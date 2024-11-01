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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए PizzaHut

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

PizzaHut के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग PizzaHut पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

PizzaHut
44964

पीस

शीर्ष 10 देश PizzaHut

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

इंडोनेशिया
44964 पीस

$0.06

PizzaHut के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण PizzaHut एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी PizzaHut नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक PizzaHut प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही PizzaHut तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए PizzaHut अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

PizzaHut के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Swiggy

Вконтакте

Mercado

my jio

JivoMart

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebook

3145401 पीस

Whatsapp

5888533 पीस

Instagram+Threads

4085004 पीस

Amazon

5806060 पीस

Viber

2885537 पीस

Flipkart

4002 पीस

Google,youtube,Gmail

30849537 पीस

Telegram

3732505 पीस

ChatGPT

2092875 पीस

TikTok/Douyin

3973488 पीस

WeChat

3423116 पीस

Swiggy

2100 पीस

Вконтакте

2076972 पीस

Mercado

143486 पीस

my jio

4000 पीस

JivoMart

4099 पीस

Discord

2554305 पीस

Myn Traffic

3000 पीस

Truecaller

624258 पीस

Uber

2743266 पीस

ZUS Coffee

23610 पीस

Any other

2351538 पीस

Shopee

3159734 पीस

GooglePay

1000 पीस

Netflix

2208272 पीस

PayPal

7477272 पीस

Signal

1230267 पीस

Snapchat

2297398 पीस

Naver

2697738 पीस

BigBasket

2000 पीस

Meesho

1091 पीस

Deliveroo

1826242 पीस

eBay

2108919 पीस

Bumble

1365134 पीस

Carousell

743689 पीस

DiDi

1345537 पीस

Apple

2350252 पीस

Vinted

1382085 पीस

Spincrush

1000 पीस

Claude

1330338 पीस

Grab

644530 पीस

Shein

1002 पीस

Dana

163239 पीस

Payoneer

639500 पीस

Alipay/Alibaba/1688

1706873 पीस

OkCupid

1131486 पीस

GMX

20780 पीस

Picpay

233151 पीस

Walmart

287433 पीस

Ticketmaster

1645599 पीस

Gojek

730629 पीस

Bolt

1243925 पीस

Hing

1394835 पीस

Googlemessenger

691746 पीस

Line messenger

3860208 पीस

KakaoTalk

2589211 पीस

Tokopedia

189967 पीस

Tencent QQ

2269705 पीस

Blizzard

1979295 पीस

Imo

1735944 पीस

Bilibili

508881 पीस

Foodpanda

1717411 पीस

fiverr

1046282 पीस

bet365

891195 पीस

Badoo

523079 पीस

Grindr

2361781 पीस

Wolt

1001492 पीस

Mercari

316739 पीस

Zoho

1862638 पीस

Happn

1187246 पीस

Yahoo

3051971 पीस

Airbnb

1921272 पीस

Akulaku

200051 पीस

kleinanzeigen

1000 पीस

GoogleVoice

367559 पीस

OLX

1780396 पीस

LinkAja

162377 पीस

Rebtel

243814 पीस

Taobao

568022 पीस

Craigslist

7029478 पीस

Paysafecard

759053 पीस

Revolut

1525915 पीस

Яндекс

688836 पीस

OZON

89771 पीस

OffGamers

476729 पीस

GCash

51267 पीस

Yalla

2152080 पीस

Yemeksepeti

696273 पीस

OVO

201181 पीस

LinkedIN

2230899 पीस

Taptap Send

250009 पीस

Idealista

479803 पीस

BeReal

15948 पीस

Meituan

50537 पीस

Steam

1810780 पीस

Twitter

2079635 पीस

Skout

1340170 पीस

GG

57124 पीस

Linode

455330 पीस

IceCasino

76716 पीस

Klarna

130593 पीस

Vercel

430202 पीस

ENILIVE

172914 पीस

Jingdong

508138 पीस

Coinbase

1291442 पीस

Lazada

1216660 पीस

GoFundMe

642174 पीस

BlaBlaCar

639765 पीस

Kaggle

679328 पीस

ProtonMail

2052044 पीस

Twitch

764421 पीस

BIGO LIVE

1518224 पीस

Twilio

176086 पीस

Wise

253176 पीस

Sahibinden

8519 पीस

Onet

43597 पीस

