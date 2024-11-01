साइन इन पंजीकरण
सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइवेट डेटा और कुकी नीति भुगतान नीति डिलीवरी नीति वापसी नीति वापसी नीति साइट मानचित्र
वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Vinted

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Vinted के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Vinted पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Vinted
1384565

पीस

शीर्ष 10 देश Vinted

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

चेक गणराज्य
2966 पीस

$0.072

नॉर्वे
3975 पीस

$0.0626

ऑस्ट्रेलिया
27580 पीस

$0.065

स्लोवेनिया
3264 पीस

$0.0824

पुर्तगाल
4839 पीस

$0.0811

ऑस्ट्रिया
14335 पीस

$0.188

जर्मनी
4948 पीस

$0.0636

इटली
146364 पीस

$0.1818

स्पेन
7207 पीस

$0.235

फ्रांस
14177 पीस

$0.1254

Vinted के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Vinted एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Vinted नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Vinted प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Vinted तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Vinted अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Vinted के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

कुछ नहीं मिला!

देश चुनें

चेक गणराज्य

2966 पीस

$0.072

नॉर्वे

3975 पीस

$0.0626

ऑस्ट्रेलिया

27580 पीस

$0.065

स्लोवेनिया

3264 पीस

$0.0824

पुर्तगाल

4839 पीस

$0.0811

ऑस्ट्रिया

14335 पीस

$0.188

जर्मनी

4948 पीस

$0.0636

इटली

146364 पीस

$0.1818

स्पेन

7207 पीस

$0.235

फ्रांस

14177 पीस

$0.1254

रोमानिया

5734 पीस

$0.0759

संयुक्त राज्यअम्

77607 पीस

$0.0981

संयुक्त राज्य अमेरिका

328606 पीस

$0.3097

अंगोला

1000 पीस

$0.065

अर्जेंटीना

11649 पीस

$0.81

अल्जीरिया

1000 पीस

$0.1675

इंडिया

2000 पीस

$0.1814

इंडोनेशिया

97500 पीस

$0.0109

इक्वाडोर

2000 पीस

$0.3772

एस्तोनिया

4226 पीस

$0.33

कजाखस्तान

2411 पीस

$0.0625

कनाडा

42196 पीस

$0.3145

क़तर

1000 पीस

$0.065

कोलम्बिया

14444 पीस

$0.7577

चिली

4750 पीस

$0.7271

ट्रिनिडाड और टोबैगो

1000 पीस

$0.065

डोमिनिकन गणराज्य

1000 पीस

$0.065

थाईलैंड

2000 पीस

$0.7249

दक्षिण अफ्रीका

3 पीस

$0.1766

नीदरलैंड्स

10345 पीस

$0.0783

न्यूजीलैंड

1055 पीस

$0.0625

पाकिस्तान

1000 पीस

$0.19

पेरू

1000 पीस

$0.0625

पोलैंड

45900 पीस

$0.2369

फिलीपींस

28226 पीस

$0.0642

बहामास

1000 पीस

ब्राजील

57884 पीस

$0.7656

मिस्र

13000 पीस

$0.7592

मेक्सिको

1000 पीस

$0.2306

यूनान

2488 पीस

$1.3822

लाइबेरिया

1000 पीस

$0.2525

लाटविया

1961 पीस

$0.53

लिथुआनिया

35 पीस

$0.53

वियतनाम

7000 पीस

$0.065

संयुक्त अरब अमीरात

1000 पीस

$0.0747

सउदी अरब

13396 पीस

$0.7764

सीरियाई अरब गणराज्य

1000 पीस

$0.065

स्लोवाकिया

4301 पीस

$0.0717

अज़रबाइजान

1000 पीस

अफ़गानिस्तान

1000 पीस

$0.0708

अल्बेनिया

6181 पीस

$0.47

आइसलैंड

2670 पीस

$0.5883

आयरलैंड

214 पीस

$0.2353

आरुबा

1000 पीस

$0.089

आर्मेनिया

4116 पीस

$0.1157

इक्वेटोरियल गिनी

3000 पीस

$0.089

इजराइल

444 पीस

$0.6589

इथियोपिया

6000 पीस

$0.0717

इराक

6000 पीस

$0.0717

ईरान

4000 पीस

$0.0737

उज़्बेकिस्तान

4000 पीस

$0.0717

उरुग्वे

1000 पीस

$0.0625

एंगुइला

1000 पीस

$0.089

एंटीगुआ और बारबूडा

2000 पीस

$0.089

एकीकरण

1000 पीस

$0.089

एल सल्वाडोर

1000 पीस

$0.0737

ओमान

3000 पीस

$0.089

कंबोडिया

1000 पीस

$0.0747

कांगो

8000 पीस

$0.065

कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)

