가상 번호
소말리아 가상번호로 문자 인증
해외 번호 문자 인증 — 소말리아 인증번호 받기
소말리아 가상번호를 $0.016부터 발급받아 문자 인증번호를 온라인으로 수신하세요. 7개 서비스에서 사용할 수 있습니다.
$0.016부터 7개 서비스 2.1K+개 번호 +252 가격 업데이트: 9월 4
모든 서비스 및 가격
소말리아 SMS 인증 가격은 7개 서비스에서 $0.016~$1.012입니다(평균 $0.3393, 중앙값 $0.232).
가격 분포
$0.05 미만 1
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 3
$0.50 초과 1
정렬:
|서비스
|최저 가격
|재고
|멀티 SMS
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Telegram
|$0.148
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.189
|20
|$0.232
|1,000+
|Netflix
|$0.389
|20
|Uber
|$0.389
|100
|Apple ID
|$1.012
|20
TIGER SMS의 소말리아
- $0.10 미만 서비스 1개
번호 형식
소말리아 번호는 +252로 시작합니다. 국가 코드: SO.
TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드
- 가입 후 잔액을 충전하세요.
- 소말리아 선택 — $0.016부터.
- 서비스를 선택하고 구매를 누르세요.
- 해당 번호로 가입을 진행하세요.
- 이 사이트에서 코드를 받으세요.
보너스 코드 미수신 시 20분 후 자동 환불.
국가 선택
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