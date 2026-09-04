バーチャル番号
ソマリアの使い捨て電話番号でSMS認証
ソマリア 電話番号 取得 — SMS認証コードを受信
ソマリアの使い捨て電話番号を$0.016から取得し、SMS認証コードをオンラインで受信できます。7件のサービスで利用可能です。
$0.016 から 7 サービス 2.1K+件の番号 +252 価格更新日：Sep 4
すべてのサービスと価格
ソマリア での SMS 認証は 7 のサービスで $0.016〜$1.012（平均 $0.3393、中央値 $0.232）です。
価格分布
$0.05 未満 1
$0.05 – $0.20 2
$0.20 – $0.50 3
$0.50 超 1
並び替え：
|サービス
|最低価格
|在庫
|マルチSMS
|Claude (Anthropic)
|$0.016
|20
|Telegram
|$0.148
|1,000+
|Yahoo Mail
|$0.189
|20
|$0.232
|1,000+
|Netflix
|$0.389
|20
|Uber
|$0.389
|100
|Apple ID
|$1.012
|20
TIGER SMS の ソマリア
- $0.10 未満のサービスが 1 件
番号フォーマット
ソマリア の番号は +252 で始まります。国コード：SO。
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
- 登録して残高をチャージします。
- ソマリア を選択 — $0.016 から。
- サービスを選んで「購入」をタップします。
- その番号を登録に使用します。
- このサイトでコードを受け取ります。
ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。
国を選択
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