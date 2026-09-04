HI
साइन इन पंजीकरण
वर्चुअल नंबर्स

टाइवान Phone Number for SMS Verification

टाइवान temp number for OTP verification

Rent a temp टाइवान phone number and receive SMS online: a real mobile number from $0.016, no SIM card needed. Works with 8 services.

$0.016 से 8 सेवाएँ 3.6K+ नंबर +886 क़ीमतें अपडेट हुईं: सित. 4
शीर्ष चुनना
सेवा देश

चयनित देश

टाइवान
3660

पीस

के लिए शीर्ष 20 सेवाएं टाइवान

नीचे 20 सबसे लोकप्रिय सेवाएं हैं

क़ीमतें अपडेट हुईं: सित. 4

Apple
20 पीस

$1.012

Claude
20 पीस

$0.016

Google,youtube,Gmail
570 पीस

$0.13

Netflix
20 पीस

$0.212

Telegram
2000 पीस

$6.536

Uber
10 पीस

$0.549

Whatsapp
1000 पीस

$24.09

Yahoo
20 पीस

$0.212

सभी देखें

सभी सेवाएँ और क़ीमतें

टाइवान में SMS सत्यापन की क़ीमत 8 सेवाओं में $0.016 से $20.996 तक है (औसत $3.0604, माध्यिका $0.3805)।

आज सबसे सस्ते: Claude (Anthropic) $0.016 Google (Gmail / YouTube) $0.13 Netflix $0.212 Yahoo Mail $0.212 Uber $0.549

क़ीमत वितरण

$0.05 से कम 1
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 2
$0.50 से अधिक 4
Sort:
सेवा क़ीमत से स्टॉक में मल्टी-SMS
Claude (Anthropic) $0.016 20
Google (Gmail / YouTube) $0.13 570
Netflix $0.212 20
Yahoo Mail $0.212 20
Uber $0.549 10
Apple ID $1.012 20
Telegram $1.356 2,000+
WhatsApp $20.996 1,000+

Taiwan Number Se OTP Kaise Milta Hai

Taiwan ka virtual number +886 code ke saath milta hai aur sirf ek verification ke liye rent hota hai — service choose karo, number lo, code seedha site par dikh jaata hai, apna personal SIM use kiye bina. Jo log Taiwan phone number for sms verification ya Taiwan virtual number dhundh rahe hain unke liye yeh ek seedha aur simple tarika hai. Price $0.016 se start hoti hai aur is number ke saath 8 se zyada services support hoti hain, isliye ek hi Taiwan number kaafi kaam mein aa jaata hai.

TIGER SMS पर टाइवान

  • $0.10 से कम में 1 सेवाएँ

नंबर प्रारूप

टाइवान के नंबर +886 से शुरू होते हैं। देश कोड: TW.

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

  1. साइन अप करें और अपना बैलेंस टॉप-अप करें।
  2. टाइवान चुनें — $0.016 से।
  3. सेवा चुनें और Buy पर टैप करें।
  4. रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर का उपयोग करें।
  5. कोड इसी साइट पर प्राप्त करें।

बोनस कोड नहीं आया — 20 मिनट में स्वचालित रिफ़ंड।

Taiwan Number Ke Practical Use Cases

Kisi bhi service ka doosra account banana ho, ya apna personal SIM diye bina signup karna ho, to Taiwan number is kaam ke liye use ho sakta hai — testing ke liye ya work aur personal account alag rakhne ke liye bhi yahi tarika chalta hai. Agar samajh nahi aa raha ki Taiwan number for otp apki target service ke liye sahi rahega ya nahi, to seedha wo service search karke dekho ki uska signup kis country ke number ko accept karta hai, aur waisa hi ek Taiwan temp number choose kar lo.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

$0.016 से $20.996 तक — 8 सेवाओं में माध्यिका $0.3805। क़ीमतें सित. 4 को अपडेट हुईं।

आज 8 सेवाएँ, जिनमें Claude ($0.016), Google,youtube,Gmail ($0.13), Netflix ($0.212) शामिल हैं।

टाइवान का फ़ोन कोड +886 है। देश कोड: TW.

