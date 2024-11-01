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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Twitter

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Twitter के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Twitter पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Twitter
2081501

पीस

शीर्ष 10 देश Twitter

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

हॉंगकॉंग
78 पीस

$0.1288

म्यांमार
106524 पीस

$0.0421

बांग्लादेश
3005 पीस

$0.1409

इंडोनेशिया
208062 पीस

$0.01

दक्षिण अफ्रीका
6432 पीस

$0.1538

इंडिया
1094 पीस

$0.0502

कनाडा
16095 पीस

$0.02

संयुक्त राज्य अमेरिका
296645 पीस

$0.1063

अंगोला
1934 पीस

$0.0514

अर्जेंटीना
25230 पीस

$0.15

Twitter के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Twitter एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Twitter नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Twitter प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Twitter तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Twitter अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Twitter के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebook

3147582 पीस

Whatsapp

5831966 पीस

Instagram+Threads

4092101 पीस

Amazon

5806069 पीस

Viber

2892086 पीस

Flipkart

4002 पीस

Google,youtube,Gmail

30510463 पीस

Telegram

3744513 पीस

ChatGPT

2094787 पीस

TikTok/Douyin

3972737 पीस

WeChat

3424362 पीस

Вконтакте

2077893 पीस

Swiggy

2100 पीस

Mercado

143500 पीस

my jio

4000 पीस

JivoMart

4099 पीस

Discord

2553346 पीस

Myn Traffic

3000 पीस

Truecaller

623076 पीस

Uber

2742924 पीस

ZUS Coffee

23610 पीस

Any other

2351318 पीस

Shopee

3112486 पीस

GooglePay

1000 पीस

Netflix

2205162 पीस

PayPal

7481394 पीस

Signal

1228523 पीस

Snapchat

2293732 पीस

Naver

2682039 पीस

BigBasket

2000 पीस

Meesho

1091 पीस

Deliveroo

1823684 पीस

eBay

2101248 पीस

Bumble

1364644 पीस

Carousell

743330 पीस

DiDi

1344646 पीस

Apple

2355922 पीस

Vinted

1381752 पीस

Spincrush

1000 पीस

Claude

1330524 पीस

Grab

646929 पीस

Shein

1002 पीस

Dana

163239 पीस

Payoneer

638955 पीस

Alipay/Alibaba/1688

1709065 पीस

OkCupid

1132241 पीस

GMX

20251 पीस

Picpay

233151 पीस

Walmart

287163 पीस

Ticketmaster

1645653 पीस

Gojek

730705 पीस

Bolt

1246059 पीस

Hing

1396932 पीस

Googlemessenger

691765 पीस

Line messenger

3849947 पीस

KakaoTalk

2588220 पीस

Tokopedia

189967 पीस

Tencent QQ