Immowelt

7026 पीस

Eyecon

107158 पीस

Marktplaats

7184 पीस

Ubisoft

190482 पीस

Railone

2002 पीस

Match

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Bharatgas

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Kwai

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Astropay

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Getir

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Womply

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Hopi

2458 पीस

IFood

583384 पीस

PciPay

11 पीस

Zalo

625027 पीस

Michat

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Hepsiburadacom

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Dream11

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Talabat

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Trendyol

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Poshmark

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avito

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Buff.163

9834 पीस

Burger King

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ДругВокруг

28202 पीस

4Fun

70771 पीस

GroupMe

548346 पीस

myGLO

1843 पीस

LightChat

173318 पीस

MTS CashBack

17538 पीस

McDonalds

335087 पीस

Monese

546775 पीस

МВидео

21324 पीस

PGbonus

985236 पीस

32red

141528 पीस

Spotify

314062 पीस

Stormgain

412 पीस

Zhihu

2646 पीस

Weibo

1634875 पीस

Airtel

2241 पीस

Venmo

317306 पीस

Mail.ru

740296 पीस

Одноклассники

721232 पीस

Юла

48278 पीस

Seosprint

22388 पीस

Mamba, MeetMe

1103673 पीस

EasyPay

623 पीस

Hezzl

371747 पीस

Hermes

28765 पीस

Delivery Club

25392 पीस

Potato

97695 पीस

Dhani

689430 पीस

Olacabs

799835 पीस

Netease

694659 पीस

Baidu

1945286 पीस

Amasia

444407 पीस

Clubhouse

1383921 पीस

RedBook

912535 पीस

Skype

591456 पीस

LoveLocal

0 पीस

Dundle

510 पीस

BotIm

574185 पीस

Swagbucks

302641 पीस

99app

478448 पीस

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Subito

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TanTan

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CAIXA

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CallApp

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CommunityGaming

466164 पीस

DewuPoison

178522 पीस

Dominos Pizza

14730 पीस

Huya

7000 पीस

inDriver

416090 पीस

IQOS

521040 पीस

JDcom

690501 पीस

Joyride

604116 पीस

LYKA

25402 पीस

NimoTV

1000 पीस

Tango

700014 पीस

urent/jet/RuSharing

0 पीस

Xiaomi

101459 पीस

Ximalaya

1000 पीस

Zupee

2018 पीस

Золотая Корона

4378 पीस

Oppo

5000 पीस

QIWl

12312 पीस

Doordash

10548 पीस

HAPPYTUK

5000 पीस

Tosla

0 पीस

Rumble

313640 पीस

Ininal

1 पीस

Spartanpoker

0 पीस

WinzoGame

589019 पीस

CashApp

307841 पीस

SticPay

76712 पीस

Nttgame

421197 पीस

OfferUp

5012 पीस

Allegro

66799 पीस

eWallet

216083 पीस

米画师Mihuashi

10000 पीस

paycell

179840 पीस

Wish

533443 पीस

GalaxyChat

247113 पीस

BIP

1954 पीस

163СOM

5000 पीस

Meta

1699 पीस

Betfair

33208 पीस

Yubo

94616 पीस

Lyft

45972 पीस

cryptocom

1363 पीस

WestStein

9333 पीस

Dostavista

154111 पीस

Skroutz

659 पीस

SneakersnStuff

164837 पीस

hily

710857 पीस

Fotka

48700 पीस

IndiaPlays

0 पीस

ROBINHOOD

6000 पीस

Zilch

165801 पीस

IPLwin

0 पीस

Depop

502510 पीस

MPL

0 पीस

RummyOla

0 पीस

Kirana

0 पीस

IRCTC

2032 पीस

Eneba

74759 पीस

Noon

789508 पीस

LOCO

0 पीस

RummyWealth

0 पीस

AGIBANK

425519 पीस

Lotus

23626 पीस

Ace2Three

0 पीस

Akudo

0 पीस

WorldRemit

1085 पीस

Blued

18052 पीस

Oriflame

529 पीस

MoneyPay

1 पीस

Justdating

601383 पीस

CashFly

0 पीस

LoveRu

174128 पीस

Codashop