3000 पीस

$0.089

किर्गिज़स्तान

2248 पीस

$0.1486

कुवैत

2000 पीस

$0.1076

केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य

6000 पीस

$0.065

केन्या

15 पीस

$0.6589

केप वर्डे

1000 पीस

$0.0625

कैमरून

3050 पीस

$4.8324

कैमेन द्वीपसमूह

1000 पीस

$0.089

कोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्ट

1000 पीस

$0.0645

कोमोरोस

358 पीस

$0.5883

कोरिया

1000 पीस

$0.0625

कोस्टा रिका

1000 पीस

$0.065

क्यूबा

1000 पीस

क्रोएशिया

718 पीस

$0.2941

गयाना

2000 पीस

$0.1076

गाम्बिया

2000 पीस

$0.1076

गिनी pig

4000 पीस

$0.0737

गिनी-बिसाउ

1000 पीस

$0.089

गैबॉन

4000 पीस

$0.0737

ग्रेनेडा

1000 पीस

ग्वाटेमाला

5000 पीस

$0.0717

ग्वाडेलूप

1000 पीस

घाना

1000 पीस

$0.1998

चाड

1000 पीस

जमैका

2000 पीस

$0.1076

जापान

5000 पीस

$0.065

जाम्बिया

3000 पीस

$0.089

जिबूती

1000 पीस

जिम्बाब्वे

3000 पीस

$0.089

जॉर्जिया

1352 पीस

$0.4236

जॉर्डन

1000 पीस

$0.065

टांजानिया

10000 पीस

$0.0118

टाइवान

1000 पीस

टिमोर-लेस्ते

3000 पीस

$0.2111

टोंगा

1000 पीस

$0.089

टोगो

3000 पीस

$0.0737

ट्यूनीशिया

1500 पीस

$0.065

डेनमार्क

61 पीस

$0.7765

डोमिनिका

1000 पीस

ताजिकिस्तान

4000 पीस

$0.0737

तुर्कमेनिस्तान

1000 पीस

$0.089

दक्षिण सूडान

3000 पीस

$0.089

नाइजर

2000 पीस

$0.1076

नाइजीरिया

1000 पीस

$0.119

नामीबिया

3000 पीस

$0.089

निकारागुआ

3000 पीस

$0.0717

नेपाल

5000 पीस

$0.065

न्यू कैलेडोनिया

1000 पीस

$0.089

पनामा

1000 पीस

पापुआ न्यू गिनी

2000 पीस

$0.0737

पैराग्वे

3000 पीस

$0.0717

प्यूर्टो रीको

1000 पीस

फ़िनलैंड

630 पीस

$3.7765

फिजी

1000 पीस

फिलिस्तीन

3591 पीस

$0.089

फ्रेंच गयाना

1000 पीस

$0.089

बरमूडा

1000 पीस

$0.089

बल्गेरिया

1537 पीस

$0.2653

बहरीन

1000 पीस

बांग्लादेश

3000 पीस

$0.065

बुरुंडी

5000 पीस

$0.1529

बुर्किना फासो

3000 पीस

$0.089

बेनिन

4000 पीस

$0.0737

बेलारूस

1000 पीस

बेलीज़

1000 पीस

बेल्जियम

2045 पीस

$0.47

बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना

51 पीस

$0.5883

बोत्सवाना

4000 पीस

$0.0737

बोलीविया

3000 पीस

$0.0737

ब्रुनेई दारुस्सलाम

1000 पीस

भूटान

1000 पीस

मंगोलिया

4000 पीस

$0.0717

मकाव्

5000 पीस

$0.065

मलावी

3000 पीस

$0.0895

मलेशिया

17392 पीस

$0.0634

मालदीव

1000 पीस

माली

1000 पीस

$0.065

माल्टा

1945 पीस

$0.1177

मेडागास्कर

1000 पीस

$0.065

मैसेडोनिया

1000 पीस

$0.0625

मॉन्ट्सेरेट

1000 पीस

मॉरिटेनिया

3000 पीस

$0.0737

मॉरिशस

2000 पीस

$0.1076

मोंटेनीग्रो

1504 पीस

$0.5883

मोजांबिक।

6000 पीस

$0.0717

मोनैको

3997 पीस

$0.5883

मोरक्को

39 पीस

$0.1177

मोल्डोवा, गणराज्य

3267 पीस

$0.2022

म्यांमार

8716 पीस

$0.7904

यमन

5468 पीस

$0.0942

युगांडा

3000 पीस

$0.0737

यूक्रेनी

623 पीस

$0.1177

रवांडा

3000 पीस

$0.0717

लक्समबर्ग

4816 पीस

$0.5883

लाओ लोगों के

1000 पीस

$0.1791

लीबिया

4000 पीस

$0.0737

लेबनान

3000 पीस

$0.0717

लेसोथो

2000 पीस

$0.0737

वेनेज़ुएला

2939 पीस

$0.2725

श्रीलंका

6000 पीस

$0.0717

संयुक्त राज्य वर्ट

1000 पीस

$0.1088

समोआ

1000 पीस

$0.089

सर्बिया

3595 पीस

$0.1177

साइप्रस

3392 पीस

$0.2942

साओ टोमे और प्रिंसिपे

1000 पीस

$0.089

सिंगापुर

3000 पीस

$0.0717

सिएरा लियोन

6000 पीस

$0.0717

सूडान

3000 पीस

$0.089

सूरीनाम

1000 पीस

$0.089

सेंट किट्स और नेविस

1000 पीस

$0.089

सेंट लूसिया

1000 पीस

$0.089

सेंट विन्सेंट

1000 पीस

$0.089

सेनेगल

3000 पीस

$0.0737

सेशेल्स

1000 पीस

$0.089

सोलोमन द्वीपसमूह

2000 पीस

$0.089

स्वाज़ीलैंड

2000 पीस

$0.089

स्विट्जरलैंड

4004 पीस

$0.4727

स्वीडन

3706 पीस

$0.2647

हंगरी

9 पीस

$0.2941

हैती

3000 पीस

$0.0737

हॉंगकॉंग

5000 पीस

$0.065

हॉंडुरास

4000 पीस

$0.0737

कुछ नहीं मिला!