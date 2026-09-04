台湾の使い捨て電話番号でSMS認証
台湾 電話番号 取得 — SMS認証コードを受信
台湾の使い捨て電話番号を$0.016から取得し、SMS認証コードをオンラインで受信できます。8件のサービスで利用可能です。
すべてのサービスと価格
台湾 での SMS 認証は 8 のサービスで $0.016〜$20.996（平均 $3.0604、中央値 $0.3805）です。
価格分布
|サービス
|最低価格
|在庫
|マルチSMS
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|570
|Netflix
|$0.212
|20
|Yahoo Mail
|$0.212
|20
|Uber
|$0.549
|10
|Apple ID
|$1.012
|20
|Telegram
|$1.356
|2,000+
|$20.996
|1,000+
台湾の電話番号でSMS認証を受信
台湾の電話番号を取得すると、支払い後すぐに番号が発行され、届いたSMSコードをサイト上でそのまま確認できます。国番号は+886で、認証のたびに番号を選んで進める仕組みのため、私用のSIMを使わず台湾 電話番号 SMS受信を完了できます。対応サービスは8件、価格は$0.016からです。
TIGER SMS の 台湾
- $0.10 未満のサービスが 1 件
番号フォーマット
台湾 の番号は +886 で始まります。国コード：TW。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
- 登録して残高をチャージします。
- 台湾 を選択 — $0.016 から。
- サービスを選んで「購入」をタップします。
- その番号を登録に使用します。
- このサイトでコードを受け取ります。
ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。
台湾番号を選ぶときの考え方
新しいサービスに私用のSIMを使わず登録したいときや、本人の番号とは別のアカウントを作りたいとき、動作確認のための一時的な認証が必要なときに台湾の使い捨て番号が向いています。登録したいサービスに合う国が分からない場合は、そのサービスが台湾に対応しているかを確認したうえで、台湾の電話番号を取得してSMS認証を試すと判断しやすくなります。
よくある質問
$0.016〜$20.996 — 8 のサービスの中央値は $0.3805。価格更新日：Sep 4。
台湾 の電話コードは +886 です。国コード：TW。