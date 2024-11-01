SMS kaydı için sanal numara satın al Yalla
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Yalla'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Yalla'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke Yalla
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.0167
$0.1163
$0.0345
$0.0122
$0.3373
$0.0386
$0.1728
$0.0826
$0.1022
$0.37
Yalla için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Yalla erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Yalla numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Yalla profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Yalla erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Yalla hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Yalla dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
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CommunityGaming
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Huya
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IQOS
JDcom
Joyride
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NimoTV
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Ülke seçin
Brezilya
$0.0167
Amerika Birleşik Devletleri
$0.1163
Birleşik Krallık
$0.0345
Endonezya
$0.0122
Güney Afrika
$0.3373
Hollanda
$0.0386
İtalya
$0.1728
Kanada
$0.0826
Kolombiya
$0.1022
Meksika
$0.37
Tayland
$0.1396
Şili
$0.0399
Afganistan
$0.0996
Almanya
$0.3848
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.079
Angola
$0.2353
Anguilla
$0.2306
Antigua ve Barbuda
$0.0901
Arjantinli
$0.3662
Arnavutluk
$0.2998
Aruba
$0.2306
Avustralya
$1.1765
Avusturya
$0.3059
Azerbaycan
—
Aziz Lusya
$0.2197
Bahamalar
$0.215
Bahreyn
$0.2306
Bangladeş
$0.2306
Barbados
$0.2353
Belize
$0.215
Belçika
$0.3002
Benin
$0.2306
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.2306
Bolivya
$0.2306
Bosna-Hersek
$0.2998
Botsvana
$0.2306
Brunei Darussalam
$0.2197
Bulgaristan
$0.2193
Burkina Faso
$0.2306
Burundi
$0.215
Butan
$0.2197
Cape Verde
$0.2306
Cezayir
$0.2306
Cibuti
$0.2197
Danimarka
$0.301
Dominik Cumhuriyeti
$0.2353
Dominika
$0.2306
Ekvador
$0.2306
Ekvator Ginesi
$0.2197
El Salvador
$0.2306
Eritre'a
$0.2306
Ermenistan
$0.2353
Estonya
$0.3059
Etiyopya
$0.2306
Fas
$0.3059
Fildişi Sahili
$0.2306
Filipinler
$0.1177
Finlandiya
$0.4353
Fransa
$0.3367
Fransız Guyanası
$0.2306
Gabon
$0.2306
Gambiya
$0.2306
Gana
$0.2306
Gine
$0.2306
Grenada
$0.2197
Guadeloupe
$0.2197
Guatemala
$0.2998
Guyana
$0.215
Güney Sudan
$0.2306
Gürcistan
$0.1912
Haiti
—
Hindistan
$0.0471
Honduras
$0.2306
Hong Kong
$0.079
Hırvatistan
$0.2916
Irak
$0.2306
İran
$0.2353
İrlanda
$0.1532
İspanya
$0.3059
İsrail
$0.1649
İsveç
$0.2212
İsviçre
$0.3039
İzlanda
$0.2998
Jamaika
$0.2306
Kamboçya
$0.2942
Kamerun
$0.2306
Karadağ
$0.2998
Katar
$0.2306
Kayman Adaları
$0.2197
Kazakistan
$0.1295
Kenya
$0.0342
Komorlar
$0.2197
Kongo
$0.2306
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.2306
Kosta Rika
$0.2306
Kuveyt
$0.2306
Küba
$0.2306
Kıbrıs
$0.1765
Kırgızistan
$0.0471
Lao Halkının
$0.079
Lesotho
$0.2306
Liberia
$0.215
Libya
$0.0996
Litvanya
$0.1471
Lübnan
$0.2197
Lüksemburg
$0.2998
Macaristan
$0.1978
Madagaskar
$0.2306
Makao
$0.2306
Makedonya
$0.2998
Malavi
$0.215
Maldivler
$0.2197
Malezya
$0.2685
Mali
$0.215
Mauritius
$0.2197
Moldova, Cumhuriyeti
$10.3706
Monako
$0.2856
Montserrat
$0.2306
Moritanya
$0.215
Mozambik
$0.2809
Moğolistan
$0.2306
Myanmar
$0.1732
Mısır
$0.2882
Namibya
$0.2306
Nepal
$0.2809
Nijer
$0.215
Nijerya
$0.2306
Nikaragua
$0.215
Norveç
$0.2998
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.079
Pakistan
$0.1412
Panama
$0.2306
Paraguay
$0.2353
Peru
$0.2306
Polonya
$0.2392
Portekiz
$0.0135
Porto Riko
$0.2306
Romanya
$0.327
Ruanda
$0.215
Sao Tome ve Principe
$0.2306
Senegal
$0.2306
Seyşeller
$0.2306
Sierra Leone
$0.2306
Singapur
$0.2942
Slovakya
$0.4
Slovenya
$0.2968
Somaliya
$0.2306
Sri Lanka
$0.2306
Sudan
$0.2306
Surinam
$0.2197
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.0901
Suudi Arabistan
$0.5544
Sırbistan
$0.1765
Tacikistan
$0.0589
Tanzanya
$0.2353
Tayvan
—
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.0996
Togo
$0.2306
Toplantı
$0.2306
Tunus
$0.2306
Türkiye
$0.2942
Türkmenistan
$0.2306
Uganda
$0.215
Ukrayna
$1.0865
Umman
$0.2306
Uruguay
$0.2197
Venezuela
$0.2998
Vietnam
$0.079
Yemen
$0.2328
Yeni Gine Papua
$0.215
Yeni Kaledonya
$0.2306
Yeni Zelanda
$0.2306
Yunanistan
$0.2322
Zambiya
$0.2306
Zimbabve
$0.2306
Çad
$0.2306
Çek Cumhuriyeti
$0.3059
Özbekistan
$0.0785
Ürdün
$0.2306