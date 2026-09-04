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Віртуальні номери

Віртуальний номер Тайваню

Тимчасовий номер Тайваню для прийому SMS

Купіть віртуальний номер Тайваню від $0.016 — номер приймає SMS-коди від 8 сервісів.

від $0.016 8 сервісів 3.6K+ номерів +886 Ціни оновлено: Sep 4
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Тайвань
3660

шт.

Топ-20 сервісів — Тайвань

Нижче — 20 найпопулярніших сервісів

Ціни оновлено: Sep 4

Apple
20 шт.

$1.012

Claude
20 шт.

$0.016

Google,youtube,Gmail
570 шт.

$0.13

Netflix
20 шт.

$0.212

Telegram
2000 шт.

$6.536

Uber
10 шт.

$0.549

Whatsapp
1000 шт.

$24.09

Yahoo
20 шт.

$0.212

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Усі сервіси та ціни

SMS-верифікація у країні Тайвань коштує від $0.016 до $20.996 (у середньому $3.0604, медіана $0.3805) для 8 сервісів.

Найдешевші сьогодні: Claude (Anthropic) $0.016 Google (Gmail / YouTube) $0.13 Netflix $0.212 Yahoo Mail $0.212 Uber $0.549

Розподіл цін

до $0.05 1
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 2
понад $0.50 4
Сортування:
Сервіс Ціна від В наявності Мульти-СМС
Claude (Anthropic) $0.016 20
Google (Gmail / YouTube) $0.13 570
Netflix $0.212 20
Yahoo Mail $0.212 20
Uber $0.549 10
Apple ID $1.012 20
Telegram $1.356 2,000+
WhatsApp $20.996 1,000+

Віртуальний номер Тайваню для прийому SMS

Номер із тайванським кодом +886 орендовується на одну SMS-верифікацію: сервіс обрано, номер отримано, код підтвердження читається прямо в кабінеті сайту без використання власної SIM-карти. Такий тимчасовий номер Тайваню зручний, коли реєстрація потребує підтвердження, а витрачати особистий номер на це не хочеться. Купити віртуальний номер для СМС на Тайвань можна від $0.016, каталог країни охоплює 8 сервісів.

Тайвань на TIGER SMS

  • 1 сервісів дешевше $0.10

Формат номера

Номери Тайвань починаються з +886. Код країни: TW.

Покрокова інструкція для початку роботи з TIGER SMS

  1. Зареєструйтеся та поповніть баланс.
  2. Оберіть Тайвань — від $0.016.
  3. Оберіть сервіс та натисніть «Купити».
  4. Використайте номер для реєстрації.
  5. Отримайте код на цьому сайті.

Бонус Немає коду — автоматичне повернення через 20 хвилин.

Тайвань: коли знадобиться номер для СМС

Номер для СМС Тайваню підходить для реєстрації сервісу без прив'язки особистої SIM-карти, для тестування форми підтвердження перед основним використанням та для розділення робочих і особистих акаунтів. Якщо незрозуміло, номер якої країни обрати під потрібний сервіс: відкрийте картку сервісу в каталозі — там одразу видно, чи доступний прийом SMS Тайваню для нього, і можна порівняти інші країни перед покупкою.

Часті запитання

Від $0.016 до $20.996 — медіана $0.3805 для 8 сервісів. Ціни оновлено Sep 4.

Сьогодні 8 сервісів, зокрема Claude ($0.016), Google,youtube,Gmail ($0.13), Netflix ($0.212).

Телефонний код Тайвань+886. Код країни: TW.

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