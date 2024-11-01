¡Atención! Vaya a la sección API
Compra un número de teléfono falso para el registro por SMS de Budget4me

Recibe SMS en línea con un número virtual

Usa un número desechable para registrarte en Budget4me sin exponer tu teléfono personal. Los números virtuales te permiten recibir códigos de confirmación al instante a través de TIGER SMS.

Millones de personas usan Budget4me todos los días. Si quieres acceder sin compartir tu número móvil real, los números de teléfono temporales facilitan pasar la verificación mientras mantienes tu privacidad.

Elegir un top

Seleccionado servicio

Budget4me
0

pzs

Los 20 países principales para Budget4me

A continuación se presentan los 20 países con la tasa de entrega más alta

Ver todo

Obtén un número virtual desechable para Budget4me

Los números virtuales te dan acceso completo a Budget4me mientras mantienen ocultos los datos de tu teléfono real. Estas líneas tipo burner funcionan para verificaciones rápidas, perfiles comerciales o pruebas de nuevas cuentas.

Beneficios de elegir números virtuales

Usa números temporales de Budget4me para evitar spam, gestionar perfiles a corto plazo o manejar varias cuentas sin tarjetas SIM adicionales.

  • Crea perfiles de Budget4me a corto plazo. Ideal para campañas temporales o comprobaciones promocionales.
  • Evita restricciones geográficas. Regístrate incluso si el acceso a Budget4me requiere un número local.
  • Protege la privacidad. Mantén los datos de contacto personales lejos de bots y filtraciones.
  • Prueba automatizaciones y mensajería masiva. Crea cuentas adicionales sin cambiar de dispositivos.

Guía Paso a Paso para Empezar con TIGER SMS

Paso 1

Crea una Cuenta y Agrega Fondos

Inicia registrándote en la plataforma de TIGER SMS para crear tu cuenta. Luego, tras completar el registro, recarga tu saldo para desbloquear el acceso a una extensa selección de números virtuales, adecuados para diversos propósitos de verificación.

Paso 2

Selecciona Tu País y el Servicio

Explora la lista de países disponibles y elige el que mejor se adapte a tu propósito.

Paso 3

Adquiere Tu Número Virtual

Selecciona el número que prefieras y pulsa «Comprar». El número elegido aparecerá en la sección «Teléfonos activos» de tu panel y estará listo para usarse de inmediato.

Paso 4

Usa el número para la verificación

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Paso 5

Accede a Tu Código de Verificación

Cuando el servicio envíe el mensaje de verificación, vuelve a la interfaz de TIGER SMS. El código se mostrará claramente junto al número activo correspondiente.

Bonus

Si el código SMS no llega en 20 minutos, el saldo se reembolsará automáticamente, sin preguntas. Solo pagas por los mensajes recibidos con éxito.

Beneficios principales de usar números desechables

Los datos de contacto personales permanecen ocultos

No se necesitan tarjetas SIM físicas ni dispositivos adicionales

Los códigos de verificación llegan al instante en línea

Elige números de varios países

Conclusión

Con TIGER SMS puedes verificar cuentas de Budget4me repetidamente mientras tu número principal permanece oculto.

Además de Budget4me, nuestro servicio ofrece números virtuales temporales para aplicaciones y plataformas como:

Instagram+Threads

Tinder

Googlemessenger

WeChat

Whatsapp

Google,youtube,Gmail

Viber

Telegram

facebook

Amazon

JioMart

Shopee

Mercado

Any other

Microsoft

eBay

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo se añaden nuevos números?

La información sobre la disponibilidad de nuevos números virtuales puede consultarse a través del bot oficial de Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal ofrece actualizaciones oportunas para ayudar a los usuarios a acceder al inventario más reciente.

He usado varios números, pero ninguno recibió el mensaje.

No podemos garantizar una tasa de entrega del 100 % para cada número adquirido. Los algoritmos de los servicios pueden bloquear mensajes a números temporales por diversos motivos. Para aumentar las probabilidades de entrega, considera lo siguiente:
  • • Prueba continuamente nuevos números.
  • • Experimenta con números de distintos países.
  • • Cambia tu dirección IP utilizando un servicio VPN.
  • • Cierra sesión en otras cuentas activas en el servicio desde tu dispositivo.

¿Qué es un número virtual?

Un número virtual es un recurso de telecomunicaciones alojado en la nube, no vinculado a una tarjeta SIM física ni a un dispositivo, y sin dependencia de una ubicación geográfica fija. Su función principal es recibir mensajes SMS, incluidos códigos OTP y de activación.

¿Cómo funciona el sistema de recepción de SMS en los números virtuales?

El servicio de recepción de SMS en números virtuales opera mediante una combinación de equipos propios y software. Utilizamos nuestra propia infraestructura para gestionar tarjetas SIM, junto con software personalizado para asignar números móviles a los clientes para la recepción de mensajes.

El servicio deseado no está disponible. ¿Qué número debo comprar para recibir el código?

Si el servicio específico que intentas activar no aparece en la lista, selecciona la opción etiquetada como "Cualquier otro" y elige un país adecuado del listado proporcionado. Luego puedes proceder a comprar un número y utilizarlo para completar el registro en el servicio deseado.

