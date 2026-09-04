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Số điện thoại ảo Đài Loan (+886) — nhận SMS online

Thuê sim Đài Loan lấy code — nhận SMS online

Số điện thoại ảo Đài Loan (+886) để nhận SMS: giá từ $0.016, hỗ trợ 8 dịch vụ.

từ $0.016 8 dịch vụ 3.6K+ số +886 Giá cập nhật: Sep 4
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Top 20 dịch vụ cho Đài Loan

Dưới đây là 20 dịch vụ phổ biến nhất

Giá cập nhật: Sep 4

Apple
20 số

$1.012

Claude
20 số

$0.016

Google,youtube,Gmail
570 số

$0.13

Netflix
20 số

$0.212

Telegram
2000 số

$6.536

Uber
10 số

$0.549

Whatsapp
1000 số

$24.09

Yahoo
20 số

$0.212

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Tất cả dịch vụ và giá

Xác minh SMS tại Đài Loan có giá từ $0.016 đến $20.996 (trung bình $3.0604, trung vị $0.3805) cho 8 dịch vụ.

Rẻ nhất hôm nay: Claude (Anthropic) $0.016 Google (Gmail / YouTube) $0.13 Netflix $0.212 Yahoo Mail $0.212 Uber $0.549

Phân bố giá

dưới $0.05 1
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 2
trên $0.50 4
Sắp xếp:
Dịch vụ Giá từ Còn hàng Multi-SMS
Claude (Anthropic) $0.016 20
Google (Gmail / YouTube) $0.13 570
Netflix $0.212 20
Yahoo Mail $0.212 20
Uber $0.549 10
Apple ID $1.012 20
Telegram $1.356 2,000+
WhatsApp $20.996 1,000+

Sim ảo Đài Loan dùng cho một lần xác minh

Đài Loan có mã vùng +886 và hiện có 8 dịch vụ chấp nhận xác minh qua số của khu vực này. Khi thuê sim Đài Loan nhận otp, người mua chọn dịch vụ cần đăng ký, nhận một số điện thoại ảo Đài Loan dùng cho đúng một lần xác minh, mã gửi về hiển thị ngay trên trang mà không cần mở thêm ứng dụng nào khác trên máy. Cách làm này tiện khi chỉ cần một số dùng đúng một lần thay vì gắn số cá nhân vào một dịch vụ mới. Giá khởi điểm từ $0.016 cho mỗi số, đủ thấp để dùng cho từng lần xác minh riêng lẻ.

Đài Loan trên TIGER SMS

  • 1 dịch vụ dưới $0.10

Định dạng số

Số Đài Loan bắt đầu bằng +886. Mã quốc gia: TW.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

  1. Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản.
  2. Chọn Đài Loan — từ $0.016.
  3. Chọn dịch vụ và nhấn Mua.
  4. Dùng số này để đăng ký.
  5. Nhận mã ngay trên trang này.

Tiện Ích Thêm Không có mã — tự động hoàn tiền sau 20 phút.

Số Đài Loan nhận SMS cho tài khoản phụ

Số ảo Đài Loan phù hợp khi cần thêm một tài khoản dịch vụ song song với tài khoản chính, khi đăng ký thử một dịch vụ mới mà chưa muốn gắn sim cá nhân, hoặc khi tách số dùng cho công việc khỏi số riêng đang dùng hàng ngày. Số Đài Loan nhận otp cho 8 dịch vụ khác nhau, nên trước khi thuê, cứ kiểm tra xem dịch vụ định đăng ký có nằm trong danh sách của trang Đài Loan hay không. Nếu chưa chắc khu vực nào phù hợp với dịch vụ cần dùng, cách đơn giản là mở trang từng khu vực và xem dịch vụ đó có xuất hiện trong danh sách hỗ trợ hay không, rồi chọn đúng nơi có tên dịch vụ mình cần.

Câu Hỏi Thường Gặp

Từ $0.016 đến $20.996 — trung vị $0.3805 cho 8 dịch vụ. Giá cập nhật Sep 4.

Hôm nay có 8 dịch vụ, bao gồm Claude ($0.016), Google,youtube,Gmail ($0.13), Netflix ($0.212).

Mã điện thoại của Đài Loan+886. Mã quốc gia: TW.

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