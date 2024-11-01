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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Microsoft

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Microsoft के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Microsoft पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Microsoft
8830624

पीस

शीर्ष 10 देश Microsoft

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

ऑस्ट्रिया
11997 पीस

$0.058

बोलीविया
180580 पीस

$0.0644

थाईलैंड
7838 पीस

$0.0459

संयुक्त राज्य अमेरिका
332573 पीस

$0.0135

अर्जेंटीना
20968 पीस

$0.0227

अल्बेनिया
116235 पीस

$0.0625

इंडिया
3264 पीस

$0.1411

इंडोनेशिया
218429 पीस

$0.0748

इटली
148509 पीस

$0.0638

इराक
91986 पीस

$0.0625

Microsoft के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Microsoft एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Microsoft नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Microsoft प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Microsoft तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Microsoft अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Microsoft के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

कुछ नहीं मिला!

देश चुनें

ऑस्ट्रिया

11997 पीस

$0.058

बोलीविया

180580 पीस

$0.0644

थाईलैंड

7838 पीस

$0.0459

संयुक्त राज्य अमेरिका

332573 पीस

$0.0135

अर्जेंटीना

20968 पीस

$0.0227

अल्बेनिया

116235 पीस

$0.0625

इंडिया

3264 पीस

$0.1411

इंडोनेशिया

218429 पीस

$0.0748

इटली

148509 पीस

$0.0638

इराक

91986 पीस

$0.0625

उज़्बेकिस्तान

1293 पीस

$0.0632

एस्तोनिया

4279 पीस

$0.0628

ऑस्ट्रेलिया

11758 पीस

$0.0865

ओमान

4078 पीस

$0.064

कजाखस्तान

2035 पीस

$0.1177

कनाडा

397019 पीस

$0.0989

कुवैत

605513 पीस

$0.064

कोलम्बिया

10556 पीस

$0.02

चिली

13431 पीस

$0.015

जर्मनी

7471 पीस

$0.3106

जाम्बिया

5769 पीस

$0.0625

जिम्बाब्वे

8097 पीस

$0.0625

टांजानिया

14011 पीस

$0.0489

दक्षिण अफ्रीका

2931 पीस

$0.1122

नीदरलैंड्स

14552 पीस

$0.0154

पनामा

8845 पीस

$0.0625

पाकिस्तान

2029 पीस

$0.0993

पुर्तगाल

6776 पीस

$0.0669

पैराग्वे

4701 पीस

$0.114

पोलैंड

58625 पीस

$0.057

फिलीपींस

57937 पीस

$0.0568

फ्रांस

21576 पीस

$0.0625

बहरीन

509825 पीस

$0.0625

बहामास

1963 पीस

$0.0626

बांग्लादेश

10777 पीस

$0.1699

ब्राजील

73465 पीस

$0.0345

मलेशिया

19315 पीस

$0.0621

मिस्र

11146 पीस

$0.2857

मेक्सिको

2642 पीस

$0.2101

मोरक्को

4504 पीस

$0.0547

मोल्डोवा, गणराज्य

4195 पीस

$0.0756

म्यांमार

111044 पीस

$0.0126

यूक्रेनी

2804 पीस

$0.0635

यूनान

4092 पीस

$0.048

रोमानिया

12337 पीस

$0.0706

लाइबेरिया

2107 पीस

$0.064

लाटविया

1078 पीस

$0.1198

वेनेज़ुएला

101276 पीस

$0.013

संयुक्त राज्य वीआईपी

1000 पीस

$0.1715

संयुक्त राज्यअम्

352409 पीस

$0.0265

सउदी अरब

15181 पीस

$0.0831

सिंगापुर

2241 पीस

$0.1

स्पेन

9399 पीस

$0.0743

स्लोवाकिया

1056 पीस

$0.0625

अंगोला

935 पीस

$0.0295

अज़रबाइजान

1913 पीस

$0.0236

अफ़गानिस्तान

10044 पीस

$0.2479

अल्जीरिया

570680 पीस

$0.0269

आइसलैंड

53321 पीस

$0.2998

आयरलैंड

667 पीस

$0.0839

आरुबा

37999 पीस

$0.1765

आर्मेनिया

31404 पीस

$0.1177

इक्वाडोर

123271 पीस

$0.0641

इक्वेटोरियल गिनी

484 पीस

$0.1883

इजराइल

673 पीस

$0.21

इथियोपिया

47084 पीस

$0.1491

इरित्रिया

97401 पीस

$0.1765

ईरान

2515 पीस

$0.1177

उरुग्वे

5041 पीस

$0.064

एंगुइला

24334 पीस

$0.1412

एंटीगुआ और बारबूडा

110 पीस

$0.1412

एकीकरण

24368 पीस

$0.1765

एल सल्वाडोर

8919 पीस

$0.196

कंबोडिया

1403 पीस

$0.251

क़तर

13298 पीस

$0.2306

कांगो

124056 पीस

$0.153

कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)

