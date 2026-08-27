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أرقام فرنسا وهمية مجانية للجميع

أرقام فرنسا عامة يفتحها أي شخص. لا شريحة ولا تسجيل — رموز التفعيل تظهر مباشرة في هذه الصفحة.

الأرقام: 400 النشطة: 0 آخر رسالة: 29 يوليو 2024

هذه الأرقام يستخدمها الجميع. الصفحة مفتوحة لأي شخص، لذا قد يقرأ غريبٌ الكود الذي تطلبه هنا، ولن يصبح الحساب ملكك وحدك أبدًا.

لا توجد أرقام فعّالة الآن

لا يُمنح حاليًا أي رقم من هذه الدولة. أرشيف الدولة موجود أدناه، والأرقام العاملة متاحة في دول أخرى.

أرقام مجانية غير نشطة عرض 20 من 400

+33644625372 غير متصل 29 يوليو 2024 +33644625210 غير متصل 29 يوليو 2024 +33644625155 غير متصل 29 يوليو 2024 +33644625199 غير متصل 29 يوليو 2024 +33644625111 غير متصل 29 يوليو 2024 +33644625397 غير متصل 28 يوليو 2024 +33644625235 غير متصل 28 يوليو 2024 +33644625405 غير متصل 28 يوليو 2024 +33644625329 غير متصل 28 يوليو 2024 +33644625328 غير متصل 27 يوليو 2024 +33644625432 غير متصل 27 يوليو 2024 +33644625415 غير متصل 26 يوليو 2024 +33644625477 غير متصل 26 يوليو 2024 +33644625438 غير متصل 26 يوليو 2024 +33644625137 غير متصل 26 يوليو 2024 +33644625192 غير متصل 24 يوليو 2024 +33644625346 غير متصل 23 يوليو 2024 +33644625151 غير متصل 23 يوليو 2024 +33644625113 غير متصل 23 يوليو 2024 +33644625157 غير متصل 23 يوليو 2024

أكواد أي خدمات تصل فعليًا إلى أرقام فرنسا

خلال الأرشيف كله وصلت إلى أرقام فرنسا هذه أكواد Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook. افتح أي رقم بالأعلى لقراءة الرسائل نفسها.

يمكنك تجربة أي خدمة أخرى أيضًا: الرقم عام ويستقبل كل ما يصله. تذكّر فقط أن الكود يراه الجميع.

الأرقام المجانية حسب الدولة

الأسئلة الشائعة

هو موجود في هذه الصفحة أصلًا. خذ أي رقم من القائمة بالأعلى، ضعه في نموذج تسجيل الخدمة التي تريدها وراقب صفحة الرقم: ستظهر فيها الرسالة الواردة ومعها الكود.

حتى الآن يضم أرشيف هذه الأرقام أكواد Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook. القائمة مأخوذة من الرسائل نفسها وتتغير كلما وصلت رسائل جديدة.

الإجمالي 400 رقمًا، منها 0 تعمل الآن — إمّا قيد التوزيع أو وصلتها رسالة مؤخرًا. أمّا البقية فتحتفظ بأرشيفها وقد تعود للعمل من جديد.

يمكنك المحاولة، والأكواد تصل فعلًا. لكن حساب المراسلة المرتبط برقم عام ليس ملكك: أي شخص يفتح هذه الصفحة يقرأ كود الدخول ويستطيع الاستيلاء عليه. للحساب الحقيقي استخدم رقمًا خاصًا.

الرقم مشترك، والخدمات تحدّ من التسجيل المتكرر من الرقم نفسه. جرّب رقم فرنسا آخر أو رقم دولة أخرى أو عد لاحقًا، فالأرقام تُجدَّد بانتظام.

تحتاج رقمًا لا يراه سواك؟

الرقم الخاص في Tiger SMS يكلف بضعة سنتات، يعمل مرة واحدة، ويخصك وحدك. أما الأرقام المجانية فتبقى هنا متى أردت التجربة فقط.

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