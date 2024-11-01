वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए 米画师Mihuashi

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1 खाता बनाएं और फंड जोड़ें TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2 अपना देश और सेवा चुनें उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3 अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4 सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5 अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।