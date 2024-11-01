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वर्चुअल नंबर्स

वर्चुअल नंबर खरीदें SMS पंजीकरण के लिए H

आभासी नंबर से ऑनलाइन एसएमएस प्राप्त करें।

H के लिए पंजीकरण करने के लिए एक डिस्पोजेबल नंबर का उपयोग करें, जिससे आपका व्यक्तिगत फोन नंबर सुरक्षित रहे। TIGER SMS के माध्यम से वर्चुअल नंबर आपको तुरंत पुष्टिकरण कोड प्राप्त करने देते हैं।

रोज़ाना लाखों लोग H पर निर्भर करते हैं। अगर आप बिना अपना असली मोबाइल नंबर साझा किए एक्सेस चाहते हैं, तो टेंपरेरी फोन नंबर आपको प्राइवेट रहते हुए वेरिफिकेशन पास करने में आसानी दिलाते हैं।

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शीर्ष 10 देश H

नीचे सबसे अधिक डिलीवरी दर वाले 10 देश हैं

H के लिए एक डिस्पोजेबल वर्चुअल नंबर प्राप्त करें।

वर्चुअल नंबर आपको पूर्ण H एक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि आपके वास्तविक फोन विवरण छिपे रहते हैं। ये बर्नर-स्टाइल लाइनें त्वरित सत्यापन, व्यावसायिक प्रोफाइल या नए खातों का परीक्षण करने के लिए काम करती हैं।

वर्चुअल नंबर चुनने के फायदे

अस्थायी H नंबरों का उपयोग करके स्पैम से बचें, अल्पकालिक प्रोफाइल चलाएं, या बिना अतिरिक्त SIM कार्ड के कई खातों को प्रबंधित करें।

  • अल्पकालिक H प्रोफाइल बनाएं. अस्थायी अभियानों या प्रोमो जांच के लिए आदर्श।
  • भौगोलिक प्रतिबंधों से बचें. भले ही H तक पहुंच के लिए स्थानीय नंबर की आवश्यकता हो, फिर भी पंजीकरण करें।
  • गोपनीयता की सुरक्षा करें. व्यक्तिगत संपर्क डेटा को बॉट्स और लीक से दूर रखें।
  • स्वचालन और बल्क मैसेजिंग का परीक्षण करें. डिवाइस बदले बिना अतिरिक्त खाते बनाएं।

TIGER SMS के साथ शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1

खाता बनाएं और फंड जोड़ें

TIGER SMS प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाकर शुरू करें। सफल पंजीकरण के बाद, अपने खाते में फंड जमा करें ताकि आप विभिन्न वेरिफिकेशन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन किए गए वर्चुअल नंबरों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त कर सकें।

चरण 2

अपना देश और सेवा चुनें

उपलब्ध देशों की सूची का अन्वेषण करें और वह चुनें जो आपके इच्छित उपयोग के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।

चरण 3

अपना वर्चुअल नंबर प्राप्त करें

अपना पसंदीदा नंबर चुनें और "Buy" पर क्लिक करें। चुना गया नंबर आपके डैशबोर्ड के "Active Phones" सेक्शन में दिखाई देगा और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होगा।

चरण 4

सत्यापन के लिए नंबर का उपयोग करें

प्राप्त वर्चुअल नंबर को कॉपी करें और पंजीकरण या अपने खाते के सत्यापन के समय निर्दिष्ट फ़ोन नंबर फ़ील्ड में दर्ज करें।

चरण 5

अपना वेरिफिकेशन कोड एक्सेस करें

सेवा द्वारा सत्यापन संदेश भेजने के बाद TIGER SMS इंटरफ़ेस पर लौटें। पुष्टि कोड संबंधित सक्रिय नंबर के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

बोनस

यदि 20 मिनट के भीतर आपका SMS कोड नहीं आता, तो आपका बैलेंस स्वतः वापस कर दिया जाएगा—बिना किसी सवाल के। आप केवल सफलतापूर्वक प्राप्त संदेशों के लिए भुगतान करते हैं।

