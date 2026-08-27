خلال الأرشيف كله وصلت إلى أرقام فرنسا هذه أكواد Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook. افتح أي رقم بالأعلى لقراءة الرسائل نفسها.

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