SMS kaydı için sanal numara satın al Vinted
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Vinted'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Vinted'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke Vinted
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.072
$0.0626
$0.065
$0.0824
$0.0811
$0.0636
$0.1881
$0.1834
$0.235
$0.1254
Vinted için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Vinted erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Vinted numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Vinted profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Vinted erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Vinted hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Vinted dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
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RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
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AdaKami
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FreeChargeApp
kufarby
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Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
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FoodHub
Bykea
Chispa
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TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Ülke seçin
Çek Cumhuriyeti
$0.072
Norveç
$0.0626
Avustralya
$0.065
Slovenya
$0.0824
Portekiz
$0.0811
Almanya
$0.0636
Avusturya
$0.1881
İtalya
$0.1834
İspanya
$0.235
Fransa
$0.1254
Romanya
$0.0759
Birleşik Krallık
$0.0981
Amerika Birleşik Devletleri
$0.3097
Angola
$0.065
Arjantinli
$0.81
Bahamalar
—
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.0747
Brezilya
$0.7518
Cezayir
$0.1675
Dominik Cumhuriyeti
$0.065
Ekvador
$0.3772
Endonezya
$0.0148
Estonya
$0.33
Filipinler
$0.0642
Güney Afrika
$0.1765
Hindistan
$0.1813
Hollanda
$0.0783
Kanada
$0.3145
Katar
$0.065
Kazakistan
$0.0625
Kolombiya
$0.7577
Letonya
$0.53
Liberia
$0.2525
Litvanya
$0.53
Meksika
$0.2306
Mısır
$0.7592
Pakistan
$0.19
Peru
$0.0625
Polonya
$0.2369
Slovakya
$0.0717
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.065
Suudi Arabistan
$0.7762
Tayland
$0.7249
Trinidad ve Tobago
$0.065
Vietnam
$0.065
Yeni Zelanda
$0.0625
Yunanistan
$1.3623
Şili
$0.7271
Afganistan
$0.0708
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.1083
Anguilla
$0.089
Antigua ve Barbuda
$0.089
Arnavutluk
$0.47
Aruba
$0.089
Azerbaycan
—
Aziz Lusya
$0.089
Bahreyn
—
Bangladeş
$0.065
Belize
—
Belçika
$0.47
Benin
$0.0737
Bermuda
$0.089
Beyaz Rusya
—
Bolivya
$0.0737
Bosna-Hersek
$0.5883
Botsvana
$0.0737
Brunei Darussalam
—
Bulgaristan
$0.2653
Burkina Faso
$0.089
Burundi
$0.1529
Butan
—
Cape Verde
$0.0625
Cibuti
—
Danimarka
$0.7744
Dominika
—
Ekvator Ginesi
$0.089
El Salvador
$0.0737
Ermenistan
$0.1157
Etiyopya
$0.0717
Fas
$0.1177
Fiji
—
Fildişi Sahili
$0.0645
Filistin
$0.089
Finlandiya
$3.7765
Fransız Guyanası
$0.089
Gabon
$0.0737
Gambiya
$0.1076
Gana
$0.1998
Gine
$0.0737
Gine-Bissau
$0.089
Grenada
—
Guadeloupe
—
Guatemala
$0.0717
Guyana
$0.1076
Güney Sudan
$0.089
Gürcistan
$0.4236
Haiti
$0.0737
Honduras
$0.0737
Hong Kong
$0.065
Hırvatistan
$0.2941
Irak
$0.0717
İran
$0.0737
İrlanda
$0.2353
İsrail
$0.6589
İsveç
$0.2647
İsviçre
$0.4727
İzlanda
$0.5883
Jamaika
$0.1076
Japonya
$0.065
Kamboçya
$0.0747
Kamerun
$5.5211
Karadağ
$0.5883
Kayman Adaları
$0.089
Kenya
$0.6589
Komorlar
$0.5883
Kongo
$0.065
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.089
Kore'a
$0.0625
Kosta Rika
$0.065
Kuveyt
$0.1076
Küba
—
Kıbrıs
$0.2942
Kırgızistan
$0.1486
Lao Halkının
$0.1791
Lesotho
$0.0737
Libya
$0.0737
Lübnan
$0.0717
Lüksemburg
$0.5883
Macaristan
$0.2941
Madagaskar
$0.065
Makao
$0.065
Makedonya
$0.0625
Malavi
$0.0896
Maldivler
—
Malezya
$0.0634
Mali
$0.065
Malta
$0.1177
Mauritius
$0.1076
Moldova, Cumhuriyeti
$0.2022
Monako
$0.5883
Montserrat
—
Moritanya
$0.0737
Mozambik
$0.0717
Moğolistan
$0.0717
Myanmar
$0.7904
Namibya
$0.089
Nepal
$0.065
Nijer
$0.1076
Nijerya
$0.119
Nikaragua
$0.0717
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.065
Panama
—
Paraguay
$0.0717
Porto Riko
—
Ruanda
$0.0717
Saint Kitts ve Nevis
$0.089
Saint Vincent
$0.089
Samoa
$0.089
Sao Tome ve Principe
$0.089
Senegal
$0.0737
Seyşeller
$0.089
Sierra Leone
$0.0717
Singapur
$0.0717
Solomon Adaları
$0.089
Sri Lanka
$0.0717
Sudan
$0.089
Surinam
$0.089
Svaziland
$0.089
Sırbistan
$0.1177
Tacikistan
$0.0737
Tanzanya
$0.0118
Tayvan
—
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.2112
Togo
$0.0737
Tonga
$0.089
Toplantı
$0.089
Tunus
$0.065
Türkmenistan
$0.089
Uganda
$0.0737
Ukrayna
$0.1174
Umman
$0.089
Uruguay
$0.0625
Venezuela
$0.2725
Yemen
$0.0942
Yeni Gine Papua
$0.0737
Yeni Kaledonya
$0.089
Zambiya
$0.089
Zimbabve
$0.089
Çad
—
Özbekistan
$0.0717
Ürdün
$0.0717