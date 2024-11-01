साइन इन पंजीकरण
सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइवेट डेटा और कुकी नीति भुगतान नीति डिलीवरी नीति वापसी नीति वापसी नीति साइट मानचित्र
वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए Ticketmaster

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

Ticketmaster के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग Ticketmaster पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

चयनित सेवा

Ticketmaster
1654501

पीस

शीर्ष 10 देश Ticketmaster

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

इटली
401948 पीस

$0.064

संयुक्त राज्यअम्
202302 पीस

$0.08

चिली
5166 पीस

$0.062

पोलैंड
15542 पीस

$0.0478

संयुक्त राज्य अमेरिका
332046 पीस

$0.078

इंडोनेशिया
199733 पीस

$0.0403

एस्तोनिया
3943 पीस

$0.25

कजाखस्तान
1092 पीस

$0.1177

कनाडा
44310 पीस

$0.1508

कोलम्बिया
50266 पीस

$0.0604

Ticketmaster के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण Ticketmaster एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी Ticketmaster नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक Ticketmaster प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही Ticketmaster तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए Ticketmaster अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

Ticketmaster के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

कुछ नहीं मिला!

देश चुनें

इटली

401948 पीस

$0.064

संयुक्त राज्यअम्

202302 पीस

$0.08

चिली

5166 पीस

$0.062

पोलैंड

15542 पीस

$0.0478

संयुक्त राज्य अमेरिका

332046 पीस

$0.078

इंडोनेशिया

199733 पीस

$0.0403

एस्तोनिया

3943 पीस

$0.25

कजाखस्तान

1092 पीस

$0.1177

कनाडा

44310 पीस

$0.1508

कोलम्बिया

50266 पीस

$0.0604

डेनमार्क

126 पीस

$0.1011

थाईलैंड

7263 पीस

$0.118

नीदरलैंड्स

33441 पीस

$0.0467

ब्राजील

224601 पीस

$0.07

लाटविया

1086 पीस

$0.26

आयरलैंड

638 पीस

$0.5295

अज़रबाइजान

2281 पीस

$0.1177

आर्मेनिया

2400 पीस

$0.1177

इजराइल

1062 पीस

$0.2118

ऑस्ट्रिया

34146 पीस

$1.1335

ऑस्ट्रेलिया

24223 पीस

$0.4878

केन्या

1546 पीस

$0.1176

क्रोएशिया

290 पीस

$0.2365

चेक गणराज्य

492 पीस

$0.1059

जर्मनी

2943 पीस

$0.1802

जॉर्जिया

84 पीस

$0.1471

न्यूजीलैंड

429 पीस

$0.4118

पुर्तगाल

3229 पीस

$0.0409

फ़िनलैंड

630 पीस

$0.1942

फ्रांस

14839 पीस

$1.3803

बल्गेरिया

437 पीस

$0.1664

बेलारूस

3113 पीस

$0.5883

मलेशिया

18457 पीस

$0.1

मोल्डोवा, गणराज्य

1267 पीस

$0.1647

यूनान

2430 पीस

$0.152

रोमानिया

4524 पीस

$0.1087

लिथुआनिया

40 पीस

$0.1471

संयुक्त राज्य वर्ट

7000 पीस

$0.1

सर्बिया

2390 पीस

$0.1177

स्पेन

387 पीस

$0.2417

स्लोवेनिया

1856 पीस

$0.1754

स्वीडन

503 पीस

$0.3177

कुछ नहीं मिला!