2262661 पीस

Blizzard

1975706 पीस

Imo

1728999 पीस

Bilibili

507911 पीस

Foodpanda

1723919 पीस

fiverr

1046409 पीस

bet365

891191 पीस

Badoo

523863 पीस

Grindr

2361972 पीस

Wolt

1008106 पीस

Mercari

317689 पीस

Happn

1186780 पीस

Zoho

1865418 पीस

Yahoo

3043673 पीस

Airbnb

1913511 पीस

Akulaku

200051 पीस

kleinanzeigen

1000 पीस

GoogleVoice

367475 पीस

OLX

1773869 पीस

LinkAja

162377 पीस

Rebtel

243814 पीस

Taobao

568281 पीस

Craigslist

7035137 पीस

Paysafecard

759074 पीस

Revolut

1525427 पीस

Яндекс

688572 पीस

OZON

89771 पीस

OffGamers

477961 पीस

GCash

51267 पीस

Yalla

2154764 पीस

Yemeksepeti

697500 पीस

OVO

201181 पीस

LinkedIN

2230877 पीस

Taptap Send

250009 पीस

BeReal

15948 पीस

Meituan

50537 पीस

Steam

1806471 पीस

Twitter

2081501 पीस

Skout

1343842 पीस

Idealista

479803 पीस

GG

57124 पीस

Linode

455304 पीस

IceCasino

76716 पीस

Klarna

130593 पीस

Vercel

430202 पीस

ENILIVE

172914 पीस

Jingdong

508138 पीस

Coinbase

1290623 पीस

Lazada

1217957 पीस

GoFundMe

642301 पीस

BlaBlaCar

639828 पीस

Kaggle

678960 पीस

ProtonMail

2053624 पीस

Twitch

765252 पीस

BIGO LIVE

1511296 पीस

Twilio

176086 पीस

Wise

253176 पीस

Sahibinden

8519 पीस

Onet

43597 पीस

Immowelt

7026 पीस

Eyecon

107158 पीस

Marktplaats

7184 पीस

Ubisoft

190482 पीस

Railone

2003 पीस

Match

329152 पीस

Bharatgas

1000 पीस

Kwai

1280177 पीस

Microsoft

8165751 पीस

1688

723261 पीस

Nike

1829444 पीस

1хbet

547208 पीस

Moneylion

626144 पीस

Douyu

580130 पीस

Zomato

568793 पीस

Quipp

653 पीस

Dent

611053 पीस

AOL

1842059 पीस

Careem

1419007 पीस

Papara

1675355 पीस

BitClout

481204 पीस

HQ Trivia

376349 पीस

Adidas

8962518 पीस

Astropay

817249 पीस

Getir

7313060 पीस

Womply

302641 पीस

Hopi

2458 पीस

IFood

583384 पीस

PciPay

11 पीस

Zalo

625027 पीस

Michat

1061268 पीस

Hepsiburadacom

243192 पीस

Dream11

7011 पीस

Talabat

2000 पीस

Trendyol

8886 पीस

Poshmark

617360 पीस

avito

2499 पीस

Buff.163

9834 पीस

Burger King

213334 पीस

ДругВокруг

28202 पीस

4Fun

70771 पीस

GroupMe

548346 पीस

myGLO

1826 पीस

LightChat

173318 पीस

MTS CashBack

17538 पीस

McDonalds

333852 पीस

Monese

546775 पीस

МВидео

21324 पीस

PGbonus

985236 पीस

32red

141528 पीस

Spotify

314062 पीस

Stormgain

412 पीस

Zhihu

2646 पीस

Weibo

1633633 पीस

Airtel

2241 पीस

Venmo

317798 पीस

Mail.ru

741638 पीस

Одноклассники

721241 पीस

Юла

48278 पीस

Seosprint

22388 पीस

Mamba, MeetMe

1103600 पीस

EasyPay

623 पीस

Hezzl

