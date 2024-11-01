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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Michat

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Michat के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Michat पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Michat
1064935

पीस

शीर्ष 10 देश Michat

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका
327541 पीस

$0.3134

इंडोनेशिया
101993 पीस

$0.02

चिली
3862 पीस

$0.16

दक्षिण अफ्रीका
1026 पीस

$0.3823

ब्राजील
56943 पीस

$0.28

मिस्र
10000 पीस

$0.27

अंगोला
3000 पीस

$0.065

अज़रबाइजान
1000 पीस

अफ़गानिस्तान
1000 पीस

अर्जेंटीना
7565 पीस

$0.2108

Michat के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Michat एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Michat नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Michat प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Michat तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Michat अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Michat के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

कुछ नहीं मिला!

देश चुनें

संयुक्त राज्य अमेरिका

327541 पीस

$0.3134

इंडोनेशिया

101993 पीस

$0.02

चिली

3862 पीस

$0.16

दक्षिण अफ्रीका

1026 पीस

$0.3823

ब्राजील

56943 पीस

$0.28

मिस्र

10000 पीस

$0.27

अंगोला

3000 पीस

$0.065

अज़रबाइजान

1000 पीस

अफ़गानिस्तान

1000 पीस

अर्जेंटीना

7565 पीस

$0.2108

अल्जीरिया

1000 पीस

आयरलैंड

178 पीस

$0.2353

इजराइल

446 पीस

$0.2353

इटली

107216 पीस

$0.2017

इथियोपिया

3000 पीस

$0.065

इराक

3000 पीस

$0.065

ईरान

1000 पीस

उज़्बेकिस्तान

2000 पीस

$0.065

एस्तोनिया

192 पीस

$0.2353

ऑस्ट्रिया

564 पीस

$0.2353

ऑस्ट्रेलिया

11 पीस

$0.3631

कंबोडिया

4000 पीस

$0.065

कजाखस्तान

411 पीस

$0.2353

कनाडा

10959 पीस

$0.688

कांगो

5000 पीस

$0.065

कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)

1000 पीस

किर्गिज़स्तान

1000 पीस

केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य

4000 पीस

$0.065

केन्या

15 पीस

$0.2353

कैमरून

50 पीस

$3.3924

कोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्ट

4000 पीस

$0.065

कोलम्बिया

11622 पीस

$0.1945

क्रोएशिया

524 पीस

$0.2353

गिनी pig

1000 पीस

गैबॉन

1000 पीस

ग्वाटेमाला

2000 पीस

$0.065

घाना

1000 पीस

$0.4718

चाड

1000 पीस

चेक गणराज्य

466 पीस

$0.2706

जर्मनी

792 पीस

$0.688

जापान

4000 पीस

$0.065

जाम्बिया

4000 पीस

$0.065

जिम्बाब्वे

1000 पीस

जॉर्जिया

45 पीस

$1.5783

जॉर्डन

1000 पीस

टांजानिया

10000 पीस

$0.0118

टाइवान

1000 पीस

टिमोर-लेस्ते

3000 पीस

$1.0329

ट्यूनीशिया

1500 पीस

$1.0329

डेनमार्क

31 पीस

$0.1177

ताजिकिस्तान

1000 पीस

थाईलैंड

6000 पीस

$0.065

दक्षिण सूडान

2000 पीस

$0.065

नाइजीरिया

2000 पीस

$0.065

निकारागुआ

1000 पीस

नीदरलैंड्स

6711 पीस

$0.2236

नेपाल

3000 पीस

$0.065

न्यूजीलैंड

57 पीस

$5.6565

पाकिस्तान

2000 पीस

$0.065

पुर्तगाल

258 पीस

$0.2353

पेरू

1000 पीस

पैराग्वे

1000 पीस

पोलैंड

47380 पीस

$1.1847

फिलिस्तीन

2591 पीस

फिलीपींस

24138 पीस

$0.059

फ्रांस

8829 पीस

$0.3067

बल्गेरिया

290 पीस

$0.2353

बांग्लादेश

2000 पीस

$0.065

बुरुंडी

5000 पीस

$0.1529

बेनिन

1000 पीस

बेल्जियम

332 पीस

$0.2353

बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना

1000 पीस

बोत्सवाना

1000 पीस

मंगोलिया

2000 पीस

$0.065

मकाव्

4000 पीस

$0.065

मलावी

3000 पीस

$0.065

मलेशिया

13517 पीस

$0.3942

माली

2000 पीस

$0.065

मेक्सिको

2000 पीस

$0.065

मेडागास्कर

3000 पीस

$0.065

मोजांबिक।

3000 पीस

$0.065

मोरक्को

39 पीस

$0.2353

मोल्डोवा, गणराज्य

1 पीस

$7.1717

म्यांमार

3955 पीस

$0.093

यमन

5410 पीस

$0.093

यूक्रेनी

623 पीस

$0.2353

यूनान

659 पीस

$0.2353

रवांडा

1000 पीस

रोमानिया

679 पीस

$0.2236

लाइबेरिया

5000 पीस

$0.065

लाओ लोगों के

5000 पीस

$0.065

लीबिया

1000 पीस

लेबनान

1000 पीस

वियतनाम

6000 पीस

$0.065

वेनेज़ुएला

1939 पीस

$0.015

श्रीलंका

3000 पीस

$0.065

संयुक्त अरब अमीरात

1000 पीस

संयुक्त राज्य वर्ट

5000 पीस

$0.065

संयुक्त राज्यअम्

142794 पीस

$0.688

सउदी अरब

7386 पीस

$0.093

सिंगापुर

1000 पीस

सिएरा लियोन

3000 पीस

$0.065

सीरियाई अरब गणराज्य

2000 पीस

$0.065

स्पेन

952 पीस

$0.2353

स्लोवेनिया

51 पीस

$0.1177

स्विट्जरलैंड

4 पीस

$1.1412

स्वीडन

388 पीस

$0.2353

हॉंगकॉंग

5000 पीस

$0.065

हॉंडुरास

1000 पीस

कुछ नहीं मिला!