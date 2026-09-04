대만 가상번호로 문자 인증
해외 번호 문자 인증 — 대만 인증번호 받기
대만 가상번호를 $0.016부터 발급받아 문자 인증번호를 온라인으로 수신하세요. 8개 서비스에서 사용할 수 있습니다.
모든 서비스 및 가격
대만 SMS 인증 가격은 8개 서비스에서 $0.016~$20.996입니다(평균 $3.0604, 중앙값 $0.3805).
가격 분포
|서비스
|최저 가격
|재고
|멀티 SMS
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|570
|Netflix
|$0.212
|20
|Yahoo Mail
|$0.212
|20
|Uber
|$0.549
|10
|Apple ID
|$1.012
|20
|Telegram
|$1.356
|2,000+
|$20.996
|1,000+
대만 번호로 인증 코드 받는 법
대만 가상번호는 국가번호 +886으로 발급되며, 서비스를 선택하고 번호를 받으면 인증 코드가 사이트 화면에 그대로 표시되는 방식으로 동작한다. 결제부터 코드 확인까지 한 화면에서 끝나기 때문에 따로 앱을 설치하거나 유심을 바꿔 끼울 필요가 없다. 별도 번호를 쓰면 대만 문자 인증이 필요할 때마다 개인 번호를 그대로 지킬 수 있다. 가격은 $0.016부터이며 8개 서비스에서 이용 가능하다.
TIGER SMS의 대만
- $0.10 미만 서비스 1개
번호 형식
대만 번호는 +886로 시작합니다. 국가 코드: TW.
TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드
- 가입 후 잔액을 충전하세요.
- 대만 선택 — $0.016부터.
- 서비스를 선택하고 구매를 누르세요.
- 해당 번호로 가입을 진행하세요.
- 이 사이트에서 코드를 받으세요.
보너스 코드 미수신 시 20분 후 자동 환불.
대만 전화번호, 이럴 때 쓴다
새 계정을 만들 때, 개인 번호를 쓰지 않고 가입을 테스트할 때, 업무용과 개인용 계정을 분리하고 싶을 때 대만 전화번호가 쓸모 있다. 번호는 인증 한 번에 맞춰 대여되는 방식이라 서비스마다 새로 받아 쓰면 된다. 대만 인증번호 받기 전에 어떤 나라 번호를 골라야 할지 애매하다면, 등록하려는 서비스가 대만 번호로 코드를 보내는지 가입 화면에서 먼저 확인하면 된다. 가격이 $0.016부터라 대만 번호 문자 받기를 여러 번 시도해도 부담이 적다.
자주 묻는 질문(FAQ)
$0.016~$20.996 — 8개 서비스 중앙값 $0.3805. 가격 업데이트: 9월 4.
대만의 전화 코드는 +886입니다. 국가 코드: TW.