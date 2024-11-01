SMS認証用仮想番号を購入 Yakult
仮想番号でオンラインSMSを受信する
使い捨て番号を使ってYakultに登録し、個人の電話番号を公開せずに済みます。TIGER SMSを通じて仮想番号で確認コードを即座に取得できます。
毎日数百万人がYakultを利用しています。実際の携帯電話番号を共有せずにアクセスしたい場合は、一時的な電話番号を使うことで、プライバシーを保ちながら簡単に本人確認を通過できます。
選択したサービス
個
上位10カ国 Yakult
以下は配信率が最も高い10か国です
$0.042
Yakult 用の使い捨て仮想番号を取得する
バーチャル番号を使用すると、実際の電話番号の詳細を隠したまま、Yakult への完全なアクセスが可能です。これらのバーナー式回線は、迅速な本人確認、ビジネスプロフィール、または新しいアカウントのテストに使用できます。
仮想番号を選ぶメリット
一時的な Yakult 番号を使用して、スパムを回避したり、短期プロフィールを運用したり、追加のSIMカードなしで複数のアカウントを管理したりできます。
- 短期 Yakult プロフィールの作成. 一時的なキャンペーンやプロモーション確認に最適。
- 地域制限の回避. Yakult のアクセスにローカル番号が必要な場合でも登録可能。
- プライバシーの保護. 個人の連絡先データをボットや漏洩から遠ざける。
- 自動化と一括メッセージングのテスト. デバイスを切り替えることなく追加アカウントを簡単に作成。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
ステップ 1
アカウント作成と資金の追加
TIGER SMSプラットフォームにユーザープロフィールを作成します。登録後、アカウントに資金を追加し、さまざまな認証要件に対応する仮想番号を利用できるようにします。
ステップ 2
国とサービスを選択
利用可能な国のリストを探索し、目的に最適な国を選択します。
ステップ 3
仮想番号を取得
希望する番号を選択して「購入」をクリックしてください。選択した番号はダッシュボードの「有効な番号」セクションに表示され、すぐに利用できます。
ステップ 4
認証に番号を使用する
取得したバーチャル番号をコピーし、登録またはアカウント認証の際に指定の電話番号欄に入力してください。
ステップ 5
認証コードの取得
サービスが認証メッセージを送信したら、TIGER SMSの画面に戻ってください。確認コードは該当する有効な番号の横に明確に表示されます。
ボーナス
SMSコードが20分以内に届かない場合、残高は自動的に返金されます—理由は不要です。成功して受信したメッセージのみお支払いいただきます。
使い捨て番号を使用する主な利点
個人の連絡先データは非表示のまま
物理的なSIMカードや予備の端末は不要
認証コードはオンラインですぐに届く
複数の国から番号を選べる
結論
TIGER SMSを使用すると、メインの電話番号を隠したまま、Yakultアカウントを繰り返し検証できます。
Yakultに加えて、当サービスは次のようなアプリやプラットフォーム向けの一時的な仮想番号を提供しています：
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
Walmart
ChatGPT
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Flipkart
Discord
よくある質問
新しい仮想番号の在庫状況は、公式Telegramボット @TigerSMSofficial_bot で確認できます。このチャンネルは最新の番号在庫にアクセスできるよう、タイムリーな更新を提供します。
購入したすべての番号で100%のSMS配信を保証することはできません。サービスのアルゴリズムにより、一時的な番号へのメッセージ配信がさまざまな理由でブロックされる場合があります。配信成功率を高めるには、次の方法をお試しください：
- 新しい番号を継続的に使用する。
- 異なる国の番号を試してください。
- VPNサービスを利用してIPアドレスを変更してください。
- 他のアクティブなアカウントからログアウトする。
仮想番号はクラウド上でホストされる通信リソースで、物理的なSIMカードやデバイスに紐づかず、固定された地理的場所にも依存しません。主な機能は、OTPや認証コードを含むSMSメッセージの受信です。
仮想番号でSMSを受信するサービスは、独自の機器とソフトウェアの組み合わせで動作します。SIMカードを管理するための自社インフラと、メッセージ受信のために顧客へ携帯番号を割り当てるカスタムソフトウェアを使用しています。
有効なサービスが表示されない場合は、「その他」を選択し、リストにある適切な国を選んで番号を購入します。その後、その番号を使用して希望するサービスの登録を完了できます。
サービスを選択
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
Walmart
ChatGPT
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Flipkart
Discord
JivoMart
Swiggy
my jio
Any other
Imo
Naver
Вконтакте
Myn Traffic
Shopee
eBay
Signal
Apple
GooglePay
RedBook
ZUS Coffee
Uber
Snapchat
Alipay/Alibaba/1688
Picpay
Netflix
Deliveroo
Tokopedia
Claude
PayPal
Bumble
Gojek
Hing
Meesho
Vinted
DiDi
OkCupid
Taptap Send
Yahoo
Happn
Carousell
Grab
Joyride
Dana
BigBasket
Airbnb
Line messenger
Fotka
Blizzard
GoogleVoice
Doordash
Bolt
kleinanzeigen
Linode
Foodpanda
Akulaku
Rebtel
Lazada
OLX
Wolt
Paysafecard
Idealista
Payoneer
KakaoTalk
Betano
OVO
Revolut
Spotify
Bilibili
fiverr
Badoo
Grindr
Kaggle
LinkAja
Tencent QQ
Yemeksepeti
Klarna
Zomato
ProtonMail
BIGO LIVE
Zoho
OffGamers
GCash
BPJSTK
Meituan
Vercel
Taobao
Craigslist
Coinbase
AOL
Яндекс
Mercari
Onet
hily
AGIBANK
IceCasino
Alchemy
Innopay
Nike
Skout
Careem
GroupMe
Twitch
Subito
Eneba
Fruitz
Paytm
G2G
Eyecon
Marktplaats
Neon
Shein
Ubisoft
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Steam
Microsoft
1688
