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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए QIWl

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

QIWl के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग QIWl पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

QIWl
12321

पीस

शीर्ष 10 देश QIWl

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

कनाडा
10957 पीस

$0.5653

यूक्रेनी
623 पीस

$0.2353

रोमानिया
741 पीस

$0.1197

QIWl के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण QIWl एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी QIWl नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक QIWl प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही QIWl तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए QIWl अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

QIWl के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebook

3032655 पीस

Whatsapp

5408528 पीस

Instagram+Threads

4086350 पीस

Amazon

6911656 पीस

Viber

2923210 पीस

Flipkart

4003 पीस

Google,youtube,Gmail

33186336 पीस

Telegram

3807277 पीस

ChatGPT

2102013 पीस

TikTok/Douyin

5038241 पीस

WeChat

3867537 पीस

Вконтакте

2081460 पीस

Swiggy

2100 पीस

Mercado

140941 पीस

my jio

4000 पीस

JivoMart

4100 पीस

Discord

2628095 पीस

Myn Traffic

3000 पीस

Truecaller

620559 पीस

Uber

2750069 पीस

ZUS Coffee

23339 पीस

Any other

2777427 पीस

Shopee

3161683 पीस

GooglePay

1000 पीस

Netflix

2207991 पीस

PayPal

7485422 पीस

Signal

1234944 पीस

Snapchat

2300250 पीस

Naver

2687649 पीस

BigBasket

2000 पीस

Meesho

1100 पीस

Deliveroo

1822761 पीस

eBay

2110699 पीस

Bumble

1346925 पीस

Carousell

753107 पीस

DiDi

1350487 पीस

Apple

2476141 पीस

Vinted

1389849 पीस

Spincrush

1000 पीस

Claude

1378243 पीस

Grab

653494 पीस

Shein

1002 पीस

Dana

171331 पीस

Payoneer

636213 पीस

Alipay/Alibaba/1688

1716092 पीस

OkCupid

1137492 पीस

GMX

19503 पीस

Picpay

234190 पीस

Walmart

287016 पीस

Ticketmaster

1666223 पीस

Gojek

738892 पीस

Bolt

1241965 पीस

Hing

1401895 पीस

Googlemessenger

691755 पीस

Line messenger

3939069 पीस

KakaoTalk

2583507 पीस

Tokopedia

199881 पीस

Tencent QQ

2254079 पीस

Blizzard

1985241 पीस

Imo

1716573 पीस

Bilibili

519290 पीस

Foodpanda

1738425 पीस

fiverr

1056002 पीस

bet365

893480 पीस

Badoo

524202 पीस

Grindr

2669013 पीस

Wolt

1005560 पीस

Mercari

317566 पीस

Happn

1198290 पीस

Zoho

1901850 पीस

Yahoo

3298333 पीस

Airbnb

2004911 पीस

Akulaku

205227 पीस

kleinanzeigen

1013 पीस

GoogleVoice

368497 पीस

OLX

1768735 पीस

LinkAja

174247 पीस

Rebtel

245837 पीस

Taobao

567756 पीस

Craigslist

7033691 पीस

Paysafecard

804181 पीस

Revolut

1522830 पीस

Яндекс

688843 पीस

OZON

90826 पीस

OffGamers

481569 पीस

GCash

51267 पीस

Yalla

2214460 पीस

Yemeksepeti

713822 पीस

OVO

205904 पीस

LinkedIN

2278011 पीस

Taptap Send

293422 पीस

BeReal

15957 पीस

Meituan

50976 पीस

Steam

1812829 पीस

Twitter

2102097 पीस

Skout

1351573 पीस

Idealista

532457 पीस

GG

57124 पीस

Linode

464515 पीस

IceCasino

76964 पीस

Klarna

128384 पीस

Vercel

439607 पीस

ENILIVE

172852 पीस

Jingdong

508048 पीस

Coinbase

1297177 पीस

Lazada

1228000 पीस

GoFundMe

649215 पीस

BlaBlaCar

639012 पीस

Kaggle

728789 पीस

ProtonMail

2064487 पीस

Twitch

770317 पीस

BIGO LIVE

1536941 पीस

Twilio

181976 पीस

Wise

263655 पीस

Sahibinden

8519 पीस

Onet

43597 पीस

Immowelt

6067 पीस

Eyecon

108578 पीस

Marktplaats