डिस्पोजेबल नंबरों के उपयोग के प्राथमिक लाभ

आपका व्यक्तिगत संपर्क डेटा गोपनीय रहता है

भौतिक SIM कार्ड या अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता नहीं है

सत्यापन कोड तुरंत ऑनलाइन प्राप्त होते हैं

कई देशों से नंबर चुनें

निष्कर्ष

TIGER SMS के साथ, आप अपना प्राथमिक नंबर छुपाए रखते हुए H अकाउंट्स को बार-बार वेरीफाई कर सकते हैं।

H के अलावा, हमारी सेवा ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म के लिए अस्थायी वर्चुअल नंबर प्रदान करती है जैसे:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Imo

Flipkart

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

नए वर्चुअल नंबरों की उपलब्धता की जानकारी आधिकारिक Telegram बोट @TigerSMSofficial_bot के माध्यम से देखी जा सकती है। यह चैनल समय पर अपडेट देता है ताकि उपयोगकर्ता नवीनतम नंबर इन्वेंट्री तक पहुँच सकें।

हम प्रत्येक खरीदे गए नंबर के लिए 100% SMS डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। विभिन्न सेवा एल्गोरिदम कई कारणों से अस्थायी नंबरों पर संदेशों की डिलीवरी को रोक सकते हैं। सफल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए निम्न रणनीतियाँ अपनाएँ:

  • लगातार नए नंबरों का उपयोग करने का प्रयास करें।
  • विभिन्न देशों के नंबरों के साथ प्रयोग करें।
  • VPN सेवा का उपयोग करके अपना IP पता बदलें।
  • अपने डिवाइस से सेवा पर अन्य सक्रिय खातों से लॉग आउट करें।

वर्चुअल नंबर एक टेलीकम्युनिकेशन संसाधन है जो क्लाउड में होस्ट होता है, किसी भौतिक SIM कार्ड या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता और किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसका मुख्य कार्य SMS संदेश (OTP और एक्टिवेशन कोड सहित) प्राप्त करना है।

वर्चुअल नंबरों पर SMS प्राप्त करने की सेवा स्वामित्व वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर के संयोजन से चलती है। हम SIM कार्ड प्रबंधन के लिए अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को संदेश प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर आवंटित करने के लिए कस्टम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

यदि आप जिस विशिष्ट सेवा को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं वह प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो “Any Other” विकल्प का चयन करें और प्रदान की गई सूची से एक उपयुक्त देश चुनें। फिर आप एक नंबर खरीद सकते हैं और अपनी इच्छित सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सेवा चुनें

