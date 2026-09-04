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ソマリアの使い捨て電話番号でSMS認証

ソマリア 電話番号 取得 — SMS認証コードを受信

ソマリアの使い捨て電話番号を$0.016から取得し、SMS認証コードをオンラインで受信できます。7件のサービスで利用可能です。

$0.016 から 7 サービス 2.1K+件の番号 +252 価格更新日：Sep 4
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ソマリア
2180

のトップ20サービス ソマリア

以下は最も人気のある20のサービスです

価格更新日：Sep 4

Apple
20

$1.012

Claude
20

$0.016

Netflix
20

$0.389

Telegram
1000

$0.168

Uber
100

$0.389

Whatsapp
1000

$0.265

Yahoo
20

$0.189

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すべてのサービスと価格

ソマリア での SMS 認証は 7 のサービスで $0.016$1.012（平均 $0.3393、中央値 $0.232）です。

本日の最安値： Claude (Anthropic) $0.016 Telegram $0.148 Yahoo Mail $0.189 WhatsApp $0.232 Uber $0.389

価格分布

$0.05 未満 1
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 3
$0.50 超 1
並び替え：
サービス 最低価格 在庫 マルチSMS
Claude (Anthropic) $0.016 20
Telegram $0.148 1,000+
Yahoo Mail $0.189 20
WhatsApp $0.232 1,000+
Netflix $0.389 20
Uber $0.389 100
Apple ID $1.012 20

TIGER SMS の ソマリア

  • $0.10 未満のサービスが 1

番号フォーマット

ソマリア の番号は +252 で始まります。国コード：SO

TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド

  1. 登録して残高をチャージします。
  2. ソマリア を選択 — $0.016 から。
  3. サービスを選んで「購入」をタップします。
  4. その番号を登録に使用します。
  5. このサイトでコードを受け取ります。

ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。

よくある質問

$0.016$1.0127 のサービスの中央値は $0.232。価格更新日：Sep 4

本日 7 のサービスに対応（Claude ($0.016), Telegram ($0.148), Yahoo ($0.189) など）。

ソマリア の電話コードは +252 です。国コード：SO

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