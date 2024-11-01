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バーチャル番号

SMS認証用仮想番号を購入 Revolut

仮想番号でオンラインSMSを受信する

使い捨て番号を使ってRevolutに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。

毎日数百万人がRevolutを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。

選択済み サービス

Revolut
1523227

上位10カ国 Revolut

以下は配信率が最も高い10か国です

イタリア
46789

$0.2854

アメリカ合衆国
307834

$0.15

エストニア
4350

$1.82

カナダ
40048

$0.688

タイ
7196

$0.47

フィリピン
11824

$1.33

ポーランド
50081

$0.016

ラトビア
1071

$1.89

南アフリカ
4915

$0.58

ベルギー
2818

$1.809

Revolut 用の使い捨て仮想番号を取得する

バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Revolut への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。

仮想番号を選ぶメリット

一時的な Revolut 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。

  • 短期 Revolut プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
  • 地域制限の回避. Revolut のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
  • プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
  • 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

ステップ 1

アカウント作成と資金の追加

TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。

ステップ 2

国とサービスを選択

利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。

ステップ 3

仮想番号を取得

希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。

ステップ 4

認証に番号を使用する

取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。

ステップ 5

認証コードの取得

サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。

ボーナス

SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。

使い捨て番号を使用する主な利点

個人の連絡先データは非表示のまま

物理的なSIMカードや予備の端末は不要

認証コードはオンラインですぐに届く

複数の国から番号を選べる

結論

TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Revolutアカウントを繰り返し検証できます。

Revolutに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：

よくある質問

新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。

購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：

  • 新しい番号を継続的に使用する。
  • 異なる国の番号を試してください。
  • VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
  • 他のアクティブなアカウントからログアウトする。

仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。

仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。

有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。

サービスを選択

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国を選択

イタリア

46789

$0.2854

アメリカ合衆国

307834

$0.15

エストニア

4350

$1.82

カナダ

40048

$0.688

タイ

7196

$0.47

フィリピン

11824

$1.33

ポーランド

50081

$0.016

ラトビア

1071

$1.89

南アフリカ

4915

$0.58

ベルギー

2818

$1.809

アイスランド

3378

$0.5883

アイルランド

477

$0.3725

アゼルバイジャン

1000

アフガニスタン

1000

アメリカ合衆国のバーチャル

5000

$0.065

アラブ首長国連邦

1000

アルジェリア

1000

アルゼンチン

1452

$1.1059

アンゴラ

3000

$0.065

イエメン

1000

イギリス

168247

$0.2746

イスラエル

450

$1.1059

イラク

3000

$0.065

イラン

1000

インドネシア

39809

$0.0481

ウクライナ

1747

$1.1353

ウズベキスタン

2000

$0.065

エジプト

2000

$0.065

エチオピア

3000

$0.065

オランダ

8318

$0.2046

オーストラリア

13

$2.9485

オーストリア

12454

$0.7401

カザフスタン

1140

$0.572

カメルーン

50

$1.0102

カンボジア

4000

$0.065

ガボン

1000

ガーナ

4000

$0.065

キプロス

4313

$0.5883

キルギス

248

$0.1176

ギニア

1000

ギリシャ

5240

$1.2553

クロアチア

701

$0.951

グアテマラ

2000

$0.065

ケニア

1374

$0.1576

コロンビア

12572

$0.1647

コンゴ

5000

$0.065

コンゴ（民主共和国）

1000

コートジボワール

4000

$0.065

サウジアラビア

2000

$0.065

ザンビア

4000

$0.065

シエラレオネ

3000

$0.065

シリア・アラブ共和国

2000

$0.065

シンガポール

1000

ジョージア

45

$2.9493

ジョーダン

1000

ジンバブエ

1000

スイス

3

$1.7648

スウェーデン

1234

$0.6495

スペイン

7430

$1.1058

スリランカ

3000

$0.065

スロバキア

42

$1.1588

スロベニア

3284

$0.5809

タジキスタン

1000

タンザニア

3000

$0.065

チェコ共和国

1281

$0.4943

チャド

1000

チリ

12047

$1.27

ティモール＝レステ

1000

デンマーク

1069

$0.6331

ドイツ

7074

$0.5683

ナイジェリア

2000

$0.065

ニカラグア

1000

ニュージーランド

57

$0.5976

ネパール

3000

$0.065

ノルウェー

3758

$0.5883

ハンガリー

24

$1.8385

バングラデシュ

2000

$0.065

パキスタン

2000

$0.065

パラグアイ

1000

フィンランド

630

$0.6294

フランス

13141

$0.8912

ブラジル

565277

$0.28

ブルガリア

537

$1.1219

ブルンジ

2000

$0.065

ベトナム

6000

$0.065

ベナン

1000

ベネズエラ

1000

ペルー

1000

ホンジュラス

1000

ボスニア・ヘルツェゴビナ

1000

ボツワナ

1000

ポルトガル

7115

$0.4931

マカオ

4000

$0.065

マダガスカル

3000

$0.065

マラウイ

3000

$0.065

マリ

2000

$0.065

マルタ

1

$0.5883

マレーシア

8019

$0.369

ミャンマー

3000

$0.065

メキシコ

1000

モザンビーク

3000

$0.065

モロッコ

39

$0.1177

モンゴル

2000

$0.065

ラオス人民の

5000

$0.065

リトアニア

45

$0.7353

リビア

1000

リベリア

5000

$0.065

ルクセンブルク

3444

$0.5883

ルワンダ

1000

ルーマニア

4722

$0.4903

レバノン

1000

中央アフリカ共和国

4000

$0.065

南スーダン

2000

$0.065

台湾

1000

日本

4000

$0.065

香港

5000

$0.065

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