facebook

10064942 पीस

Googlemessenger

374250 पीस

Whatsapp

11765189 पीस

Amazon

16305953 पीस

Instagram+Threads

6278392 पीस

ChatGPT

3027513 पीस

Walmart

35339181 पीस

WeChat

5322937 पीस

Viber

3123395 पीस

Telegram

12590319 पीस

Google,youtube,Gmail

18449758 पीस

Spincrush

2000 पीस

Mercado

364943 पीस

TikTok/Douyin

15162526 पीस

Imo

2968562 पीस

Flipkart

130106 पीस

Discord

10281138 पीस

JivoMart

133708 पीस

Any other

3004928 पीस

Swiggy

299806 पीस

my jio

187000 पीस

Вконтакте

2028611 पीस

Naver

10023937 पीस

Myn Traffic

101690 पीस

Shopee

6370769 पीस

eBay

3082405 पीस

Signal

1895594 पीस

Apple

6981090 पीस

GooglePay

2000 पीस

RedBook

1415185 पीस

ZUS Coffee

122638 पीस

Uber

3094396 पीस

Snapchat

2955961 पीस

Picpay

233557 पीस

Alipay/Alibaba/1688

3064917 पीस

PayPal

2605837 पीस

Deliveroo

2761586 पीस

Netflix

3376919 पीस

Tokopedia

438297 पीस

Claude

1276543 पीस

Bumble

1930709 पीस

Gojek

1009592 पीस

Hing

1942376 पीस

Taptap Send

404824 पीस

Meesho

320937 पीस

Vinted

2038741 पीस

OkCupid

1074688 पीस

Yahoo

10563717 पीस

Happn

1641089 पीस

DiDi

1686212 पीस

Carousell

1302234 पीस

Grab

1611817 पीस

Dana

367126 पीस

BigBasket

2000 पीस

Zoho

2950860 पीस

Line messenger

3682505 पीस

Fotka

147717 पीस

GoogleVoice

375453 पीस

Airbnb

3158602 पीस

kleinanzeigen

10126 पीस

Linode

793866 पीस

Blizzard

2800619 पीस

Bolt

2293563 पीस

Doordash

445682 पीस

Akulaku

310760 पीस

Foodpanda

2950809 पीस

Payoneer

513576 पीस

Joyride

900222 पीस

Wolt

2393170 पीस

Rebtel

528276 पीस

Lazada

1609777 पीस

KakaoTalk

3328366 पीस

Ticketmaster

3997628 पीस

Paysafecard

1049062 पीस

Idealista

748033 पीस

Betano

397224 पीस

OVO

316749 पीस

Revolut

919447 पीस

Spotify

148148 पीस

Bilibili

989918 पीस

LinkedIN

5134263 पीस

Badoo

432379 पीस

Grindr

9235313 पीस

OLX

1800388 पीस

AGIBANK

137090 पीस

Tencent QQ

2262726 पीस

Yemeksepeti

1529231 पीस

Klarna

325284 पीस

LinkAja

210512 पीस

Vercel

508382 पीस

Twitter

3655412 पीस

Zomato

509054 पीस

AOL

4252930 पीस

Kaggle

764287 पीस

ProtonMail

2383080 पीस

BIGO LIVE

2104664 पीस

OffGamers

1899243 पीस

GCash

138927 पीस

Marktplaats

176336 पीस

Taobao

386451 पीस

Craigslist

3067650 पीस

Coinbase

1364576 पीस

Яндекс

1104535 पीस

Mercari

330191 पीस

Onet

178254 पीस

hily

2189295 पीस

IceCasino

64259 पीस

Leboncoin

1266952 पीस

Alchemy

340059 पीस

Meituan

53867 पीस

Innopay

4834 पीस

Nike

3010856 पीस

Skout

2403562 पीस

Careem

2367268 पीस

GroupMe

591870 पीस

McDonalds

1535434 पीस

Twitch

1008445 पीस

Weibo

2814543 पीस

Subito

925190 पीस

Wise

1509870 पीस

Eneba

652238 पीस

Fruitz

1203931 पीस

AliExpress

477076 पीस

Paytm

235433 पीस

G2G

342253 पीस

Eyecon

171059 पीस

BPJSTK

291195 पीस

Foodora

818314 पीस

Neon

248802 पीस

Shein

169576 पीस

Ubisoft

1394465 पीस

ENILIVE

19023 पीस

Nielsen

2000 पीस

Kwai

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Steam

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Quipp

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Dent

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BitClout

