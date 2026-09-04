Số Đài Loan nhận SMS cho tài khoản phụ

Số ảo Đài Loan phù hợp khi cần thêm một tài khoản dịch vụ song song với tài khoản chính, khi đăng ký thử một dịch vụ mới mà chưa muốn gắn sim cá nhân, hoặc khi tách số dùng cho công việc khỏi số riêng đang dùng hàng ngày. Số Đài Loan nhận otp cho 8 dịch vụ khác nhau, nên trước khi thuê, cứ kiểm tra xem dịch vụ định đăng ký có nằm trong danh sách của trang Đài Loan hay không. Nếu chưa chắc khu vực nào phù hợp với dịch vụ cần dùng, cách đơn giản là mở trang từng khu vực và xem dịch vụ đó có xuất hiện trong danh sách hỗ trợ hay không, rồi chọn đúng nơi có tên dịch vụ mình cần.