अन्य लोकप्रिय देश

videshi number (ब्राजील) videshi number (फिलीपींस) videshi number (संयुक्त राज्य अमेरिका) videshi number (इंडोनेशिया) videshi number (यूनाइटेड किंगडम) videshi number (चिली) videshi number (दक्षिण अफ्रीका) videshi number (इंडिया) videshi number (कनाडा) कोलम्बिया ka number for OTP

देश चुनें

अंगोलाअज़रबाइजानअफ़गानिस्तानअर्जेंटीनाअल्जीरियाअल्बेनियाआइसलैंडआयरलैंडआरुबाआर्मेनियाइंडियाइंडोनेशियाइक्वाडोरइक्वेटोरियल गिनीइजराइलइटलीइथियोपियाइराकइरित्रियाईरानउज़्बेकिस्तानउरुग्वेएंगुइलाएंटीगुआ और बारबूडाएल सल्वाडोरएस्तोनियाऑस्ट्रियाऑस्ट्रेलियाओमानकंबोडियाकजाखस्तानकनाडाक़तरकांगोकांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)किर्गिज़स्तानकुवैतकेंद्रीय अफ्रीकी गणराज्यकेन्याकेप वर्डेकैमरूनकैमेन द्वीपसमूहकोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्टकोमोरोसकोरियाकोलम्बियाकोसोवोकोस्टा रिकाक्यूबाक्रोएशियागयानागाम्बियागिनीगिनी-बिसाउगैबॉनग्रेनेडाग्वाटेमालाग्वाडेलूपघानाचाडचिलीचेक गणराज्यजमैकाजर्मनीजापानजाम्बियाजिबूतीजिम्बाब्वेजॉर्जियाजॉर्डनटर्कीटांजानियाटाइवानटिमोर-लेस्तेटोंगाटोगोट्यूनीशियाट्रिनिडाड और टोबैगोडेनमार्कडोमिनिकन गणराज्यडोमिनिकाताजिकिस्तानतुर्कमेनिस्तानथाईलैंडदक्षिण अफ्रीकादक्षिण सूडाननाइजरनाइजीरियानामीबियानिकारागुआनीदरलैंड्सनेपालनॉर्वेन्यू कैलेडोनियान्यूजीलैंडपनामापाकिस्तानपापुआ न्यू गिनीपुर्तगालपेरूपैराग्वेपोलैंडप्यूर्टो रीकोफ़िनलैंडफिजीफिलिस्तीनफिलीपींसफ्रांसफ्रेंच गयानाबरमूडाबल्गेरियाबहरीनबहामासबांग्लादेशबार्बाडोसबुरुंडीबुर्किना फासोबेनिनबेलारूसबेलीज़बेल्जियमबॉस्निया और हर्ज़ेगोविनाबोत्सवानाबोलीवियाब्राजीलब्रुनेई दारुस्सलामभूटानमंगोलियामकाऊमलावीमलेशियामालदीवमालीमाल्टामिस्रमेक्सिकोमेडागास्करमैसेडोनियामॉन्ट्सेरेटमॉरिटेनियामॉरिशसमोंटेनीग्रोमोजांबिकमोनैकोमोरक्कोमोल्डोवा, गणराज्यम्यांमारयमनयुगांडायूक्रेनयूनाइटेड किंगडमयूनानरवांडारीयूनियनरोमानियालक्समबर्गलाइबेरियालाओसलाटवियालिथुआनियालीबियालेबनानलेसोथोवियतनामवेनेज़ुएलाश्रीलंकासंयुक्त अरब अमीरातसंयुक्त राज्य अमेरिकासंयुक्त राज्य वर्टसंयुक्त राज्य वीआईपीसउदी अरबसमोआसर्बियासाइप्रससाओ टोमे और प्रिंसिपेसिंगापुरसिएरा लियोनसीरियाई अरब गणराज्यसूडानसूरीनामसेंट किट्स और नेविससेंट लूसियासेंट विन्सेंटसेनेगलसेशेल्ससोमालियासोलोमन द्वीपसमूहस्पेनस्लोवाकियास्लोवेनियास्वाज़ीलैंडस्विट्जरलैंडस्वीडनहंगरीहैतीहॉंगकॉंगहॉंडुरास
कुछ नहीं मिला!