371687 पीस

Hermes

28765 पीस

Delivery Club

25392 पीस

Potato

97695 पीस

Dhani

689430 पीस

Olacabs

799855 पीस

Netease

694665 पीस

Baidu

1943591 पीस

Amasia

444407 पीस

Clubhouse

1383961 पीस

RedBook

913143 पीस

Skype

590315 पीस

LoveLocal

0 पीस

Dundle

510 पीस

BotIm

574228 पीस

Swagbucks

302641 पीस

99app

478448 पीस

Indomaret

198281 पीस

Subito

127023 पीस

Lebocoin

2000 पीस

TanTan

788984 पीस

CAIXA

997058 पीस

My11Circle

18 पीस

CallApp

17768 पीस

CommunityGaming

466164 पीस

DewuPoison

178522 पीस

Dominos Pizza

14730 पीस

Huya

7000 पीस

inDriver

415016 पीस

IQOS

521040 पीस

JDcom

690452 पीस

Joyride

604301 पीस

LYKA

25402 पीस

NimoTV

1000 पीस

Tango

700124 पीस

urent/jet/RuSharing

0 पीस

Xiaomi

101540 पीस

Ximalaya

1000 पीस

Zupee

2018 पीस

Золотая Корона

4378 पीस

Oppo

5000 पीस

QIWl

12312 पीस

Doordash

10548 पीस

HAPPYTUK

5000 पीस

Tosla

0 पीस

Rumble

313640 पीस

Ininal

1 पीस

Spartanpoker

0 पीस

WinzoGame

589019 पीस

CashApp

307841 पीस

SticPay

76712 पीस

Nttgame

416253 पीस

OfferUp

5012 पीस

Allegro

66799 पीस

eWallet

216083 पीस

米画师Mihuashi

10000 पीस

paycell

178066 पीस

Wish

533440 पीस

GalaxyChat

247113 पीस

BIP

1937 पीस

163СOM

5000 पीस

Meta

1726 पीस

Betfair

33208 पीस

Yubo

94616 पीस

Lyft

45972 पीस

cryptocom

2589 पीस

WestStein

9333 पीस

Dostavista

154111 पीस

Skroutz

659 पीस

SneakersnStuff

164845 पीस

hily

706883 पीस

Fotka

48700 पीस

IndiaPlays

0 पीस

ROBINHOOD

6000 पीस

Zilch

165801 पीस

IPLwin

0 पीस

Depop

502510 पीस

MPL

0 पीस

RummyOla

0 पीस

Kirana

0 पीस

IRCTC

2032 पीस

Eneba

74759 पीस

Noon

789531 पीस

LOCO

0 पीस

RummyWealth

0 पीस

AGIBANK

425519 पीस

Lotus

23626 पीस

Ace2Three

0 पीस

Akudo

0 पीस

WorldRemit

1085 पीस

Blued

18052 पीस

Oriflame

603 पीस

MoneyPay

1 पीस

Justdating

602570 पीस

CashFly

0 पीस

LoveRu

174148 पीस

Codashop

46095 पीस

Stripe

5000 पीस

Oldubil

559335 पीस

Siply

0 पीस

Virgo

45199 पीस

Thisshop

6000 पीस

Gittigidiyor

0 पीस

FunPay

2980 पीस

Coindcx

0 पीस

SoulApp

14765 पीस

Fruitz

847368 पीस

NovaPoshta

6760 पीस

GMNG

0 पीस

RRSA

0 पीस

Algida

0 पीस

Grofers

0 पीस

888casino

7170 पीस

24betting

0 पीस

Foody

249333 पीस

Rush

18 पीस

AdaKami

94165 पीस

Rozetka

858 पीस

kolesa.kz

1158 पीस

Bukalapak

93902 पीस

FreeChargeApp

0 पीस

kufarby

0 पीस

Kaya

45636 पीस

Br777

11 पीस

Aitu

1405 पीस

PingPong

194469 पीस

GiraBank

57355 पीस

Weverse

248712 पीस

FoodHub

116670 पीस

Bykea

