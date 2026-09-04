台湾番号を選ぶときの考え方

新しいサービスに私用のSIMを使わず登録したいときや、本人の番号とは別のアカウントを作りたいとき、動作確認のための一時的な認証が必要なときに台湾の使い捨て番号が向いています。登録したいサービスに合う国が分からない場合は、そのサービスが台湾に対応しているかを確認したうえで、台湾の電話番号を取得してSMS認証を試すと判断しやすくなります。