SMS kaydı için sanal numara satın al Whatsapp
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Whatsapp'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Whatsapp'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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adet
En iyi 10 ülke Whatsapp
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.9401
$2.4623
$1.25
$0.7873
$0.2102
$1.2002
$0.3
$3.6428
$0.713
$0.1523
Whatsapp için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Whatsapp erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Whatsapp numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Whatsapp profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Whatsapp erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Whatsapp hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Whatsapp dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
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Dream11
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Buff.163
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ДругВокруг
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Yonogames
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Ülke seçin
Amerika Birleşik Devletleri VIP
$0.9401
Portekiz
$2.4623
Türkiye
$1.25
Brezilya
$0.7873
Kanada
$0.2102
Yeni Zelanda
$1.2002
Botsvana
$0.3
Avustralya
$3.6428
Hindistan
$0.713
Endonezya
$0.1523
Tayland
$0.6096
Avusturya
$2.9517
Namibya
$0.28
Dominika
$0.4174
Meksika
$0.6187
İran
$0.775
Birleşik Krallık
$0.4626
Polonya
$0.7
Hong Kong
$0.4132
Romanya
$1.0347
Angola
$0.2409
Filipinler
$0.2384
Amerika Birleşik Devletleri
$1
Zambiya
$0.426
Kolombiya
$0.3041
Güney Afrika
$0.207
Antigua ve Barbuda
$0.2604
Gürcistan
$0.2604
Ruanda
$0.3888
Kenya
$0.2896
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.504
Nijerya
$0.5067
Fransa
$2.116
Malavi
$0.2948
Pakistan
$0.3658
İspanya
$2.5167
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.9865
Irak
$0.56
Gana
$0.2639
Uganda
$0.5588
Svaziland
$0.1765
İsviçre
$1.0838
Japonya
$0.8361
Yeni Gine Papua
$0.3888
Lesotho
$0.1216
Senegal
$0.55
Benin
$0.3653
Paraguay
$0.4451
Kırgızistan
$0.463
Gine
$0.43
Fildişi Sahili
$0.49
Güney Sudan
$0.3888
Arnavutluk
$0.3425
Afganistan
$0.38
Ukrayna
$1.025
Mali
$0.5124
Jamaika
$0.52
Mozambik
$0.5059
Ermenistan
$0.5005
Suudi Arabistan
$0.8334
Nepal
$0.3009
Hırvatistan
$1.1641
Zimbabve
$0.2536
El Salvador
$1.0525
Togo
$0.1216
Yunanistan
$1.0519
Kuveyt
$0.7443
Şili
$0.2117
Arjantinli
$0.2881
Yemen
$0.4059
Mauritius
$0.3501
Gambiya
$0.3888
Gabon
$0.3683
Bangladeş
$0.4638
Burkina Faso
$0.16
Malezya
$0.5286
Hollanda
$0.79
Almanya
$3.9389
Vietnam
$0.227
Sri Lanka
$0.2136
İtalya
$1.579
Mısır
$0.3485
Çek Cumhuriyeti
$2.3427
Fas
$0.1992
Bolivya
$0.42
Ekvador
$0.2844
Kamerun
$0.2549
Madagaskar
$0.28
Peru
$0.4
Cezayir
$0.2546
Liberia
$0.4038
Etiyopya
$0.1854
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.12
Myanmar
$0.1216
Slovakya
$0.81
Haiti
$0.5
Moldova, Cumhuriyeti
$0.4706
Azerbaycan
$0.2197
Danimarka
$3.5295
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.3821
Bahreyn
$0.533
Belize
$0.4427
Beyaz Rusya
$0.5408
Bosna-Hersek
$0.5516
Bulgaristan
$1.3834
Burundi
$0.1101
Butan
$0.505
Cape Verde
$0.4001
Dominik Cumhuriyeti
$0.5
Ekvator Ginesi
$0.505
Estonya
$0.972
Fiji
$0.4236
Filistin
$0.1208
Finlandiya
$1.6509
Guatemala
$0.5089
Guyana
$0.4265
Honduras
$0.626
İsrail
$0.4482
İsveç
$0.7941
Kamboçya
$0.3913
Kazakistan
$2.9944
Komorlar
$0.35
Kongo
$0.5177
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.5945
Kosta Rika
$0.3919
Küba
$0.438
Lao Halkının
$0.2665
Libya
$0.4554
Litvanya
$1.0647
Macaristan
$7.3912
Makedonya
$0.5201
Maldivler
$0.438
Moritanya
$0.2942
Nijer
$0.5
Nikaragua
$0.4753
Panama
$0.5
Seyşeller
$0.4145
Sierra Leone
$0.438
Singapur
$1.7729
Sudan
$0.4425
Sırbistan
$0.51
Tacikistan
$0.4135
Tunus
$0.3112
Venezuela
$0.0542
Özbekistan
$0.2007
Ürdün
$0.3951
Anguilla
$0.3922
Aruba
$0.2941
Aziz Lusya
$0.5729
Bahamalar
$0.5245
Barbados
$0.2941
Belçika
$0.6155
Bermuda
$0.4715
Brunei Darussalam
$0.2941
Cibuti
$0.9386
Eritre'a
$0.2941
Fransız Guyanası
$0.3922
Gine-Bissau
$0.2941
Grenada
$0.2981
Guadeloupe
$0.4706
İrlanda
$0.8798
İzlanda
$0.5882
Karadağ
$0.5
Katar
$0.5882
Kayman Adaları
$0.3922
Kore'a
$0.875
Kosova
$0.4118
Kıbrıs
$1.6002
Letonya
$1.0942
Lübnan
$0.5882
Lüksemburg
$0.8515
Makao
$1
Malta
$0.59
Monako
$0.5294
Montserrat
$0.5882
Moğolistan
$0.4
Norveç
$0.8235
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.5275
Porto Riko
$0.7059
Saint Kitts ve Nevis
$0.5882
Saint Vincent
$0.3922
Samoa
$0.5882
Sao Tome ve Principe
$0.3922
Slovenya
$1.1071
Solomon Adaları
$0.57
Somaliya
$0.2698
Surinam
$0.5882
Tanzanya
$0.0884
Tayvan
$11.7647
Tonga
$0.4715
Toplantı
$0.4118
Trinidad ve Tobago
$0.4281
Türkmenistan
$0.4487
Umman
$0.4
Uruguay
$0.4018
Yeni Kaledonya
$0.4118
Çad
$0.5674