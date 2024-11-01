Внимание! Перейти в раздел API
Купите временный номер телефона Намбия для онлайн‑подтверждения через SMS.

Получите номер телефона для подтверждения SMS.

Быстрая и безопасная аутентификация необходима при покупках, банковских операциях, общении или потоковом видео онлайн.

Виртуальный номер телефона Намбия позволяет мгновенно получать одноразовые пароли. Без физической SIM‑карты и личных документов — только приватный доступ, когда он нужен.

Выбор топа

Выбран страна

Намбия
402357

шт

Топ 20 сервисов для Намбия

Ниже представлены 20 самых популярных сервисов

Telegram
3000 шт

26.46₽

Googlemessenger
3007 шт

6.21₽

1688
1000 шт

3.12₽

1хbet
1000 шт

7.28₽

AOL
1000 шт

7.28₽

Adidas
2000 шт

6.94₽

Airbnb
1000 шт

5.2₽

Amazon
6000 шт

6.94₽

Any other
3000 шт

87.89₽

Apple
1000 шт

3.12₽

Blizzard
1000 шт

6.24₽

Bolt
1000 шт

6.24₽

BotIm
1000 шт

7.28₽

CAIXA
1000 шт

3.12₽

Careem
1000 шт

3.12₽

ChatGPT
4000 шт

5.55₽

Clubhouse
1000 шт

3.12₽

Coinbase
2000 шт

11.1₽

Craigslist
2000 шт

6.94₽

Deliveroo
1000 шт

6.24₽

Посмотреть все

Виртуальные номера и SMS‑активаторы

Виртуальный номер телефона работает как обычный, но даёт больше приватности и гибкости: без документов, контрактов и смены SIM. Выберите номер, подтвердите аккаунты и скройте реальный телефон. SMS‑активаторы мгновенно доставляют коды без проверки личности.

Зачем нужен виртуальный номер?

Используйте несколько номеров Намбия, чтобы сохранять анонимность и обходить ограничения платформ.

  • Создавайте сколько угодно аккаунтов. Большинство платформ разрешают один аккаунт на номер. Достигнув лимита, возьмите другой номер Намбия от TIGER SMS и продолжайте регистрацию.
  • Полная защита приватности. В отличие от обычных операторов, наши виртуальные номера не требуют ID — оставайтесь полностью анонимными.
  • Обходите географические ограничения. Если сервис требует местный номер, номер Намбия даёт быстрый доступ.
  • Используйте бесплатные пробные версии снова. Создавайте новые аккаунты с разными номерами Намбия, чтобы повторять премиум‑тесты.

Пошаговое руководство по регистрации аккаунта Инстаграм без личного номера телефона

Шаг 1

Создайте аккаунт и пополните баланс

Начните с создания профиля пользователя на платформе TIGER SMS. После успешной регистрации пополните счет, чтобы получить доступ к широкому выбору виртуальных номеров для различных целей подтверждения

Шаг 2

Выберите страну и сервис

Изучите список доступных стран и выберите ту, которая лучше всего соответствует вашим задачам.

Шаг 3

Получите свой виртуальный номер

Выберите подходящий номер и нажмите «Купить». Выбранный номер появится в разделе «Активные номера» в вашем кабинете и будет готов к использованию.

Шаг 4

Используйте номер для подтверждения

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Шаг 5

Получите свой код подтверждения

После отправки сообщения сервисом вернитесь в интерфейс TIGER SMS. Код подтверждения будет отображён рядом с соответствующим активным номером.

Бонус

Если SMS‑код не приходит в течение 20 минут, баланс будет автоматически возвращён — без вопросов. Вы платите только за успешно полученные сообщения

Преимущества виртуальных номеров

Мгновенная доставка SMS без физической SIM‑карты

Сохраняйте конфиденциальность своего реального номера

Подходит для покупок, банковских сервисов, мессенджеров и стриминга

Гибко для разовых и повторных подтверждений

Заключение

Виртуальный номер Намбия помогает защитить приватность и управлять вашей онлайн‑идентичностью с TIGER SMS.

Часто задаваемые вопросы

Когда добавляются новые номера?

Информацию о доступности новых виртуальных номеров можно отслеживать через официальный Telegram-бот @TigerSMSofficial_bot. Этот канал публикует своевременные обновления, помогая пользователям получать актуальную базу номеров.

Я использовал несколько номеров, но ни один не получил сообщение

Мы не можем гарантировать 100% доставку SMS для каждого купленного номера. Алгоритмы сервисов по разным причинам могут блокировать сообщения на временные номера. Чтобы повысить шанс успешной доставки, попробуйте следующее:
  • • Постоянно пробуйте новые номера
  • • Экспериментируйте с номерами из разных стран
  • • Смените IP-адрес, используя VPN
  • • Выйдите из других активных аккаунтов на устройстве

Что представляет собой виртуальный номер?

Виртуальный номер — это телекоммуникационный ресурс в облаке, не привязанный к физической SIM-карте или устройству и не зависящий от фиксированного географического местоположения. Его основная функция — прием SMS-сообщений, включая OTP и коды активации.

Как работает система приема СМС на виртуальные номера?

Сервис приема SMS на виртуальные номера работает на сочетании собственного оборудования и программного обеспечения. Мы используем свою инфраструктуру для управления SIM-картами и кастомный софт для выдачи мобильных номеров клиентам для приема сообщений.

Желаемый сервис недоступен. Какой номер мне купить, чтобы получить код?

Если нужный сервис не отображается, выберите опцию "Any Other" и страну из списка. После этого купите номер и используйте его для завершения регистрации в нужном сервисе.

