वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Microsoft
आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।
Microsoft के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।
रोज़ाना लाखों लोग Microsoft पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।
चयनित सेवा
पीस
शीर्ष 10 देश Microsoft
नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं
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Microsoft के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।
वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Microsoft एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।
वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे
अस्थायी Microsoft नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।
- अल्पकालिक Microsoft प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
- भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Microsoft तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
- गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
- स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।
TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड
चरण 1
खाता बनाएं और फंड जोड़ें
TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।
चरण 2
अपना देश और सेवा चुनें
उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।
चरण 3
अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें
अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।
चरण 4
सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें
प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।
चरण 5
अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें
सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
बोनस
यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।
डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ
आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है
भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है
सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं
कई देशों से नंबर चुनें
निष्कर्ष
TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Microsoft अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।
Microsoft के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।
हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:
- लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
- विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
- VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
- अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।
वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।
वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।
यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सेवा चुनें
देश चुनें
ऑस्ट्रिया
$0.058
बोलीविया
$0.0644
थाईलैंड
$0.0459
संयुक्त राज्य अमेरिका
$0.0135
अर्जेंटीना
$0.0227
अल्बेनिया
$0.0625
इंडिया
$0.1411
इंडोनेशिया
$0.0748
इटली
$0.0638
इराक
$0.0625
उज़्बेकिस्तान
$0.0632
एस्तोनिया
$0.0628
ऑस्ट्रेलिया
$0.0865
ओमान
$0.064
कजाखस्तान
$0.1177
कनाडा
$0.0989
कुवैत
$0.064
कोलम्बिया
$0.02
चिली
$0.015
जर्मनी
$0.3106
जाम्बिया
$0.0625
जिम्बाब्वे
$0.0625
टांजानिया
$0.0489
दक्षिण अफ्रीका
$0.1122
नीदरलैंड्स
$0.0154
पनामा
$0.0625
पाकिस्तान
$0.0993
पुर्तगाल
$0.0669
