

781

Dent

611707

AOL

1883401

Careem

1422583

Papara

1682363

BitClout

483680

HQ Trivia

376709

Adidas

8967598

Astropay

804090

Getir

7319809

Womply

302641

Hopi

2563

IFood

589031

PciPay

43

Zalo

621236

Michat

1056544

Hepsiburadacom

244572

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

8126

Poshmark

623061

avito

2499

Buff.163

9845

Burger King

226706

ДругВокруг

28576

4Fun

72917

GroupMe

553556

myGLO

1748

LightChat

178974

MTS CashBack

17911

McDonalds

350902

Monese

546786

МВидео

21362

PGbonus

989713

32red

143716

Spotify

314615

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1616009

Airtel

315

Venmo

317611

Mail.ru

744447

Одноклассники

719965

Юла

50478

Seosprint

22151

Mamba, MeetMe

1103284

EasyPay

587

Hezzl

371896

Hermes

27915

Delivery Club

25430

Potato

97804

Dhani

692091

Olacabs

800699

Netease

688185

Baidu

1989422

Amasia

448264

Clubhouse

1377140

RedBook

911156

Skype

591119

LoveLocal

0

Dundle

348

BotIm

573291

Swagbucks

302641

99app

478587

Indomaret

203442

Subito

146717

Lebocoin

2000

TanTan

782407

CAIXA

909269

My11Circle

17

CallApp

18124

CommunityGaming

456809

DewuPoison

171541

Dominos Pizza

15104

Huya

7000

inDriver

405761

IQOS

517394

JDcom

678099

Joyride

599963

LYKA

23809

NimoTV

1000

Tango

701216

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

89691

Ximalaya

1000

Zupee

2017

Золотая Корона

4378

Oppo

5000

QIWl

12267

Doordash

9233

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313638

Ininal

1

Spartanpoker

0

WinzoGame

588008

CashApp

307841

SticPay

76806

Nttgame

424057

OfferUp

5012

Allegro

67521

eWallet

207215

米画师Mihuashi

10000

paycell

180314

Wish

537743

GalaxyChat

240645

BIP

1847

163СOM

5000

Meta

1663

Betfair

31863

Yubo

98736

Lyft

45632

cryptocom

2719

WestStein

9686

Dostavista

156670

Skroutz

534

SneakersnStuff

167638

hily

725055

Fotka

50527

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

166503

IPLwin

0

Depop

499341

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2032

Eneba

74038

Noon

782402

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

425204

Lotus

22159

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1079

Blued

7491

Oriflame

655

MoneyPay

1

Justdating

591555

CashFly

0

LoveRu

171791

Codashop

50890

Stripe

5000

Oldubil

563281

Siply

0

Virgo

44172

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2888

Coindcx

0

SoulApp

14741

Fruitz

846987

NovaPoshta

6676

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

7107

24betting

0

Foody

246991

Rush

17

AdaKami

97072

Rozetka

698

kolesa.kz

1171

Bukalapak

96890

FreeChargeApp

0

kufarby

0

Kaya

44514

Br777

43

Aitu

1407

PingPong

197300

GiraBank

57467

Weverse

247496

FoodHub

116745

Bykea

2000

Chispa

14205

icq

986106

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

499

Ukrnet

654

Magicbricks

0

Cathay

176281

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

98013

Mewt

0

MOMO

9193

SamsungShop

16

Freelancer

176633

GyFTR

0

PagSmile

57459

Paytm

47636

Roposo

0

99acres

218

Букмекерские

2230

Şikayet var

341069

MobiKwik

0

RummyLoot

0

BLIBLI

214010

AVON

28451

CliQQ

15104

PharmEasy

0

Temu

490913

Nextdoor

46269

RummyCulture

0

Leboncoin

26308

Paxful

13221

CloudChat

84368

Getmega

0

PaddyPower

236215

Uklon

1592

Rediffmail

15

Prom

1364

UWIN

1145

Pocket52

0

Gemgala

95319

Bazos

1147

Dosi

296239

MonobankIndia

0

Alfa

2000

G2G

25007

勇仕网络Ys4fun

12391

Keybase

272548

LazyPay

0

Glovo

12208

UU163

102517

EscapeFromTarkov

52239

Iti

547272

Probo

61527

Asda

74607

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

98136

Alchemy

189567

Alibaba

499

All Access

171376

Angel One

97128

Ankama

8784

AstraPay

206334

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19081

Betano

10185

Book My Play

0

BPJSTK

189362

Bunq

7598

BytePlus

154054

Casino/bet/gambling

73931

CityMall

2218

Cloud Manager

146432

CMB

189722

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

159605

EarnEasy

0

Feeld

33144

Feels

236202

Flip

96624

Foodora

256070

FreeNow

395810

Friendtech

142192

Fups

1

Gett

237817

GoPayz

920

Gopuff

240395

Grailed

250377

Greggs

228224

Greywoods

193694

Her

168201

INDOBA

19555

iPanelOnline

13324

Ipsos iSay

538252

Lydia

72466

Meitu

75355

Mera Gaon

17

Miravia

144316

MotorkuX

192280

MTR Mobile

45367

Muzz

236942

myboost

6227

Neocrypto

138578

Neon

745311

Next

477681

Nubank

94465

OneForma

245238

Ozan SuperApp

0

Paybis

748

Paysend

172042

Pinduoduo

253699

PizzaHut

44814

PlayerAuctions

46563

Playerzpot

0

Pockit

163353

Potato Chat

159487

Prakerja

71802

Prenagen Club

71747

punjab citizen

0

Rambler

4033

Razer

5000

RummyCircle

17

Ryde

242965

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

246760

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2642

tiketcom

71218

TRUTH SOCIAL

384939

Tuul

146029

UangMe

97207

Upwork

289499

Voi

234530

WINDS

0

WooPlus

242977

Yonogames

0

Zasilkovna

680

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13043

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320300

Pokemon Center Online

4000

Gamestheshop

0

WhatsApp2

11000

PlayTime

2000

WooHoo

0

Nielsen

1000

WinGO

1000
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ドイツ

1000

$3.2388

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