Beli nomor telepon sementara Negara Bagian Amerika Serikat untuk verifikasi SMS secara online

Langkah 1 Buat Akun dan Tambahkan Dana Mulailah dengan membuat profil pengguna di platform TIGER SMS. Setelah berhasil mendaftar, setorkan dana ke akun Anda untuk mendapatkan akses ke berbagai nomor virtual yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan verifikasi.

Langkah 2 Pilih Negara dan Layanan Anda Jelajahi daftar negara yang tersedia dan pilih yang paling sesuai dengan penggunaan Anda.

Langkah 3 Peroleh Nomor Virtual Anda Lanjutkan dengan memilih nomor yang Anda inginkan dan klik opsi "Beli". Nomor yang dipilih akan muncul di bagian "Nomor Aktif" di dasbor Anda, siap digunakan segera.

Langkah 4 Gunakan nomor untuk verifikasi Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Langkah 5 Akses Kode Verifikasi Anda Setelah layanan mengirim pesan verifikasi, kembali ke antarmuka TIGER SMS. Kode konfirmasi akan terlihat jelas di samping nomor aktif yang sesuai.