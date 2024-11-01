Perhatian! Pergi ke bagian API
Beli nomor telepon sementara Kazakhstan untuk verifikasi SMS secara online

Dapatkan nomor telepon untuk konfirmasi OTP

Otentikasi cepat dan aman sangat penting saat berbelanja, perbankan, mengobrol, atau streaming online.

Nomor telepon virtual Kazakhstan memungkinkan Anda menerima kata sandi satu kali secara instan. Tanpa kartu SIM fisik atau dokumen pribadi—cukup akses pribadi saat Anda membutuhkannya.

Memilih top

Dipilih negara

Kazakhstan
845638

pcs

Top 20 layanan untuk Kazakhstan

Berikut adalah 20 layanan paling populer

Mail.ru
4131 pcs

4.25₽

Яндекс
3729 pcs

3.27₽

Юла
2033 pcs

19.99₽

1688
3106 pcs

21.22₽

1хbet
3077 pcs

30.79₽

AOL
4177 pcs

12.1₽

Adidas
4101 pcs

31.64₽

Airbnb
4633 pcs

74.29₽

Aitu
2100 pcs

4.63₽

Alipay/Alibaba/1688
3412 pcs

35.38₽

Amazon
5281 pcs

14.07₽

Any other
4160 pcs

87.89₽

Apple
3865 pcs

25.64₽

Astropay
2637 pcs

14.85₽

BIGO LIVE
3258 pcs

9.03₽

BlaBlaCar
2768 pcs

30.06₽

Blizzard
4163 pcs

16.99₽

Bolt
4627 pcs

24.05₽

BotIm
3714 pcs

9.84₽

Bumble
4222 pcs

7.7₽

Lihat semua

Nomor virtual dan aktivator SMS

Nomor telepon virtual berfungsi seperti nomor biasa tetapi memberikan privasi dan fleksibilitas lebih: tanpa dokumen, kontrak, atau penggantian SIM. Pilih nomor, konfirmasi akun Anda, dan jaga nomor asli tetap tersembunyi. Aktivator SMS mengirimkan kode secara instan tanpa pemeriksaan identitas.

Mengapa menggunakan nomor virtual?

Gunakan beberapa nomor Kazakhstan untuk tetap anonim dan melewati batasan platform.

  • Buat sebanyak akun yang Anda inginkan. Sebagian besar platform membatasi satu akun per nomor. Saat batas tercapai, ambil nomor Kazakhstan lain dari TIGER SMS dan terus mendaftar.
  • Lindungi privasi sepenuhnya. Berbeda dengan operator biasa, nomor virtual kami tidak memerlukan identitas—tetap sepenuhnya anonim.
  • Lewati batasan geografis. Jika sebuah layanan memerlukan nomor lokal, nomor Kazakhstan memberikan akses cepat.
  • Gunakan uji coba gratis lagi. Buat akun baru dengan nomor Kazakhstan berbeda untuk mengulangi uji coba premium.

Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS

Langkah 1

Buat Akun dan Tambahkan Dana

Mulailah dengan membuat profil pengguna di platform TIGER SMS. Setelah berhasil mendaftar, setorkan dana ke akun Anda untuk mendapatkan akses ke berbagai nomor virtual yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan verifikasi.

Langkah 2

Pilih Negara dan Layanan Anda

Jelajahi daftar negara yang tersedia dan pilih yang paling sesuai dengan penggunaan Anda.

Langkah 3

Peroleh Nomor Virtual Anda

Lanjutkan dengan memilih nomor yang Anda inginkan dan klik opsi "Beli". Nomor yang dipilih akan muncul di bagian "Nomor Aktif" di dasbor Anda, siap digunakan segera.

Langkah 4

Gunakan nomor untuk verifikasi

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Langkah 5

Akses Kode Verifikasi Anda

Setelah layanan mengirim pesan verifikasi, kembali ke antarmuka TIGER SMS. Kode konfirmasi akan terlihat jelas di samping nomor aktif yang sesuai.

Bonus

Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.

Keuntungan menggunakan nomor virtual

Pengiriman OTP instan tanpa kartu SIM fisik

Jaga nomor telepon asli Anda tetap pribadi

Berfungsi untuk belanja, perbankan, pesan, dan streaming

Fleksibel untuk verifikasi jangka pendek atau berulang

Kesimpulan

Nomor virtual Kazakhstan membantu Anda melindungi privasi dan mengelola identitas online dengan TIGER SMS.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan nomor baru ditambahkan?

Informasi mengenai ketersediaan nomor virtual baru dapat dipantau melalui bot Telegram resmi @TigerSMSofficial_bot. Kanal ini memberikan pembaruan tepat waktu untuk membantu pengguna mengakses inventaris nomor terbaru.

Saya menggunakan beberapa nomor, tetapi tidak ada yang menerima pesan.

Kami tidak dapat menjamin tingkat pengiriman SMS 100% untuk setiap nomor yang dibeli. Algoritme layanan dapat memblokir pengiriman pesan ke nomor sementara karena berbagai alasan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pertimbangkan strategi berikut:
  • • Cobalah terus menggunakan nomor baru.
  • • Coba nomor dari negara yang berbeda.
  • • Ubah alamat IP Anda dengan menggunakan layanan VPN.
  • • Keluar dari akun aktif lainnya di perangkat Anda.

Apa itu nomor virtual?

Nomor virtual adalah sumber daya telekomunikasi yang di-hosting di cloud, tidak terikat pada kartu SIM fisik atau perangkat, dan tidak bergantung pada lokasi geografis tertentu. Fungsi utamanya adalah menerima SMS, termasuk OTP dan kode aktivasi.

Bagaimana cara sistem menerima pesan SMS pada nomor virtual?

Layanan penerimaan SMS pada nomor virtual beroperasi melalui kombinasi perangkat dan perangkat lunak milik kami. Kami menggunakan infrastruktur sendiri untuk mengelola kartu SIM, bersama perangkat lunak khusus untuk mengalokasikan nomor seluler kepada pelanggan guna menerima pesan.

Layanan yang diinginkan tidak tersedia. Nomor mana yang harus saya beli untuk menerima kode?

Jika layanan spesifik yang Anda coba aktifkan tidak ditampilkan, pilih opsi yang bertuliskan "Lainnya" dan pilih negara yang sesuai dari daftar yang diberikan. Anda kemudian dapat melanjutkan dengan membeli nomor dan menggunakannya untuk menyelesaikan proses pendaftaran untuk layanan yang diinginkan.