2000 पीस

Chispa

13268 पीस

icq

989190 पीस

TeenPattiStarpro

0 पीस

AliExpress

493 पीस

Ukrnet

828 पीस

Magicbricks

0 पीस

Cathay

174587 पीस

Band

1000 पीस

JungleeRummy

0 पीस

Uplay

95027 पीस

Mewt

0 पीस

MOMO

22524 पीस

SamsungShop

17 पीस

Freelancer

177233 पीस

GyFTR

0 पीस

PagSmile

57347 पीस

Paytm

47920 पीस

Roposo

0 पीस

99acres

245 पीस

Букмекерские

2294 पीस

Şikayet var

344601 पीस

MobiKwik

0 पीस

RummyLoot

0 पीस

BLIBLI

207970 पीस

AVON

26636 पीस

CliQQ

14730 पीस

PharmEasy

0 पीस

Temu

486934 पीस

Nextdoor

48464 पीस

RummyCulture

0 पीस

Leboncoin

27620 पीस

Paxful

24083 पीस

CloudChat

82149 पीस

Getmega

0 पीस

PaddyPower

232334 पीस

Uklon

1667 पीस

Rediffmail

15 पीस

Prom

1360 पीस

UWIN

13293 पीस

Pocket52

0 पीस

Gemgala

91163 पीस

Bazos

1094 पीस

Dosi

302561 पीस

MonobankIndia

0 पीस

Alfa

2000 पीस

G2G

25597 पीस

勇仕网络Ys4fun

22697 पीस

Keybase

269282 पीस

LazyPay

0 पीस

Glovo

10920 पीस

UU163

98641 पीस

EscapeFromTarkov

53985 पीस

Iti

545610 पीस

Probo

61076 पीस

Asda

72341 पीस

irancell

1000 पीस

Acko

0 पीस

AfreecaTV

107738 पीस

Alchemy

188215 पीस

Alibaba

499 पीस

All Access

169346 पीस

Angel One

94558 पीस

Ankama

8845 पीस

AstraPay

202297 पीस

Bajaj Finserv

0 पीस

BCA Syariah

18820 पीस

Betano

9949 पीस

Book My Play

0 पीस

BPJSTK

188320 पीस

Bunq

7612 पीस

BytePlus

151172 पीस

Casino/bet/gambling

74748 पीस

CityMall

2218 पीस

Cloud Manager

144760 पीस

CMB

201975 पीस

Coca-Cola

5000 पीस

CollabAct

0 पीस

CourseHero

157284 पीस

EarnEasy

0 पीस

Feeld

29291 पीस

Feels

237909 पीस

Flip

94175 पीस

Foodora

252454 पीस

FreeNow

403983 पीस

Friendtech

139883 पीस

Fups

1 पीस

Gett

239465 पीस

GoPayz

12937 पीस

Gopuff

245281 पीस

Grailed

247456 पीस

Greggs

226576 पीस

Greywoods

188122 पीस

Her

165360 पीस

INDOBA

19598 पीस

iPanelOnline

13121 पीस

Ipsos iSay

535573 पीस

Lydia

70237 पीस

Meitu

73103 पीस

Mera Gaon

18 पीस

Miravia

141943 पीस

MotorkuX

191696 पीस

MTR Mobile

45363 पीस

Muzz

235360 पीस

myboost

20794 पीस

Neocrypto

136205 पीस

Neon

740775 पीस

Next

477643 पीस

Nubank

94120 पीस

OneForma

243651 पीस

Ozan SuperApp

0 पीस

Paybis

741 पीस

Paysend

168587 पीस

Pinduoduo

266703 पीस

PizzaHut

44964 पीस

PlayerAuctions

46662 पीस

Playerzpot

0 पीस

Pockit

160127 पीस

Potato Chat

168348 पीस

Prakerja

68419 पीस

Prenagen Club

67383 पीस

punjab citizen

0 पीस

Rambler

4243 पीस

Razer

5000 पीस

RummyCircle

18 पीस

Ryde

241077 पीस

