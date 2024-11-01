SMS kaydı için sanal numara satın al Microsoft
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Microsoft'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Microsoft'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
Seçildi hizmet
adet
En iyi 10 ülke Microsoft
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.0265
$0.0997
$0.0135
$0.3106
$0.1715
$0.0227
$0.0625
$0.0865
$0.058
$0.0626
Microsoft için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Microsoft erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Microsoft numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Microsoft profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Microsoft erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Microsoft hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Microsoft dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Ülke seçin
Birleşik Krallık
$0.0265
Pakistan
$0.0997
Amerika Birleşik Devletleri
$0.0135
Almanya
$0.3106
Amerika Birleşik Devletleri VIP
$0.1715
Arjantinli
$0.0227
Arnavutluk
$0.0625
Avustralya
$0.0865
Avusturya
$0.058
Bahamalar
$0.0626
Bahreyn
$0.0625
Bangladeş
$0.1699
Bolivya
$0.0645
Brezilya
$0.0345
Endonezya
$0.0748
Estonya
$0.0628
Fas
$0.0547
Filipinler
$0.0568
Fransa
$0.0625
Güney Afrika
$0.1122
Hindistan
$0.1417
Hollanda
$0.0154
Irak
$0.0625
İspanya
$0.0743
İtalya
$0.0638
Kanada
$0.0989
Kazakistan
$0.1177
Kolombiya
$0.02
Kuveyt
$0.064
Letonya
$0.1198
Liberia
$0.064
Malezya
$0.0621
Meksika
$0.2101
Moldova, Cumhuriyeti
$0.0756
Myanmar
$0.0126
Mısır
$0.2857
Panama
$0.0625
Paraguay
$0.114
Polonya
$0.057
Portekiz
$0.0669
Romanya
$0.0706
Singapur
$0.1
Slovakya
$0.0625
Suudi Arabistan
$0.0831
Tanzanya
$0.0489
Tayland
$0.0459
Ukrayna
$0.0635
Umman
$0.064
Venezuela
$0.0139
Yunanistan
$0.048
Zambiya
$0.0625
Zimbabve
$0.0625
Özbekistan
$0.0632
Şili
$0.015
Afganistan
$0.2479
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.0149
Angola
$0.0295
Anguilla
$0.1412
Antigua ve Barbuda
$0.1412
Aruba
$0.1765
Azerbaycan
$0.0236
Aziz Lusya
$0.1412
Barbados
$0.215
Belize
$0.215
Belçika
$0.2824
Benin
$0.0803
Beyaz Rusya
$0.2479
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.095
Bosna-Hersek
$0.0625
Botsvana
$0.2306
Brunei Darussalam
$0.153
Bulgaristan
$0.1817
Burkina Faso
$0.153
Burundi
$0.0625
Butan
$0.0295
Cape Verde
$0.1412
Cezayir
$0.015
Cibuti
$0.1412
Danimarka
$0.1491
Dominik Cumhuriyeti
$0.0412
Dominika
$0.2306
Ekvador
$0.0641
Ekvator Ginesi
$0.1883
El Salvador
$0.196
Eritre'a
$0.1765
Ermenistan
$0.1177
Etiyopya
$0.1491
Fiji
$0.1765
Fildişi Sahili
$0.0177
Filistin
$0.1529
Finlandiya
$0.225
Fransız Guyanası
$0.1412
Gabon
$0.1765
Gambiya
$0.0625
Gana
$0.1176
Gine
$0.1765
Gine-Bissau
$0.215
Grenada
$0.2197
Guadeloupe
$0.1412
Guatemala
$0.0236
Guyana
$0.215
Güney Sudan
$0.0412
Gürcistan
$0.0625
Haiti
$0.1412
Honduras
$0.1491
Hong Kong
$0.015
Hırvatistan
$0.1288
İran
$0.1177
İrlanda
$0.0804
İsrail
$0.21
İsveç
$0.1922
İsviçre
$0.1183
İzlanda
$0.2998
Jamaika
$0.0625
Japonya
$0.1177
Kamboçya
$0.251
Kamerun
$0.0649
Karadağ
$0.1093
Katar
$0.2306
Kayman Adaları
$0.1412
Kenya
$0.214
Komorlar
$0.2306
Kongo
$0.153
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.153
Kosta Rika
$0.14
Küba
$0.2306
Kıbrıs
$0.0589
Kırgızistan
$0.0625
Lao Halkının
$0.0701
Lesotho
$0.1412
Libya
$0.153
Litvanya
$0.0765
Lübnan
$0.153
Lüksemburg
$0.8824
Macaristan
$0.0626
Madagaskar
$0.1765
Makao
$0.0236
Makedonya
$0.1836
Malavi
$0.0236
Maldivler
$0.2353
Mali
$0.1093
Malta
$0.1177
Mauritius
$0.0589
Monako
$0.2856
Montserrat
$0.1412
Moritanya
$0.2177
Mozambik
$0.0236
Moğolistan
$0.153
Namibya
$0.1765
Nepal
$0.2306
Nijer
$0.215
Nijerya
$0.0625
Nikaragua
$0.0625
Norveç
$0.1836
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.204
Peru
$0.0236
Porto Riko
$0.0295
Ruanda
$0.231
Saint Kitts ve Nevis
$0.2306
Saint Vincent
$0.1412
Samoa
$0.0295
Sao Tome ve Principe
$0.1412
Senegal
$0.1648
Seyşeller
$0.1412
Sierra Leone
$0.075
Slovenya
$0.0191
Solomon Adaları
$0.0703
Somaliya
$0.1648
Sri Lanka
$0.0295
Sudan
$0.1648
Surinam
$0.2306
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.2306
Svaziland
$0.0625
Sırbistan
$0.1177
Tacikistan
$0.0625
Tayvan
$0.1177
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.0235
Togo
$0.0639
Tonga
$0.0703
Toplantı
$0.1765
Trinidad ve Tobago
$0.0625
Tunus
$0.0641
Türkiye
$0.0353
Türkmenistan
$0.1412
Uganda
$0.1176
Uruguay
$0.064
Vietnam
$0.0117
Yemen
$0.0878
Yeni Gine Papua
$0.1648
Yeni Kaledonya
$0.1412
Yeni Zelanda
$0.2683
Çad
$0.2942
Çek Cumhuriyeti
$0.257
Ürdün
$0.2306