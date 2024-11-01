वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Vinted
आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।
Vinted के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।
रोज़ाना लाखों लोग Vinted पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।
चयनित सेवा
पीस
शीर्ष 10 देश Vinted
नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं
$0.072
$0.0626
$0.065
$0.0824
$0.0811
$0.188
$0.0636
$0.1818
$0.235
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Vinted के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।
वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Vinted एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।
वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे
अस्थायी Vinted नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।
- अल्पकालिक Vinted प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
- भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Vinted तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
- गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
- स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।
TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड
चरण 1
खाता बनाएं और फंड जोड़ें
TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।
चरण 2
अपना देश और सेवा चुनें
उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।
चरण 3
अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें
अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।
चरण 4
सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें
प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।
चरण 5
अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें
सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
बोनस
यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।
डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ
आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है
भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है
सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं
कई देशों से नंबर चुनें
निष्कर्ष
TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Vinted अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।
Vinted के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।
हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:
- लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
- विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
- VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
- अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।
वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।
वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।
यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सेवा चुनें
देश चुनें
चेक गणराज्य
$0.072
नॉर्वे
$0.0626
ऑस्ट्रेलिया
$0.065
स्लोवेनिया
$0.0824
पुर्तगाल
$0.0811
ऑस्ट्रिया
$0.188
जर्मनी
$0.0636
इटली
$0.1818
स्पेन
$0.235
फ्रांस
$0.1254
रोमानिया
$0.0759
संयुक्त राज्यअम्
$0.0981
संयुक्त राज्य अमेरिका
$0.3097
अंगोला
$0.065
अर्जेंटीना
$0.81
अल्जीरिया
$0.1675
इंडिया
$0.1814
इंडोनेशिया
$0.0109
इक्वाडोर
$0.3772
एस्तोनिया
$0.33
कजाखस्तान
$0.0625
कनाडा
$0.3145
क़तर
$0.065
कोलम्बिया
$0.7577
चिली
$0.7271
ट्रिनिडाड और टोबैगो
$0.065
डोमिनिकन गणराज्य
$0.065
थाईलैंड
$0.7249
दक्षिण अफ्रीका
$0.1766
नीदरलैंड्स
$0.0783
न्यूजीलैंड
$0.0625
पाकिस्तान
$0.19
पेरू
$0.0625
पोलैंड
$0.2369
फिलीपींस
$0.0642
बहामास
—
ब्राजील
$0.7656
मिस्र
$0.7592
मेक्सिको
$0.2306
यूनान
$1.3822
लाइबेरिया
$0.2525
लाटविया
$0.53
लिथुआनिया
$0.53
वियतनाम
$0.065
संयुक्त अरब अमीरात
$0.0747
सउदी अरब
$0.7764
सीरियाई अरब गणराज्य
$0.065
स्लोवाकिया
$0.0717
अज़रबाइजान
—
अफ़गानिस्तान
$0.0708
अल्बेनिया
$0.47
आइसलैंड
$0.5883
आयरलैंड
$0.2353
आरुबा
$0.089
आर्मेनिया
$0.1157
इक्वेटोरियल गिनी
$0.089
इजराइल
$0.6589
इथियोपिया
$0.0717
इराक
$0.0717
ईरान
$0.0737
उज़्बेकिस्तान
$0.0717
उरुग्वे
$0.0625
एंगुइला
$0.089
एंटीगुआ और बारबूडा
$0.089
एकीकरण
$0.089
एल सल्वाडोर
$0.0737
ओमान
$0.089
कंबोडिया
$0.0747
कांगो
$0.065
कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)
$0.089
किर्गिज़स्तान
$0.1486
कुवैत
$0.1076
केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य
$0.065
केन्या
$0.6589
केप वर्डे
$0.0625
कैमरून
$4.8324
कैमेन द्वीपसमूह
$0.089
कोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्ट
$0.0645
कोमोरोस
$0.5883
कोरिया
$0.0625
कोस्टा रिका
$0.065
क्यूबा
—
क्रोएशिया
$0.2941
गयाना
$0.1076
गाम्बिया
$0.1076
गिनी pig
$0.0737
गिनी-बिसाउ
$0.089
गैबॉन
$0.0737
ग्रेनेडा
—
ग्वाटेमाला
$0.0717
ग्वाडेलूप
—
घाना
$0.1998
चाड
—
जमैका
$0.1076
जापान
$0.065
जाम्बिया
$0.089
जिबूती
—
जिम्बाब्वे
$0.089
जॉर्जिया
$0.4236
जॉर्डन
$0.065
टांजानिया
$0.0118
टाइवान
—
टिमोर-लेस्ते
$0.2111
टोंगा
$0.089
टोगो
$0.0737
ट्यूनीशिया
$0.065
डेनमार्क
$0.7765
डोमिनिका
—
ताजिकिस्तान
$0.0737
तुर्कमेनिस्तान
$0.089
दक्षिण सूडान
$0.089
नाइजर
$0.1076
नाइजीरिया
$0.119
नामीबिया
$0.089
निकारागुआ
$0.0717
नेपाल
$0.065
न्यू कैलेडोनिया
$0.089
पनामा
—
पापुआ न्यू गिनी
$0.0737
पैराग्वे
$0.0717
प्यूर्टो रीको
—
फ़िनलैंड
$3.7765
फिजी
—
फिलिस्तीन
$0.089
फ्रेंच गयाना
$0.089
बरमूडा
$0.089
बल्गेरिया
$0.2653
बहरीन
—
बांग्लादेश
$0.065
बुरुंडी
$0.1529
बुर्किना फासो
$0.089
बेनिन
$0.0737
बेलारूस
—
बेलीज़
—
बेल्जियम
$0.47
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना
$0.5883
बोत्सवाना
$0.0737
बोलीविया
$0.0737
ब्रुनेई दारुस्सलाम
—
भूटान
—
मंगोलिया
$0.0717
मकाव्
$0.065
मलावी
$0.0895
मलेशिया
$0.0634
मालदीव
—
माली
$0.065
माल्टा
$0.1177
मेडागास्कर
$0.065
मैसेडोनिया
$0.0625
मॉन्ट्सेरेट
—
मॉरिटेनिया
$0.0737
मॉरिशस
$0.1076
मोंटेनीग्रो
$0.5883
मोजांबिक।
$0.0717
मोनैको
$0.5883
मोरक्को
$0.1177
मोल्डोवा, गणराज्य
$0.2022
म्यांमार
$0.7904
यमन
$0.0942
युगांडा
$0.0737
यूक्रेनी
$0.1177
रवांडा
$0.0717
लक्समबर्ग
$0.5883
लाओ लोगों के
$0.1791
लीबिया
$0.0737
लेबनान
$0.0717
लेसोथो
$0.0737
वेनेज़ुएला
$0.2725
श्रीलंका
$0.0717
संयुक्त राज्य वर्ट
$0.1088
समोआ
$0.089
सर्बिया
$0.1177
साइप्रस
$0.2942
साओ टोमे और प्रिंसिपे
$0.089
सिंगापुर
$0.0717
सिएरा लियोन
$0.0717
सूडान
$0.089
सूरीनाम
$0.089
सेंट किट्स और नेविस
$0.089
सेंट लूसिया
$0.089
सेंट विन्सेंट
$0.089
सेनेगल
$0.0737
सेशेल्स
$0.089
सोलोमन द्वीपसमूह
$0.089
स्वाज़ीलैंड
$0.089
स्विट्जरलैंड
$0.4727
स्वीडन
$0.2647
हंगरी
$0.2941
हैती
$0.0737
हॉंगकॉंग
$0.065
हॉंडुरास
$0.0737