SMS認証用仮想番号を購入 Whatsapp
仮想番号でオンラインSMSを受信する
使い捨て番号を使ってWhatsappに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。
毎日数百万人がWhatsappを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。
選択済み サービス
個
上位10カ国 Whatsapp
以下は配信率が最も高い10か国です
$0.9401
$2.4614
$1.25
$0.7873
$0.2107
$1.2002
$0.3
$3.6428
$0.713
$0.1526
Whatsapp 用の使い捨て仮想番号を取得する
バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Whatsapp への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。
仮想番号を選ぶメリット
一時的な Whatsapp 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。
- 短期 Whatsapp プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
- 地域制限の回避. Whatsapp のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
- プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
- 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
ステップ 1
アカウント作成と資金の追加
TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。
ステップ 2
国とサービスを選択
利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。
ステップ 3
仮想番号を取得
希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。
ステップ 4
認証に番号を使用する
取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。
ステップ 5
認証コードの取得
サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。
ボーナス
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
使い捨て番号を使用する主な利点
個人の連絡先データは非表示のまま
物理的なSIMカードや予備の端末は不要
認証コードはオンラインですぐに届く
複数の国から番号を選べる
結論
TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Whatsappアカウントを繰り返し検証できます。
Whatsappに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
よくある質問
新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。
購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：
- 新しい番号を継続的に使用する。
- 異なる国の番号を試してください。
- VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
- 他のアクティブなアカウントからログアウトする。
仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。
仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。
有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。
サービスを選択
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Yemeksepeti
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
国を選択
アメリカ合衆国のVIP
$0.9401
ポルトガル
$2.4614
トルコ
$1.25
ブラジル
$0.7873
カナダ
$0.2107
ニュージーランド
$1.2002
ボツワナ
$0.3
オーストラリア
$3.6428
インド
$0.713
インドネシア
$0.1526
タイ
$0.6097
オーストリア
$2.9575
ナンビア
$0.28
ドミニカ
$0.4174
メキシコ
$0.6198
イラン
$0.775
イギリス
$0.4609
ポーランド
$0.7
香港
$0.4137
ルーマニア
$1.0411
アンゴラ
$0.2417
フィリピン
$0.2381
アメリカ合衆国
$1
ザンビア
$0.426
コロンビア
$0.3095
南アフリカ
$0.2065
アンティグア・バーブーダ
$0.2604
ジョージア
$0.2604
ケニア
$0.2896
ルワンダ
$0.3888
シリア・アラブ共和国
$0.504
ナイジェリア
$0.4965
フランス
$2.1015
マラウイ
$0.2948
パキスタン
$0.3658
スペイン
$2.5159
アラブ首長国連邦
$0.9021
ガーナ
$0.2639
イラク
$0.56
ウガンダ
$0.5588
スイス
$1.0838
スワジランド
$0.1765
日本
$0.8361
パプアニューギニア
$0.3888
レソト
$0.1216
セネガル
$0.55
ベナン
$0.3653
キルギス
$0.6357
パラグアイ
$0.4451
ギニア
$0.43
コートジボワール
$0.49
南スーダン
$0.3888
アフガニスタン
$0.38
アルバニア
$0.3425
マリ
$0.5124
ウクライナ
$1.025
ジャマイカ
$0.52
モザンビーク
$0.5059
アルメニア
$0.5005
サウジアラビア
$0.8334
クロアチア
$1.1641
ネパール
$0.301
ジンバブエ
$0.2536
エルサルバドル
$1.0525
トーゴ
$0.1216
ギリシャ
$1.0519
クウェート
$0.7517
チリ
$0.2118
アルゼンチン
$0.2881
イエメン
$0.4059
モーリシャス
$0.3501
ガボン
$0.3683
バングラデシュ
$0.4638
ガンビア
$0.3888
ブルキナファソ
$0.16
マレーシア
$0.5265
オランダ
$0.79
ドイツ
$3.9389
ベトナム
$0.227
スリランカ
$0.2134
イタリア
$1.579
エジプト
$0.3485
チェコ共和国
$2.3427
モロッコ
$0.2003
ボリビア
$0.42
エクアドル
$0.2844
カメルーン
$0.2549
マダガスカル
$0.28
ペルー
$0.4
アルジェリア
$0.2546
リベリア
$0.4038
エチオピア
$0.1854
ティモール＝レステ
$0.12
ミャンマー
$0.1216
ハイチ
$0.5
バーレーン
$0.533
カーボベルデ
$0.4001
モルドバ共和国
$0.4706
チュニジア
$0.3112
デンマーク
$3.5295
アゼルバイジャン
$0.2198
アメリカ合衆国のバーチャル
$0.3821
イスラエル
$0.4482
ウズベキスタン
$0.2007
エストニア
$0.972
カザフスタン
$2.9944
カンボジア
$0.3913
ガイアナ
$0.4265
キューバ
$0.438
グアテマラ
$0.5089
コスタリカ
$0.3919
コモロ
$0.35
コンゴ
$0.5177
コンゴ（民主共和国）
$0.5945
シエラレオネ
$0.438
シンガポール
$1.7729
ジョーダン
$0.3951
スウェーデン
$0.7941
スロバキア
$0.81
スーダン
$0.4425
セルビア
$0.51
セーシェル
$0.4145
タジキスタン
$0.4135
ドミニカ共和国
$0.5
ニカラグア
$0.4753
ニジェール
$0.5
ハンガリー
$7.3912
パナマ
$0.5
パレスチナ
$0.1208
フィジー
$0.4236
フィンランド
$1.6509
ブルガリア
$1.3834
ブルンジ
$0.1101
ブータン
$0.505
ベネズエラ
$0.0542
ベラルーシ
$0.5408
ベリーズ
$0.4427
ホンジュラス
$0.626
ボスニア・ヘルツェゴビナ
$0.5516
マケドニア
$0.5201
モルディブ
$0.438
モーリタニア
$0.2942
ラオス人民の
$0.2665
リトアニア
$1.0647
リビア
$0.4554
赤道ギニア
$0.505
アイスランド
$0.5882
アイルランド
$0.8798
アルバ
$0.2941
アンギラ
$0.3922
ウルグアイ
$0.4018
エリトリア
$0.2941
オマーン
$0.4
カタール
$0.5882
キプロス
$1.6002
ギニアビサウ
$0.2941
グアドループ
$0.4706
グレナダ
$0.2981
ケイマン諸島
$0.3922
コソボ
$0.4118
サモア
$0.5882
サントメ・プリンシペ
$0.3922
ジブチ
$0.9386
スリナム
$0.5882
スロベニア
$1.1041
セントクリストファー・ネイビス
$0.5882
セントビンセント
$0.3922
セントルシア
$0.5729
ソマリア
$0.2698
ソロモン諸島
$0.57
タンザニア
$0.1202
チャド
$0.5674
トリニダード・トバゴ
$0.4281
トルクメニスタン
$0.4487
トンガ
$0.4716
ニューカレドニア
$0.4118
ノルウェー
$0.8235
バハマ
$0.5245
バミューダ
$0.4716
バルバドス
$0.2941
フランス領ギアナ
$0.3922
ブルネイ・ダルサラーム
$0.2941
プエルトリコ
$0.7059
ベルギー
$0.6155
マカオ
$1
マルタ
$0.59
モナコ
$0.5294
モンゴル
$0.4
モンテネグロ
$0.5
モントセラト
$0.5882
ラトビア
$1.0942
ルクセンブルク
$0.8515
レバノン
$0.5882
中央アフリカ共和国
$0.5275
再会
$0.4118
台湾
$11.7647
韓国
$0.875