7647 पीस

Ubisoft

196448 पीस

Railone

2003 पीस

Match

329152 पीस

Bharatgas

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Moneylion

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Douyu

579222 पीस

Zomato

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Quipp

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Dent

611678 पीस

AOL

1893399 पीस

Careem

1457149 पीस

Papara

1741810 पीस

BitClout

483122 पीस

HQ Trivia

376614 पीस

Adidas

9011154 पीस

Astropay

816816 पीस

Getir

7308267 पीस

Womply

302641 पीस

Hopi

2536 पीस

IFood

581335 पीस

PciPay

14 पीस

Zalo

633552 पीस

Michat

1064935 पीस

Hepsiburadacom

245526 पीस

Dream11

7011 पीस

Talabat

2000 पीस

Trendyol

9191 पीस

Poshmark

618865 पीस

avito

2497 पीस

Buff.163

9764 पीस

Burger King

211922 पीस

ДругВокруг

27611 पीस

4Fun

72181 पीस

GroupMe

549159 पीस

myGLO

1826 पीस

LightChat

182310 पीस

MTS CashBack

17697 पीस

McDonalds

338649 पीस

Monese

544845 पीस

МВидео

21484 पीस

PGbonus

993905 पीस

32red

142718 पीस

Spotify

314027 पीस

Stormgain

412 पीस

Zhihu

2646 पीस

Weibo

1677451 पीस

Airtel

1908 पीस

Venmo

317798 पीस

Mail.ru

741455 पीस

Одноклассники

723855 पीस

Юла

50742 पीस

Seosprint

22568 पीस

Mamba, MeetMe

1104956 पीस

EasyPay

623 पीस

Hezzl

371844 पीस

Hermes

29312 पीस

Delivery Club

25552 पीस

Potato

97242 पीस

Dhani

691063 पीस

Olacabs

799388 पीस

Netease

697263 पीस

Baidu

2048234 पीस

Amasia

450207 पीस

Clubhouse

1392388 पीस

RedBook

924166 पीस

Skype

588845 पीस

LoveLocal

0 पीस

Dundle

566 पीस

BotIm

575984 पीस

Swagbucks

302641 पीस

99app

478597 पीस

Indomaret

207520 पीस

Subito

125884 पीस

Lebocoin

2000 पीस

TanTan

798493 पीस

CAIXA

1006217 पीस

My11Circle

16 पीस

CallApp

17881 पीस

CommunityGaming

471854 पीस

DewuPoison

185009 पीस

Dominos Pizza

14859 पीस

Huya

7000 पीस

inDriver

425420 पीस

IQOS

528767 पीस

JDcom

732548 पीस

Joyride

612507 पीस

LYKA

25402 पीस

NimoTV

1000 पीस

Tango

715810 पीस

urent/jet/RuSharing

0 पीस

Xiaomi

150614 पीस

Ximalaya

1000 पीस

Zupee

2016 पीस

Золотая Корона

4303 पीस

Oppo

5000 पीस

QIWl

12321 पीस

Doordash

11086 पीस

HAPPYTUK

5000 पीस

Tosla

0 पीस

Rumble

313640 पीस

Ininal

1 पीस

Spartanpoker

0 पीस

WinzoGame

589151 पीस

CashApp

307841 पीस

SticPay

76960 पीस

Nttgame

413149 पीस

OfferUp

5012 पीस

Allegro

66799 पीस

eWallet

220747 पीस

米画师Mihuashi

10000 पीस

paycell

175017 पीस

Wish

574954 पीस

GalaxyChat

254873 पीस

BIP

1937 पीस

163СOM

5000 पीस

Meta

1726 पीस

Betfair

32032 पीस

Yubo

101658 पीस

Lyft

45956 पीस

cryptocom

2589 पीस

WestStein

9367 पीस

Dostavista

154017 पीस

Skroutz

659 पीस

SneakersnStuff

163139 पीस

hily

704513 पीस

Fotka

48700 पीस

IndiaPlays

0 पीस

ROBINHOOD

6000 पीस

Zilch

165951 पीस

IPLwin

0 पीस

Depop

503298 पीस

MPL

0 पीस

RummyOla

0 पीस

Kirana

0 पीस

IRCTC

2030 पीस

Eneba

75976 पीस

Noon

840609 पीस

LOCO

0 पीस

RummyWealth

0 पीस

AGIBANK

425643 पीस

Lotus

24026 पीस

Ace2Three

0 पीस

Akudo

0 पीस

WorldRemit

1084 पीस

Blued

18935 पीस

Oriflame

666 पीस

MoneyPay

1 पीस

Justdating

606801 पीस

CashFly

0 पीस

LoveRu

174617 पीस

Codashop

46095 पीस

Stripe

5000 पीस

Oldubil

568257 पीस

Siply

0 पीस

Virgo

44350 पीस

Thisshop

6000 पीस

Gittigidiyor

0 पीस

FunPay

2980 पीस

Coindcx

0 पीस

SoulApp

14775 पीस

Fruitz

906444 पीस

NovaPoshta

6760 पीस

GMNG

0 पीस

RRSA

0 पीस

Algida

0 पीस

Grofers

0 पीस