SBI Card

0 पीस

Servify

0 पीस

Shpock

248914 पीस

SmartyPig

5000 पीस

Spark Driver

5000 पीस

StockyDodo

0 पीस

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78 पीस

$0.1288

म्यांमार

106524 पीस

$0.0421

बांग्लादेश

3005 पीस

$0.1409

इंडोनेशिया

208062 पीस

$0.01

दक्षिण अफ्रीका

6432 पीस

$0.1538

इंडिया

1094 पीस

$0.0502

कनाडा

16095 पीस

$0.02

संयुक्त राज्य अमेरिका

296645 पीस

$0.1063

अंगोला

1934 पीस

$0.0514

अर्जेंटीना

25230 पीस

$0.15

अल्जीरिया

3299 पीस

$0.0383

अल्बेनिया

3606 पीस

$0.109

इक्वाडोर

2904 पीस

$0.1855

इटली

148961 पीस

$0.0624

उज़्बेकिस्तान

4613 पीस

$0.0523

उरुग्वे

3490 पीस

$0.0383

एस्तोनिया

942 पीस

$0.0799

ऑस्ट्रिया

13644 पीस

$0.0887

ओमान

4188 पीस

$0.184

कजाखस्तान

2021 पीस

$0.1648

कैमरून

2665 पीस

$0.0638

कोलम्बिया

47929 पीस

$0.0307

गिनी pig

2465 पीस

$0.0556

गैबॉन

3465 पीस

$0.072

घाना

19598 पीस

$0.376

चिली

10789 पीस

$0.0336

जर्मनी

6802 पीस

$0.1742

टर्की

10398 पीस

$0.1363

टिमोर-लेस्ते

5000 पीस

$0.08

ट्यूनीशिया

5553 पीस

$0.0677

ट्रिनिडाड और टोबैगो

1000 पीस

$0.079

थाईलैंड

8949 पीस

$0.06

नामीबिया

4809 पीस

$0.0639

नीदरलैंड्स

34309 पीस

$0.0542

न्यूजीलैंड

1423 पीस

$0.0684

पुर्तगाल

6837 पीस

$0.0662

पेरू

1665 पीस

$0.0609

पोलैंड

57907 पीस

$0.0712

फिलीपींस

56770 पीस

$0.1247

फ्रांस

19387 पीस

$0.2084

बेनिन

2422 पीस

$0.242

बोलीविया

4425 पीस

$0.0638

ब्राजील

6058 पीस

$0.0329

मलेशिया

22014 पीस

$0.0696

मिस्र

11140 पीस

$0.19

मेक्सिको

1649 पीस

$0.053

मोरक्को

5113 पीस

$0.1177

मोल्डोवा, गणराज्य

3136 पीस

$0.08

यूक्रेनी

3504 पीस

$0.0718

लाटविया

1847 पीस

$0.0772

वेनेज़ुएला

12211 पीस

$0.0876

श्रीलंका

4887 पीस

$0.0959

संयुक्त राज्यअम्

446691 पीस

$0.084

सउदी अरब

17190 पीस

$0.1007

साइप्रस

2079 पीस

$0.05

सिंगापुर

2269 पीस

$0.2626

स्विट्जरलैंड

4004 पीस

$0.24

स्वीडन

2529 पीस

$0.05

अज़रबाइजान

1851 पीस

$0.1765

अफ़गानिस्तान

323 पीस

$0.1177

आइसलैंड

1685 पीस

$0.2998

आयरलैंड

702 पीस

$0.1177

आरुबा

1156 पीस

$0.1177

आर्मेनिया

2974 पीस

$0.1177

इक्वेटोरियल गिनी

203 पीस

$0.2824

इजराइल

296 पीस

$0.1412

इथियोपिया

4299 पीस

$0.0383

इराक

3678 पीस

$0.2636

इरित्रिया

453 पीस

$0.0942

ईरान

2762 पीस

$0.1177

एंगुइला

3488 पीस

$0.2824

एंटीगुआ और बारबूडा

257 पीस

$0.2824

एकीकरण

2067 पीस

$0.1177

एल सल्वाडोर

3682 पीस

$0.33

ऑस्ट्रेलिया

26782 पीस

$0.2353

कंबोडिया

1405 पीस

$0.105

क़तर

3789 पीस

$0.0383

कांगो

381 पीस

$0.1177

कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)

