대만 번호로 인증 코드 받는 법

대만 가상번호는 국가번호 +886으로 발급되며, 서비스를 선택하고 번호를 받으면 인증 코드가 사이트 화면에 그대로 표시되는 방식으로 동작한다. 결제부터 코드 확인까지 한 화면에서 끝나기 때문에 따로 앱을 설치하거나 유심을 바꿔 끼울 필요가 없다. 별도 번호를 쓰면 대만 문자 인증이 필요할 때마다 개인 번호를 그대로 지킬 수 있다. 가격은 $0.016부터이며 8개 서비스에서 이용 가능하다.