أرقام كندا وهمية مجانية للجميع
أرقام كندا عامة يفتحها أي شخص. لا شريحة ولا تسجيل — رموز التفعيل تظهر مباشرة في هذه الصفحة.
الأرقام: 50 النشطة: 0 آخر رسالة: 2 يونيو 2024
هذه الأرقام يستخدمها الجميع. الصفحة مفتوحة لأي شخص، لذا قد يقرأ غريبٌ الكود الذي تطلبه هنا، ولن يصبح الحساب ملكك وحدك أبدًا.
لا توجد أرقام فعّالة الآن
لا يُمنح حاليًا أي رقم من هذه الدولة. أرشيف الدولة موجود أدناه، والأرقام العاملة متاحة في دول أخرى.
أكواد أي خدمات تصل فعليًا إلى أرقام كندا
خلال الأرشيف كله وصلت إلى أرقام كندا هذه أكواد WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon. افتح أي رقم بالأعلى لقراءة الرسائل نفسها.
يمكنك تجربة أي خدمة أخرى أيضًا: الرقم عام ويستقبل كل ما يصله. تذكّر فقط أن الكود يراه الجميع.
الأرقام المجانية حسب الدولة
الأسئلة الشائعة
هو موجود في هذه الصفحة أصلًا. خذ أي رقم من القائمة بالأعلى، ضعه في نموذج تسجيل الخدمة التي تريدها وراقب صفحة الرقم: ستظهر فيها الرسالة الواردة ومعها الكود.
حتى الآن يضم أرشيف هذه الأرقام أكواد WhatsApp, Facebook, Google, WeChat, Amazon. القائمة مأخوذة من الرسائل نفسها وتتغير كلما وصلت رسائل جديدة.
الإجمالي 50 رقمًا، منها 0 تعمل الآن — إمّا قيد التوزيع أو وصلتها رسالة مؤخرًا. أمّا البقية فتحتفظ بأرشيفها وقد تعود للعمل من جديد.
يمكنك المحاولة، والأكواد تصل فعلًا. لكن حساب المراسلة المرتبط برقم عام ليس ملكك: أي شخص يفتح هذه الصفحة يقرأ كود الدخول ويستطيع الاستيلاء عليه. للحساب الحقيقي استخدم رقمًا خاصًا.
الرقم مشترك، والخدمات تحدّ من التسجيل المتكرر من الرقم نفسه. جرّب رقم كندا آخر أو رقم دولة أخرى أو عد لاحقًا، فالأرقام تُجدَّد بانتظام.
تحتاج رقمًا لا يراه سواك؟
الرقم الخاص في Tiger SMS يكلف بضعة سنتات، يعمل مرة واحدة، ويخصك وحدك. أما الأرقام المجانية فتبقى هنا متى أردت التجربة فقط.