पैराग्वे
$0.114
पोलैंड
$0.057
फिलीपींस
$0.0568
फ्रांस
$0.0625
बहरीन
$0.0625
बहामास
$0.0626
बांग्लादेश
$0.1699
ब्राजील
$0.0345
मलेशिया
$0.0621
मिस्र
$0.2857
मेक्सिको
$0.2101
मोरक्को
$0.0547
मोल्डोवा, गणराज्य
$0.0756
म्यांमार
$0.0126
यूक्रेनी
$0.0635
यूनान
$0.048
रोमानिया
$0.0706
लाइबेरिया
$0.064
लाटविया
$0.1198
वेनेज़ुएला
$0.013
संयुक्त राज्य वीआईपी
$0.1715
संयुक्त राज्यअम्
$0.0265
सउदी अरब
$0.0831
सिंगापुर
$0.1
स्पेन
$0.0743
स्लोवाकिया
$0.0625
अंगोला
$0.0295
अज़रबाइजान
$0.0236
अफ़गानिस्तान
$0.2479
अल्जीरिया
$0.0269
आइसलैंड
$0.2998
आयरलैंड
$0.0839
आरुबा
$0.1765
आर्मेनिया
$0.1177
इक्वाडोर
$0.0641
इक्वेटोरियल गिनी
$0.1883
इजराइल
$0.21
इथियोपिया
$0.1491
इरित्रिया
$0.1765
ईरान
$0.1177
उरुग्वे
$0.064
एंगुइला
$0.1412
एंटीगुआ और बारबूडा
$0.1412
एकीकरण
$0.1765
एल सल्वाडोर
$0.196
कंबोडिया
$0.251
क़तर
$0.2306
कांगो
$0.153
कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)
$0.153
किर्गिज़स्तान
$0.0625
केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य
$0.204
केन्या
$0.1934
केप वर्डे
$0.1412
कैमरून
$0.0649
कैमेन द्वीपसमूह
$0.1412
कोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्ट
$0.0177
कोमोरोस
$0.2306
कोस्टा रिका
$0.14
क्यूबा
$0.2306
क्रोएशिया
$0.1287
गयाना
$0.215
गाम्बिया
$0.0625
गिनी pig
$0.1765
गिनी-बिसाउ
$0.215
गैबॉन
$0.1765
ग्रेनेडा
$0.2197
ग्वाटेमाला
$0.0236
ग्वाडेलूप
$0.1412
घाना
$0.1176
चाड
$0.2942
चेक गणराज्य
$0.257
जमैका
$0.0625
जापान
$0.1177
जिबूती
$0.1412
जॉर्जिया
$0.0625
जॉर्डन
$0.2306
टर्की
$0.0353
टाइवान
$0.1177
टिमोर-लेस्ते
$0.0235
टोंगा
$0.0703
टोगो
$0.0639
ट्यूनीशिया
$0.0641
ट्रिनिडाड और टोबैगो
$0.0625
डेनमार्क
$0.1475
डोमिनिकन गणराज्य
$0.0412
डोमिनिका
$0.2306
ताजिकिस्तान
$0.0625
तुर्कमेनिस्तान
$0.1412
दक्षिण सूडान
$0.0412
नाइजर
$0.215
नाइजीरिया
$0.0625
नामीबिया
$0.1765
निकारागुआ
$0.0625
नेपाल
$0.2306
नॉर्वे
$0.1836
न्यू कैलेडोनिया
$0.1412
न्यूजीलैंड
$0.2683
पापुआ न्यू गिनी
$0.1648
पेरू
$0.0236
प्यूर्टो रीको
$0.0295
फ़िनलैंड
$0.225
फिजी
$0.1765
फिलिस्तीन
$0.1529
फ्रेंच गयाना
$0.1412
बल्गेरिया
$0.1817
बार्बाडोस
$0.215
बुरुंडी
$0.0625
बुर्किना फासो
$0.153
बेनिन
$0.0803
बेलारूस
$0.2479
बेलीज़
$0.215
बेल्जियम
$0.2824
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना
$0.0625
बोत्सवाना
$0.133
ब्रुनेई दारुस्सलाम
$0.153
भूटान
$0.0295
मंगोलिया
$0.153
मकाव्
$0.0236
मलावी
$0.0236
मालदीव
$0.2353
माली
$0.1093
माल्टा
$0.1177
मेडागास्कर
$0.1765
मैसेडोनिया
$0.1836
मॉन्ट्सेरेट
$0.1412
मॉरिटेनिया
$0.2177
मॉरिशस
$0.0589
मोंटेनीग्रो
$0.1093
मोजांबिक।
$0.0236
मोनैको
$0.2856
यमन
$0.0843
युगांडा
$0.1177
रवांडा
$0.2309
लक्समबर्ग
$0.8824
लाओ लोगों के
$0.0701
लिथुआनिया
$0.0765
लीबिया
$0.153
लेबनान
$0.153
लेसोथो
$0.1412
वियतनाम
$0.0117
श्रीलंका
$0.0295
संयुक्त अरब अमीरात
$0.095
संयुक्त राज्य वर्ट
$0.0149
समोआ
$0.0295
सर्बिया
$0.1177
साइप्रस
$0.0589
साओ टोमे और प्रिंसिपे
$0.1412
सिएरा लियोन
$0.075
सीरियाई अरब गणराज्य
$0.2306
सूडान
$0.1648
सूरीनाम
$0.2306
सेंट किट्स और नेविस
$0.2306
सेंट लूसिया
$0.1412
सेंट विन्सेंट
$0.1412
सेनेगल
$0.1648
सेशेल्स
$0.1412
सोमालिया ।
$0.1648
सोलोमन द्वीपसमूह
$0.0703
स्लोवेनिया
$0.0197
स्वाज़ीलैंड
$0.0625
स्विट्जरलैंड
$0.1181
स्वीडन
$0.1858
हंगरी
$0.0626
हैती
$0.1412
हॉंगकॉंग
$0.015
हॉंडुरास
$0.1491