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Talabat
Trendyol
Poshmark
Ашан
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Beget
Burger King
Coinut
dodopizza
Drom
ДругВокруг
Metro
4Fun
myGLO
hh
LightChat
Магнит.Маркет
KFC
Lenta
MTS CashBack
McDonalds
Monese
Магнит
МВидео
PGbonus
32red
RegRu
СпортМастер
Самокат
СберМаркет
Stormgain
TradingView
Верный
ВкусВилл
Wildberries
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
premium.one
Truecaller
KuCoinPlay
EasyPay
Hezzl
OZON
YandexGo
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Ticketmaster
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
Citymobil
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Expressmoney
Faceit
Huya
inDriver
iQIYI
IQOS
JDcom
Lamoda
Likee
LUKOIL-AZS
LYKA
MEGA
Megogo
mosru
NimoTV
Okko
Pivko24
Taikang
Tango
TenChat
Trip
Twilio
urent/jet/RuSharing
Wink
Wise
Xiaomi
Ximalaya
YAPPY
Zupee
Вкусно и Точка
Детский мир
ЗдравСити
Лэтуаль
Около
Эльдорадо
Газпром
Золотая Корона
Золотое Яблоко
Столото
FarPost
Inboxlv
Marlboro
Oppo
QIWl
Tatneft
Sokolov
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Сберчаевые
Sahibinden
Spartanpoker
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Consultant
Author24
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
Familia
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
СберАптека
Skroutz
SneakersnStuff
AptekiPlus
PingCode
neftm
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Noon
LOCO
RummyWealth
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
МирЗнакомств
Blued
Oriflame
MoneyPay
GG
SellMonitor
Koshelek
Justdating
Podeli
CashFly
LigaPro
LoveRu
Codashop
Stripe
Sravni
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
IVI
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
Immowelt
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
AptekaRU
GyFTR
PagSmile
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
РСА
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
BeReal
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
MarketGuru
勇仕网络Ys4fun
Uteka
Keybase
СберМегаМаркет
LazyPay
Perfluence
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
RuTube
Лейка
Окей
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Autoru
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Book My Play
Boosty
Brevo
Bunq
BusyFly
BytePlus
Casino/bet/gambling
CDEK
ChaingeFinance
Cian
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Flowwow
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GlobalTel
GMX
GoPayz
Gopuff
gpnbonus
Grailed
Greggs
Greywoods
HappyFresh
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
KION
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Next
NRJ Music Awards
Nubank
Ollis
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
Royal Canin
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
TamTam
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Uralairlines
Uzum
VFS GLOBAL
Voi
WINDS
WooPlus
X5ID
Yonogames
YouDo
Zasilkovna
Ziglu
Аптека Апрель
Банки
Бери заряд
БлинБери
Велобайк
Город
Почта России
Профи
Система Город
СушиВёсла
Фотострана
ZaleyCash
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Unibit11
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
Railone
WooHoo
Bharatgas
WinGO
KGEN
Saathi
Blue reward
SHAKEPAY
EmergencyPaisa
Yakult
国を選択
インド
$0.042