70 पीस

$0.153

किर्गिज़स्तान

1248 पीस

$0.0625

केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य

372 पीस

$0.204

केन्या

2542 पीस

$0.1934

केप वर्डे

514 पीस

$0.1412

कैमरून

1678 पीस

$0.0649

कैमेन द्वीपसमूह

2502 पीस

$0.1412

कोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्ट

155 पीस

$0.0177

कोमोरोस

82527 पीस

$0.2306

कोस्टा रिका

2255 पीस

$0.14

क्यूबा

25252 पीस

$0.2306

क्रोएशिया

1666 पीस

$0.1287

गयाना

21597 पीस

$0.215

गाम्बिया

19020 पीस

$0.0625

गिनी pig

1778 पीस

$0.1765

गिनी-बिसाउ

220 पीस

$0.215

गैबॉन

36242 पीस

$0.1765

ग्रेनेडा

50938 पीस

$0.2197

ग्वाटेमाला

1072 पीस

$0.0236

ग्वाडेलूप

31062 पीस

$0.1412

घाना

10141 पीस

$0.1176

चाड

11 पीस

$0.2942

चेक गणराज्य

3100 पीस

$0.257

जमैका

210287 पीस

$0.0625

जापान

937 पीस

$0.1177

जिबूती

31924 पीस

$0.1412

जॉर्जिया

3163 पीस

$0.0625

जॉर्डन

17581 पीस

$0.2306

टर्की

1 पीस

$0.0353

टाइवान

30897 पीस

$0.1177

टिमोर-लेस्ते

3143 पीस

$0.0235

टोंगा

1000 पीस

$0.0703

टोगो

3174 पीस

$0.0639

ट्यूनीशिया

9193 पीस

$0.0641

ट्रिनिडाड और टोबैगो

1143 पीस

$0.0625

डेनमार्क

1033 पीस

$0.1475

डोमिनिकन गणराज्य

7 पीस

$0.0412

डोमिनिका

38444 पीस

$0.2306

ताजिकिस्तान

2400 पीस

$0.0625

तुर्कमेनिस्तान

10374 पीस

$0.1412

दक्षिण सूडान

349 पीस

$0.0412

नाइजर

7856 पीस

$0.215

नाइजीरिया

1134 पीस

$0.0625

नामीबिया

21423 पीस

$0.1765

निकारागुआ

613975 पीस

$0.0625

नेपाल

6208 पीस

$0.2306

नॉर्वे

12237 पीस

$0.1836

न्यू कैलेडोनिया

2159 पीस

$0.1412

न्यूजीलैंड

421 पीस

$0.2683

पापुआ न्यू गिनी

9545 पीस

$0.1648

पेरू

689 पीस

$0.0236

प्यूर्टो रीको

1681 पीस

$0.0295

फ़िनलैंड

628 पीस

$0.225

फिजी

1353 पीस

$0.1765

फिलिस्तीन

8057 पीस

$0.1529

फ्रेंच गयाना

1078 पीस

$0.1412

बल्गेरिया

2566 पीस

$0.1817

बार्बाडोस

171532 पीस

$0.215

बुरुंडी

10335 पीस

$0.0625

बुर्किना फासो

2804 पीस

$0.153

बेनिन

466140 पीस

$0.0803

बेलारूस

24837 पीस

$0.2479

बेलीज़

20380 पीस

$0.215

बेल्जियम

5041 पीस

$0.2824

बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना

1051 पीस

$0.0625

बोत्सवाना

26524 पीस

$0.133

ब्रुनेई दारुस्सलाम

139963 पीस

$0.153

भूटान

1280 पीस

$0.0295

मंगोलिया

12537 पीस

$0.153

मकाव्

1097 पीस

$0.0236

मलावी

2079 पीस

$0.0236

मालदीव

6295 पीस

$0.2353

माली

5821 पीस

$0.1093

माल्टा

1 पीस

$0.1177

मेडागास्कर

26079 पीस

$0.1765

मैसेडोनिया

1493 पीस

$0.1836

मॉन्ट्सेरेट

6488 पीस

$0.1412

मॉरिटेनिया

3332 पीस

$0.2177

मॉरिशस

1058 पीस

$0.0589

मोंटेनीग्रो

782616 पीस

$0.1093

मोजांबिक।

1680 पीस

$0.0236

मोनैको

25977 पीस

$0.2856

यमन

11195 पीस

$0.0843

युगांडा

1958 पीस

$0.1177

रवांडा

696958 पीस

$0.2309

लक्समबर्ग

36936 पीस

$0.8824

लाओ लोगों के

89 पीस

$0.0701

लिथुआनिया

1040 पीस

$0.0765

लीबिया

143 पीस

$0.153

लेबनान

18105 पीस

$0.153

लेसोथो

1192 पीस

$0.1412

वियतनाम

4468 पीस

$0.0117

श्रीलंका

1238 पीस

$0.0295

संयुक्त अरब अमीरात

4957 पीस

$0.095

संयुक्त राज्य वर्ट

1000 पीस

$0.0149

समोआ

624 पीस

$0.0295

सर्बिया

1010 पीस

$0.1177

साइप्रस

4130 पीस

$0.0589

साओ टोमे और प्रिंसिपे

2208 पीस

$0.1412

सिएरा लियोन

4509 पीस

$0.075

सीरियाई अरब गणराज्य

383 पीस

$0.2306

सूडान

1579 पीस

$0.1648

सूरीनाम

17434 पीस

$0.2306

सेंट किट्स और नेविस

143 पीस

$0.2306

सेंट लूसिया

1116 पीस

$0.1412

सेंट विन्सेंट

143 पीस

$0.1412

सेनेगल

17624 पीस

$0.1648

सेशेल्स

8252 पीस

$0.1412

सोमालिया ।

1135 पीस

$0.1648

सोलोमन द्वीपसमूह

2000 पीस

$0.0703

स्लोवेनिया

2953 पीस

$0.0197

स्वाज़ीलैंड

1000 पीस

$0.0625

स्विट्जरलैंड

2005 पीस

$0.1181

स्वीडन

2674 पीस

$0.1858

हंगरी

2018 पीस

$0.0626

हैती

46798 पीस

$0.1412

हॉंगकॉंग

1463 पीस

$0.015

हॉंडुरास

2245 पीस

$0.1491

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