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HQ Trivia

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Astropay

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Getir

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Womply

256132 पीस

Hopi

603580 पीस

IFood

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PciPay

178297 पीस

Zalo

1450370 पीस

Michat

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Hepsiburadacom

947363 पीस

Dream11

393754 पीस

GoFundMe

744746 पीस

Talabat

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Trendyol

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Poshmark

915810 पीस

Ашан

138917 पीस

avito

162396 पीस

BlaBlaCar

1426937 पीस

Buff.163

30417 पीस

Beget

92593 पीस

Burger King

850035 पीस

Coinut

8476 पीस

dodopizza

155817 पीस

Drom

203907 पीस

ДругВокруг

157180 पीस

Metro

237679 पीस

4Fun

277465 पीस

myGLO

60205 पीस

hh

100487 पीस

LightChat

502197 पीस

Магнит.Маркет

65371 पीस

KFC

867585 पीस

Lenta

125046 पीस

MTS CashBack

25819 पीस

Monese

498672 पीस

Магнит

139331 पीस

МВидео

185162 पीस

PGbonus

949588 पीस

32red

447826 पीस

RegRu

208036 पीस

СпортМастер

46150 पीस

Самокат

137321 पीस

СберМаркет

25883 पीस

Stormgain

122094 पीस

TradingView

332884 पीस

Верный

31043 पीस

ВкусВилл

132853 पीस

Wildberries

886154 पीस

Zhihu

117664 पीस

Airtel

138959 पीस

Venmo

177465 पीस

Mail.ru

1036680 पीस

Одноклассники

1139791 पीस

Юла

67875 पीस

Seosprint

155803 पीस

Mamba, MeetMe

1017865 पीस

premium.one

309246 पीस

Truecaller

778712 पीस

KuCoinPlay

219845 पीस

EasyPay

225752 पीस

Hezzl

241644 पीस

OZON

930187 पीस

YandexGo

31910 पीस

Hermes

141829 पीस

Delivery Club

282913 पीस

Potato

199965 पीस

Dhani

262869 पीस

Olacabs

623199 पीस

Netease

492915 पीस

Baidu

28472731 पीस

Amasia

243542 पीस

Clubhouse

1772415 पीस

Skype

567409 पीस

LoveLocal

192810 पीस

Dundle

371681 पीस

BotIm

95542 पीस

Swagbucks

8129 पीस

99app

457908 पीस

Indomaret

470263 पीस

Lebocoin

2523 पीस

TanTan

1030868 पीस

fiverr

1780950 पीस

CAIXA

779755 पीस

My11Circle

254202 पीस

CallApp

93092 पीस

Citymobil

185299 पीस

CommunityGaming

554666 पीस

DewuPoison

420115 पीस

Dominos Pizza

58031 पीस

Expressmoney

38309 पीस

Faceit

56217 पीस

Huya

317304 पीस

inDriver

534701 पीस

iQIYI

226386 पीस

IQOS

858711 पीस

JDcom

1871445 पीस

Lamoda

163241 पीस

Likee

234091 पीस

LUKOIL-AZS

72272 पीस

LYKA

225778 पीस

MEGA

167764 पीस

Megogo

297426 पीस

mosru

94816 पीस

NimoTV

54663 पीस

Okko

76019 पीस

Pivko24

67751 पीस

Taikang

164146 पीस

Tango

1240653 पीस

TenChat

197225 पीस

Trip

311083 पीस

Twilio

670911 पीस

urent/jet/RuSharing

194752 पीस

Wink

259243 पीस

Xiaomi

411903 पीस

Ximalaya

209031 पीस

YAPPY

136571 पीस

Zupee

302784 पीस

Вкусно и Точка

237670 पीस

Детский мир

122740 पीस

ЗдравСити

22654 पीस

Лэтуаль

140573 पीस

Около

21395 पीस

Эльдорадо

97290 पीस

Газпром

2834 पीस

Золотая Корона

2825 पीस

Золотое Яблоко

14390 पीस

Столото

20881 पीस

FarPost

253668 पीस

Inboxlv

178997 पीस

Marlboro