70 पीस

$0.1177

किर्गिज़स्तान

248 पीस

$0.0353

कुवैत

2768 पीस

$0.187

केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य

2207 पीस

$0.1046

केन्या

2284 पीस

$0.09

केप वर्डे

275 पीस

$0.2824

कैमेन द्वीपसमूह

3327 पीस

$0.2824

कोट डी आइवोरी / आइवरी कोस्ट

155 पीस

$0.0353

कोमोरोस

318 पीस

$0.2306

कोस्टा रिका

3275 पीस

$0.0439

क्यूबा

2017 पीस

$0.2306

क्रोएशिया

715 पीस

$0.232

गयाना

2070 पीस

$0.215

गाम्बिया

2360 पीस

$0.16

गिनी-बिसाउ

1000 पीस

$0.1111

ग्रेनेडा

1185 पीस

$0.2197

ग्वाटेमाला

3158 पीस

$0.05

ग्वाडेलूप

2065 पीस

$0.2824

चाड

164 पीस

$0.2353

चेक गणराज्य

3101 पीस

$0.1647

जमैका

2490 पीस

$0.32

जाम्बिया

2995 पीस

$0.1648

जिबूती

475 पीस

$0.2824

जिम्बाब्वे

6162 पीस

$0.6997

जॉर्जिया

1130 पीस

$0.0647

जॉर्डन

2791 पीस

$0.0383

टांजानिया

13586 पीस

$0.0263

टाइवान

2081 पीस

$0.1648

टोगो

2461 पीस

$0.0686

डेनमार्क

1001 पीस

$0.161

डोमिनिकन गणराज्य

2007 पीस

$0.0801

डोमिनिका

2579 पीस

$0.1177

ताजिकिस्तान

1172 पीस

$0.0295

तुर्कमेनिस्तान

1504 पीस

$0.324

दक्षिण सूडान

1383 पीस

$0.0493

नाइजर

1455 पीस

$0.215

नाइजीरिया

69 पीस

$0.1412

निकारागुआ

2030 पीस

$0.0236

नेपाल

3242 पीस

$0.35

नॉर्वे

1328 पीस

$0.3671

न्यू कैलेडोनिया

1784 पीस

$0.2824

पनामा

3254 पीस

$0.0383

पाकिस्तान

4513 पीस

$0.1

पापुआ न्यू गिनी

4678 पीस

$0.2167

पैराग्वे

3960 पीस

$0.1177

प्यूर्टो रीको

4256 पीस

$0.0412

फ़िनलैंड

101 पीस

$0.1177

फिजी

4616 पीस

$0.1

फ्रेंच गयाना

3661 पीस

$0.2824

बल्गेरिया

1537 पीस

$0.1192

बहरीन

2729 पीस

$0.234

बहामास

2542 पीस

$0.0383

बार्बाडोस

7345 पीस

$0.215

बुरुंडी

5380 पीस

$0.2149

बुर्किना फासो

3603 पीस

$0.1765

बेलारूस

1024 पीस

$0.1765

बेलीज़

1537 पीस

$0.215

बेल्जियम

1780 पीस

$0.5535

बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना

51 पीस

$0.1765

बोत्सवाना

4466 पीस

$0.133

ब्रुनेई दारुस्सलाम

4515 पीस

$0.0383

भूटान

3396 पीस

$0.1

मंगोलिया

4980 पीस

$0.1

मकाव्

736 पीस

$0.1648

मलावी

5322 पीस

$0.29

मालदीव

2572 पीस

$0.12

माली

3502 पीस

$0.2479

मेडागास्कर

2294 पीस

$0.3138

मैसेडोनिया

4269 पीस

$0.4212

मॉन्ट्सेरेट

3011 पीस

$0.2824

मॉरिटेनिया

399 पीस

$0.0942

मॉरिशस

5123 पीस

$0.13

मोंटेनीग्रो

4160 पीस

$0.274

मोजांबिक।

4542 पीस

$0.1648

मोनैको

2892 पीस

$0.2856

यमन

15878 पीस

$0.0446

युगांडा

3645 पीस

$0.1

यूनान

4628 पीस

$0.1295

रवांडा

5607 पीस

$0.176

रोमानिया

4946 पीस

$0.0706

लक्समबर्ग

3052 पीस

$0.5883

लाइबेरिया

2127 पीस

$0.072

लाओ लोगों के

44 पीस

$0.0353

लिथुआनिया

5 पीस

$0.053

लीबिया

3000 पीस

$0.079

लेबनान

2107 पीस

$0.1412

लेसोथो

309 पीस

$0.2824

वियतनाम

4352 पीस

$0.0525

संयुक्त अरब अमीरात

3096 पीस

$0.376

संयुक्त राज्य वर्ट

1000 पीस

$0.0544

सर्बिया

3275 पीस

$0.0412

साओ टोमे और प्रिंसिपे

1738 पीस

$0.2824

सिएरा लियोन

3430 पीस

$0.05

सीरियाई अरब गणराज्य

2203 पीस

$0.0383

सूडान

2861 पीस

$0.14

सूरीनाम

1940 पीस

$0.2306

सेंट किट्स और नेविस

1000 पीस

$0.5243

सेंट लूसिया

4235 पीस

$0.2824

सेनेगल

1711 पीस

$0.1177

सेशेल्स

303 पीस

$0.2824

सोमालिया ।

279 पीस

$0.1648

स्पेन

8501 पीस

$0.2471

स्लोवाकिया

1054 पीस

$0.0383

स्लोवेनिया

4042 पीस

$0.1232

स्वाज़ीलैंड

1000 पीस

हंगरी

2018 पीस

$0.0383

हैती

756 पीस

$0.1412

हॉंडुरास

2502 पीस

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