46095 पीस

Stripe

5000 पीस

Oldubil

559553 पीस

Siply

0 पीस

Virgo

45199 पीस

Thisshop

6000 पीस

Gittigidiyor

0 पीस

FunPay

2997 पीस

Coindcx

0 पीस

SoulApp

14765 पीस

Fruitz

848061 पीस

NovaPoshta

6740 पीस

GMNG

0 पीस

RRSA

0 पीस

Algida

0 पीस

Grofers

0 पीस

888casino

7170 पीस

24betting

0 पीस

Foody

249333 पीस

Rush

18 पीस

AdaKami

94165 पीस

Rozetka

879 पीस

kolesa.kz

1158 पीस

Bukalapak

93902 पीस

FreeChargeApp

0 पीस

kufarby

0 पीस

Kaya

45636 पीस

Br777

11 पीस

Aitu

1405 पीस

PingPong

194469 पीस

GiraBank

57355 पीस

Weverse

248712 पीस

FoodHub

116670 पीस

Bykea

2000 पीस

Chispa

13268 पीस

icq

989118 पीस

TeenPattiStarpro

0 पीस

AliExpress

493 पीस

Ukrnet

833 पीस

Magicbricks

0 पीस

Cathay

174587 पीस

Band

1000 पीस

JungleeRummy

0 पीस

Uplay

95027 पीस

Mewt

0 पीस

MOMO

22524 पीस

SamsungShop

17 पीस

Freelancer

177233 पीस

GyFTR

0 पीस

PagSmile

57347 पीस

Paytm

47847 पीस

Roposo

0 पीस

99acres

245 पीस

Букмекерские

2298 पीस

Şikayet var

344634 पीस

MobiKwik

0 पीस

RummyLoot

0 पीस

BLIBLI

207970 पीस

AVON

26619 पीस

CliQQ

14730 पीस

PharmEasy

0 पीस

Temu

486934 पीस

Nextdoor

48464 पीस

RummyCulture

0 पीस

Leboncoin

27620 पीस

Paxful

24083 पीस

CloudChat

82149 पीस

Getmega

0 पीस

PaddyPower

232334 पीस

Uklon

1690 पीस

Rediffmail

15 पीस

Prom

1396 पीस

UWIN

13293 पीस

Pocket52

0 पीस

Gemgala

91163 पीस

Bazos

1094 पीस

Dosi

302561 पीस

MonobankIndia

0 पीस

Alfa

2000 पीस

G2G

25597 पीस

勇仕网络Ys4fun

22697 पीस

Keybase

269272 पीस

LazyPay

0 पीस

Glovo

10931 पीस

UU163

98641 पीस

EscapeFromTarkov

53985 पीस

Iti

545610 पीस

Probo

61076 पीस

Asda

72341 पीस

irancell

1000 पीस

Acko

0 पीस

AfreecaTV

107738 पीस

Alchemy

188215 पीस

Alibaba

499 पीस

All Access

169346 पीस

Angel One

94558 पीस

Ankama

8845 पीस

AstraPay

202297 पीस

Bajaj Finserv

0 पीस

BCA Syariah

18820 पीस

Betano

9949 पीस

Book My Play

0 पीस

BPJSTK

188320 पीस

Bunq

7612 पीस

BytePlus

151172 पीस

Casino/bet/gambling

74748 पीस

CityMall

2218 पीस

Cloud Manager

144760 पीस

CMB

201975 पीस

Coca-Cola

5000 पीस

CollabAct

0 पीस

CourseHero

157284 पीस

EarnEasy

0 पीस

Feeld

29291 पीस

Feels

237909 पीस

Flip

94175 पीस

Foodora

252454 पीस

FreeNow

403983 पीस

Friendtech

139883 पीस

Fups

1 पीस

Gett

239465 पीस

GoPayz

12937 पीस

Gopuff

245281 पीस

Grailed

247456 पीस

Greggs

226576 पीस

Greywoods

188122 पीस

Her

165360 पीस

INDOBA

19598 पीस

iPanelOnline

13121 पीस

Ipsos iSay

536078 पीस

Lydia

70237 पीस

Meitu

73103 पीस

Mera Gaon

18 पीस

Miravia

141943 पीस

MotorkuX

191696 पीस

MTR Mobile

45363 पीस

Muzz

235360 पीस

myboost

20794 पीस

Neocrypto

136205 पीस

Neon

740775 पीस

Next

477643 पीस

Nubank

94120 पीस

OneForma

243651 पीस

Ozan SuperApp

0 पीस

Paybis

741 पीस

Paysend

168587 पीस

Pinduoduo

266703 पीस

PizzaHut

44964 पीस

PlayerAuctions

46662 पीस

Playerzpot

0 पीस

Pockit

160127 पीस

Potato Chat

168348 पीस

Prakerja

68419 पीस

Prenagen Club

67383 पीस

punjab citizen

0 पीस

Rambler

5121 पीस

Razer

5000 पीस

RummyCircle

18 पीस

Ryde

241077 पीस

SBI Card

0 पीस

Servify

0 पीस

Shpock

248914 पीस

SmartyPig

5000 पीस

Spark Driver

5000 पीस

StockyDodo

0 पीस

Tata Neu

208 पीस

This Fate

2646 पीस

tiketcom

66505 पीस

TRUTH SOCIAL

394701 पीस

Tuul

143670 पीस

UangMe

93799 पीस

Upwork

295592 पीस

Voi

231442 पीस

WINDS

0 पीस

WooPlus

243187 पीस

Yonogames

0 पीस

Zasilkovna

678 पीस

CoinFantasy

1000 पीस

Chase

302641 पीस

NMI

2000 पीस

51exchange

0 पीस

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