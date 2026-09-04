Віртуальний номер Тайваню
Тимчасовий номер Тайваню для прийому SMS
Купіть віртуальний номер Тайваню від $0.016 — номер приймає SMS-коди від 8 сервісів.
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Топ-20 сервісів — Тайвань
Нижче — 20 найпопулярніших сервісів
Ціни оновлено: Sep 4
$1.012
$0.016
$0.13
$0.212
$6.536
$0.549
$24.09
$0.212
Усі сервіси та ціни
SMS-верифікація у країні Тайвань коштує від $0.016 до $20.996 (у середньому $3.0604, медіана $0.3805) для 8 сервісів.
Розподіл цін
|Сервіс
|Ціна від
|В наявності
|Мульти-СМС
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Google (Gmail / YouTube)
|$0.13
|570
|Netflix
|$0.212
|20
|Yahoo Mail
|$0.212
|20
|Uber
|$0.549
|10
|Apple ID
|$1.012
|20
|Telegram
|$1.356
|2,000+
|$20.996
|1,000+
Віртуальний номер Тайваню для прийому SMS
Номер із тайванським кодом +886 орендовується на одну SMS-верифікацію: сервіс обрано, номер отримано, код підтвердження читається прямо в кабінеті сайту без використання власної SIM-карти. Такий тимчасовий номер Тайваню зручний, коли реєстрація потребує підтвердження, а витрачати особистий номер на це не хочеться. Купити віртуальний номер для СМС на Тайвань можна від $0.016, каталог країни охоплює 8 сервісів.
Тайвань на TIGER SMS
- 1 сервісів дешевше $0.10
Формат номера
Номери Тайвань починаються з +886. Код країни: TW.
Покрокова інструкція для початку роботи з TIGER SMS
- Зареєструйтеся та поповніть баланс.
- Оберіть Тайвань — від $0.016.
- Оберіть сервіс та натисніть «Купити».
- Використайте номер для реєстрації.
- Отримайте код на цьому сайті.
Бонус Немає коду — автоматичне повернення через 20 хвилин.
Тайвань: коли знадобиться номер для СМС
Номер для СМС Тайваню підходить для реєстрації сервісу без прив'язки особистої SIM-карти, для тестування форми підтвердження перед основним використанням та для розділення робочих і особистих акаунтів. Якщо незрозуміло, номер якої країни обрати під потрібний сервіс: відкрийте картку сервісу в каталозі — там одразу видно, чи доступний прийом SMS Тайваню для нього, і можна порівняти інші країни перед покупкою.
Часті запитання
Від $0.016 до $20.996 — медіана $0.3805 для 8 сервісів. Ціни оновлено Sep 4.
Телефонний код Тайвань — +886. Код країни: TW.