33579 पीस

Oppo

218544 पीस

QIWl

46010 पीस

Tatneft

77698 पीस

Sokolov

41437 पीस

HAPPYTUK

74823 पीस

Tosla

192190 पीस

Rumble

2834 पीस

Ininal

52539 पीस

Сберчаевые

7740 पीस

Sahibinden

9573 पीस

Spartanpoker

2834 पीस

WinzoGame

303067 पीस

bet365

262795 पीस

CashApp

100490 पीस

SticPay

33058 पीस

Consultant

23970 पीस

Author24

24277 पीस

Nttgame

1698033 पीस

OfferUp

135972 पीस

Allegro

215258 पीस

eWallet

249463 पीस

米画师Mihuashi

162110 पीस

paycell

1056634 पीस

Wish

654696 पीस

Familia

76879 पीस

GalaxyChat

251026 पीस

BIP

147433 पीस

163СOM

119316 पीस

Meta

146985 पीस

Betfair

251020 पीस

Yubo

308260 पीस

Lyft

671876 पीस

cryptocom

599714 पीस

WestStein

139090 पीस

Dostavista

181062 पीस

СберАптека

23396 पीस

Skroutz

133125 पीस

SneakersnStuff

157092 पीस

AptekiPlus

21908 पीस

PingCode

93649 पीस

neftm

23625 पीस

IndiaPlays

63855 पीस

ROBINHOOD

23476 पीस

Zilch

190065 पीस

IPLwin

23777 पीस

Depop

576619 पीस

MPL

168340 पीस

RummyOla

21782 पीस

Kirana

23866 पीस

IRCTC

356569 पीस

Noon

1427998 पीस

LOCO

24310 पीस

RummyWealth

74672 पीस

Lotus

145371 पीस

Ace2Three

24749 पीस

Akudo

127078 पीस

WorldRemit

650516 पीस

МирЗнакомств

21704 पीस

Blued

174693 पीस

Oriflame

179181 पीस

MoneyPay

22941 पीस

GG

240261 पीस

SellMonitor

22293 पीस

Koshelek

22828 पीस

Justdating

970253 पीस

Podeli

21040 पीस

CashFly

22396 पीस

LigaPro

25218 पीस

LoveRu

150586 पीस

Codashop

482026 पीस

Stripe

98833 पीस

Sravni

59380 पीस

Oldubil

754045 पीस

Siply

51351 पीस

Virgo

71673 पीस

Thisshop

20858 पीस

Gittigidiyor

75351 पीस

FunPay

52286 पीस

Coindcx

168114 पीस

SoulApp

80480 पीस

NovaPoshta

85742 पीस

GMNG

24348 पीस

RRSA

95846 पीस

Algida

167726 पीस

Grofers

37960 पीस

888casino

119361 पीस

24betting

23537 पीस

Foody

473245 पीस

Rush

252491 पीस

AdaKami

134076 पीस

Rozetka

144530 पीस

kolesa.kz

189583 पीस

Bukalapak

153568 पीस

FreeChargeApp

42509 पीस

kufarby

81285 पीस

Kaya

114135 पीस

Br777

22510 पीस

Aitu

52374 पीस

PingPong

464150 पीस

GiraBank

135280 पीस

IVI

87037 पीस

Weverse

627027 पीस

FoodHub

232093 पीस

Bykea

46545 पीस

Chispa

84093 पीस

icq

518720 पीस

TeenPattiStarpro

108217 पीस

Immowelt

82286 पीस

Ukrnet

154080 पीस

Magicbricks

33904 पीस

Cathay

460563 पीस

Band

21434 पीस

JungleeRummy

32220 पीस

Uplay

488084 पीस

Mewt

22793 पीस

MOMO

151945 पीस

SamsungShop

363234 पीस

Freelancer

603935 पीस

AptekaRU

24015 पीस

GyFTR

58989 पीस

PagSmile

137258 पीस

Roposo

37631 पीस

99acres

163173 पीस

Букмекерские

71661 पीस

Şikayet var

1215565 पीस

MobiKwik

167001 पीस

RummyLoot

112503 पीस

BLIBLI

572579 पीस

AVON

145303 पीस

CliQQ

101614 पीस

PharmEasy

32632 पीस

Temu

1187385 पीस

Nextdoor

296762 पीस

RummyCulture

45343 पीस

Paxful

329849 पीस

CloudChat

318656 पीस

Getmega

21864 पीस

РСА

52011 पीस

PaddyPower

429513 पीस

Uklon

241626 पीस

Rediffmail

357753 पीस

Prom

235773 पीस

UWIN

96359 पीस

BeReal

97160 पीस

Pocket52

105743 पीस

Gemgala

222635 पीस

Bazos

345822 पीस

Dosi

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