888casino

6751 पीस

24betting

0 पीस

Foody

246851 पीस

Rush

16 पीस

AdaKami

101128 पीस

Rozetka

858 पीस

kolesa.kz

1172 पीस

Bukalapak

100336 पीस

FreeChargeApp

0 पीस

kufarby

0 पीस

Kaya

44499 पीस

Br777

14 पीस

Aitu

1405 पीस

PingPong

237618 पीस

GiraBank

57443 पीस

Weverse

251071 पीस

FoodHub

116598 पीस

Bykea

2000 पीस

Chispa

12327 पीस

icq

995016 पीस

TeenPattiStarpro

0 पीस

AliExpress

497 पीस

Ukrnet

828 पीस

Magicbricks

0 पीस

Cathay

175911 पीस

Band

1000 पीस

JungleeRummy

0 पीस

Uplay

100355 पीस

Mewt

0 पीस

MOMO

22182 पीस

SamsungShop

15 पीस

Freelancer

176249 पीस

GyFTR

0 पीस

PagSmile

57435 पीस

Paytm

47182 पीस

Roposo

0 पीस

99acres

218 पीस

Букмекерские

2294 पीस

Şikayet var

343329 पीस

MobiKwik

0 पीस

RummyLoot

0 पीस

BLIBLI

216190 पीस

AVON

26448 पीस

CliQQ

14859 पीस

PharmEasy

0 पीस

Temu

500189 पीस

Nextdoor

46849 पीस

RummyCulture

0 पीस

Leboncoin

26618 पीस

Paxful

24286 पीस

CloudChat

83451 पीस

Getmega

0 पीस

PaddyPower

237804 पीस

Uklon

1667 पीस

Rediffmail

13 पीस

Prom

1360 पीस

UWIN

13019 पीस

Pocket52

0 पीस

Gemgala

98481 पीस

Bazos

1076 पीस

Dosi

312524 पीस

MonobankIndia

0 पीस

Alfa

2000 पीस

G2G

25597 पीस

勇仕网络Ys4fun

22560 पीस

Keybase

267808 पीस

LazyPay

0 पीस

Glovo

12477 पीस

UU163

106213 पीस

EscapeFromTarkov

53546 पीस

Iti

545563 पीस

Probo

61318 पीस

Asda

73747 पीस

irancell

1000 पीस

Acko

0 पीस

AfreecaTV

113628 पीस

Alchemy

191313 पीस

Alibaba

497 पीस

All Access

178223 पीस

Angel One

100134 पीस

Ankama

9304 पीस

AstraPay

207020 पीस

Bajaj Finserv

0 पीस

BCA Syariah

20742 पीस

Betano

9949 पीस

Book My Play

0 पीस

BPJSTK

192351 पीस

Bunq

8114 पीस

BytePlus

152656 पीस

Casino/bet/gambling

75607 पीस

CityMall

2218 पीस

Cloud Manager

149406 पीस

CMB

198994 पीस

Coca-Cola

5000 पीस

CollabAct

0 पीस

CourseHero

158696 पीस

EarnEasy

0 पीस

Feeld

28922 पीस

Feels

235995 पीस

Flip

99828 पीस

Foodora

250658 पीस

FreeNow

405807 पीस

Friendtech

141250 पीस

Fups

1 पीस

Gett

238285 पीस

GoPayz

13237 पीस

Gopuff

246239 पीस

Grailed

247556 पीस

Greggs

229386 पीस

Greywoods

197347 पीस

Her

167375 पीस

INDOBA

20510 पीस

iPanelOnline

14136 पीस

Ipsos iSay

537663 पीस

Lydia

71556 पीस

Meitu

74532 पीस

Mera Gaon

16 पीस

Miravia

143329 पीस

MotorkuX

199538 पीस

MTR Mobile

45363 पीस

Muzz

238789 पीस

myboost

19355 पीस

Neocrypto

138121 पीस

Neon

746751 पीस

Next

478732 पीस

Nubank

94279 पीस

OneForma

247011 पीस

Ozan SuperApp

0 पीस

Paybis

741 पीस

Paysend

170898 पीस

Pinduoduo

263140 पीस

PizzaHut

44896 पीस

PlayerAuctions

46832 पीस

Playerzpot

0 पीस

Pockit

162251 पीस

Potato Chat

169704 पीस

Prakerja

75994 पीस

Prenagen Club

75720 पीस

punjab citizen

0 पीस

Rambler

4243 पीस

Razer

5000 पीस

RummyCircle

16 पीस

Ryde

240558 पीस

SBI Card

0 पीस

Servify

0 पीस

Shpock

251567 पीस

SmartyPig

5000 पीस

Spark Driver

5000 पीस

StockyDodo

0 पीस

Tata Neu

208 पीस

This Fate

2646 पीस

tiketcom

76080 पीस

TRUTH SOCIAL

396193 पीस

Tuul

145025 पीस

UangMe

100423 पीस

Upwork

300959 पीस

Voi

233487 पीस

WINDS

0 पीस

WooPlus

241409 पीस

Yonogames

0 पीस

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कनाडा

10957 पीस

$0.5653

यूक्रेनी

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$0.2353

रोमानिया

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$0.1197

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